Grabación del evento anual "Los 300 Líderes más Influyentes de México". El metraje presenta a Belinda, Joaquín López Dóriga y Eugenio Derbez interactuando en un salón formal con mesas y otros asistentes. La cobertura incluye encuentros entre las figuras presentes. El evento es presentado por CONAIP.

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Belinda, Eugenio Derbez y Joaquín López-Dóriga se reencontraron el pasado miércoles 9 de septiembre de 2026 durante la Comida de Los 300 Líderes Mexicanos, celebrada en Jardín Santa Fe, Ciudad de México.

El breve diálogo que sostuvieron, difundido en videos del evento, giró alrededor del paso de los años y de la etapa que los tres habrían compartido en Televisa a inicios de la década de 2000, cuando eran rostros frecuentes de la televisión abierta.

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La cantante fue contratada para la parte musical de la vigésimo quinta edición del encuentro y también figura en la lista de las 300 personalidades más influyentes de México. Durante su presentación interpretó “Luz sin gravedad”, “Él me mintió” y “L-O-V-E”, según la publicación de Líderes Mexicanos.

En el clip compartido por la cuenta oficial del evento, Belinda se acerca a López-Dóriga y Derbez para saludarlos. La artista recuerda el tiempo transcurrido desde sus años en la empresa: “De verdad, cuántos años, cuánto tiempo y aquí estamos”.

El comediante de La Familia P. Luche respondió con una frase que resume el tono nostálgico del encuentro: “Años de oro”. La conversación dura apenas unos segundos, pero llamó la atención entre seguidores de Belinda y usuarios de redes sociales por reunir a tres figuras que marcaron distintas áreas de la programación de Televisa.

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Belinda, Derbez y López-Dóriga coincidieron en Televisa desde inicios de los años 2000

De qué platicaban Eugenio Derbez, Belinda y Joaquín López-Dóriga: el reencuentro de estrellas que dejaron Televisa (Instagram/@ lideresmexicanos)

El comentario de Derbez remite a una época en que los tres aparecían de manera constante en la pantalla de la televisora. Belinda inició su carrera como protagonista infantil en Amigos x siempre, producción estrenada en 2000. Más tarde encabezó Cómplices al rescate, antes de concentrar su trayectoria en la música.

Líderes Mexicanos recuerda que la artista pasó de las telenovelas infantiles al pop latino tras el lanzamiento de su álbum debut en 2003. Desde entonces, su carrera se ha dividido entre grabaciones musicales, conciertos, proyectos audiovisuales y participaciones en plataformas de streaming.

Belinda no se ha mantenido en el formato de telenovela con el que se dio a conocer. Su última etapa sostenida en ficción televisiva ocurrió hace años y, desde entonces, ha elegido producciones de menor duración, además de proyectos musicales que le permiten conservar mayor control sobre su agenda.

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La presencia de la cantante en la Comida de Los 300 ocurre en un momento de actividad para su carrera. La intérprete de “Egoísta” y “Dopamina” acudió al evento acompañada por su hermano Nacho Peregrín y su publirrelacionista Danna Vázquez, de acuerdo con los videos difundidos desde el recinto.

Belinda posó con algunos asistentes y mantuvo conversaciones breves con figuras del entretenimiento, la política, los negocios y el deporte. Uno de los saludos que más reacciones generó fue el que compartió con Derbez y López-Dóriga.

Eugenio Derbez pasó de la barra nocturna de Televisa a proyectos internacionales

Eugenio Derbez construyó gran parte de su carrera televisiva dentro de Televisa. Antes de consolidar proyectos internacionales, encabezó programas de comedia como Al derecho y al derbez, XHDRBZ y La familia P. Luche, producción que se transmitió entre 2002 y 2012.

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Eugenio Derbez pasó de la barra nocturna de Televisa a proyectos internacionales (Fotos: Televisa/ Instagram)

La relación entre Derbez y Televisa tuvo un episodio público de tensión en mayo de 2022. El actor afirmó entonces que estaba vetado de la empresa, luego de que supuestamente se cancelaran entrevistas para promocionar sus proyectos. También relacionó el hecho con su participación en la campaña ambientalista Sélvame del Tren.

Emilio Azcárraga Jean rechazó que existiera un veto. El empresario sostuvo en redes sociales que el desacuerdo tenía relación con los derechos de La familia P. Luche.

Derbez sostuvo que es dueño de los personajes y del concepto de la serie. Azcárraga afirmó que Televisa posee los derechos del nombre de la producción. El cruce no derivó en una ruptura confirmada que impidiera al actor aparecer en espacios vinculados con la compañía.

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La presencia de Derbez en un evento donde también estaban personalidades de medios y entretenimiento no supone, por sí misma, un cambio en esa disputa. El saludo con Belinda y López-Dóriga se desarrolla en un contexto distinto: una comida que reúne a figuras de distintos sectores.

Joaquín López-Dóriga terminó un ciclo en el noticiero estelar en agosto de 2016

El tercer integrante de la conversación, Joaquín López-Dóriga, fue durante 16 años el rostro del noticiero estelar de Televisa. Su última emisión al frente de El Noticiero se transmitió el viernes 19 de agosto de 2016.

El periodista anunció su salida en mayo de ese año. En su mensaje al aire indicó que concluiría un ciclo para iniciar otro. La televisora sustituyó el espacio por 10 en punto, encabezado por Denise Maerker dentro de una nueva programación de noticieros.

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El conductor agradeció a Emilio Azcárraga Jean y deseó éxito a Maerker en su nueva etapa al frente del noticiero nocturno.

La salida de López-Dóriga coincidió con ajustes en la barra informativa de Televisa. El periodista había conducido el espacio desde abril de 2000, periodo en el que Belinda iniciaba su carrera en las producciones infantiles de la empresa y Derbez mantenía presencia en la programación de comedia.

Joaquín López-Dóriga terminó un ciclo en el noticiero estelar en agosto de 2016 (X)

Por eso, cuando Belinda dice “cuántos años” frente a López-Dóriga y Derbez, la frase no se limita al tiempo desde su último encuentro público. Los tres representan facetas distintas de una misma etapa de la televisión mexicana: las telenovelas infantiles, la comedia de horario estelar y los noticieros nocturnos.

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La Comida de Los 300 Líderes Mexicanos reunió a figuras de espectáculos, deportes y medios

La edición 2026 de la Comida de Los 300 Líderes Mexicanos se realiza el 9 de septiembre en Jardín Santa Fe. La publicación organizadora señala que el proyecto cumple 25 años, luego de que comenzó en 2001 como un ejercicio editorial para identificar a personas con incidencia en la vida pública del país.

Además de Belinda, al encuentro acudieron figuras como Hugo Sánchez, Guillermo Arriaga, Osmar Olvera, Gary Alazraki y Edgar Barrera.

La cantante agradeció su inclusión en la lista de este año durante su participación musical. En el escenario estuvo acompañada por un pianista y un saxofonista, de acuerdo con Uno TV.

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El reencuentro con Derbez y López-Dóriga quedó como uno de los momentos más comentados de la comida. La conversación no profundiza en sus respectivas salidas o distancias con Televisa. El video muestra un saludo breve, una frase sobre los años transcurridos y la respuesta de Derbez: “Años de oro”.