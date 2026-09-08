Qué jugadores mexicanos han sido nominados al Balón de Oro además de Julián Quiñones

Julián Quiñones se convirtió en el sexto jugador mexicano en ser nominado a ganar el Balón de Oro (REUTERS)

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Julián Quiñones entró a la lista de candidatos al Balón de Oro 2026, un reconocimiento que lo coloca entre los futbolistas mexicanos que han aparecido en los registros del premio que entrega France Football. El delantero de Al Qadisiya llegó a la nominación tras marcar 33 goles en la Saudi Pro League y conseguir cuatro anotaciones con la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

La nominación de Quiñones abre de nuevo la discusión sobre los mexicanos considerados por el premio. La respuesta cambia según el criterio: las listas preliminares de cada edición o el grupo definitivo de 30 finalistas.

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Quiñones es el segundo jugador mexicano que entra entre los 30 finalistas del Balón de Oro. El antecedente que señala es Guillermo Ochoa, quien recibió un voto en 2007 después de aparecer en la relación inicial de 50 futbolistas.

Julián Quiñones de México en el estadio Azteca en la Ciudad de México (México) en foto de archivo de José Méndez. EFE

Sin embargo, cinco jugadores mexicanos han entrado en las listas del reconocimiento antes de la edición de 2026: Ochoa, Rafael Márquez, Javier Hernández, Andrés Guardado y Giovani dos Santos.

Guillermo Ochoa fue el primer mexicano que recibió un voto

Guillermo Ochoa aparece como el primer mexicano considerado en el Balón de Oro. El entonces portero del América formó parte de la prelista de 50 jugadores en 2007. El guardameta fue el único jugador nacional que recibió un voto en aquella edición. Hoy delantero de la Selección Mexicana se convierte en el segundo con ese registro.

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Un futbolista del Al-Qadsiah marcó su segundo gol con el club de Arabia Saudita en esta temporada 2026-27. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rafa Márquez también figura en la relación. El exdefensa mexicano fue incluido en 2010, año en que dejó al Barcelona para incorporarse al New York Red Bulls de la MLS. Además, Javier “Chicharito” Hernández se sumó en 2011, luego de su primera campaña con el Manchester United.

El delantero mexicano llegó a Inglaterra después de destacar con Chivas y encontró espacio en una plantilla que entonces competía por los principales torneos de Inglaterra y Europa. Su presencia en la relación de candidatos ocurrió en el primer año de su etapa con el club.

Guardado y Giovani dos Santos coincidieron en la edición de 2015

Asimismo, cabe destacar que la edición de 2015 concentró la única ocasión previa a 2026 en que dos futbolistas mexicanos aparecen en las nominaciones del Balón de Oro.

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Andrés Guardado fue considerado cuando militaba con el PSV Eindhoven. El mediocampista atravesaba una etapa en la que disputaba el futbol de Países Bajos, después de sus pasos por España y Alemania. Giovani dos Santos completó aquella dupla mexicana. El atacante pertenecía al Villarreal cuando apareció en la lista y posteriormente se incorporó al LA Galaxy durante ese mismo año.

Ochoa en 2007, Márquez en 2010, Hernández en 2011, así como Guardado y Dos Santos en 2015 (Infobae México)

La relación de jugadores mexicanos considerados en listas preliminares quedó integrada por Ochoa en 2007, Márquez en 2010, Hernández en 2011, así como Guardado y Dos Santos en 2015. Quiñones se añadió en 2026.

Quiñones y su competencia

Quiñones comparte la lista de 2026 con Lionel Messi, Kylian Mbappé, Vinícius Jr., Jude Bellingham, Erling Haaland, Harry Kane, Lamine Yamal y Ousmane Dembélé.

En la rama femenil, Scarlett Camberos también aparece nominada al Balón de Oro 2026. La jugadora del América es la primera mexicana considerada para el premio a Mejor Jugadora.

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