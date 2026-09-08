La legendaria fiesta electrónica de Ibiza, Circoloco, llegará a Bosque de Aragón en CDMX: detalles, fechas y horarios

El anuncio se replicó a través de las cuentas oficiales @circolocoibiza, @circolocomexico y @515entmt, junto con la confirmación de un line-up que incluye a Peggy Gou y ANOTR como principales atractivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Circoloco, la fiesta de música electrónica que revolucionó las madrugadas de Ibiza, confirmó su regreso a la Ciudad de México con un formato inédito. Por primera vez, el evento se realizará al aire libre, en un festival que promete una experiencia distinta a sus ediciones anteriores en la capital mexicana.

El anuncio se replicó a través de las cuentas oficiales @circolocoibiza, @circolocomexico y @515entmt, junto con la confirmación de un line-up que incluye a Peggy Gou y ANOTR como principales atractivos. La página oficial de Circoloco ya habilitó el acceso a “Presale Access” mediante un sistema de registro por correo electrónico, para notificar a los interesados sobre la apertura de la venta de boletos.

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Fecha, horario y line-up confirmado

Circoloco es una fiesta de música electrónica que nació en 1999 en el club DC10 de Ibiza y se convirtió en una marca global con ediciones en distintas ciudades del mundo (Captura de pantalla/Instagram/Circoloco México)

Circoloco realizará su edición 2026 en la Ciudad de México el 28 de noviembre, en el Bosque de Aragón. El evento se extenderá de 16:00 a 2:00, en un formato de festival al aire libre que marca una diferencia respecto a las ediciones anteriores en la capital.

El horario extendido, que arranca a media tarde y se prolonga hasta la madrugada, permitirá que el público viva la puesta de sol antes de que la fiesta continúe durante la noche. Se trata de la primera vez que Circoloco adopta este formato en su paso por México.

Circoloco es una fiesta de música electrónica que nació en 1999 en el club DC10 de Ibiza y se convirtió en una marca global con ediciones en distintas ciudades del mundo. Su edición 2026 en Ciudad de México se realizará el 28 de noviembre en el Bosque de Aragón, en formato festival al aire libre, de 16:00 a 2:00, con un line-up encabezado por Peggy Gou y ANOTR.

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El horario extendido, que arranca a media tarde y se extiende hasta la madrugada, permitirá que el público viva la puesta de sol antes de que la fiesta continúe durante la noche.

El cartel confirmado está compuesto por seis nombres: Aline Umber, ANOTR, Miguelle & Tons, Peggy Gou, Prospa y Rhadoo.

Quiénes son los DJs que se presentarán en el Bosque de Aragón

Circoloco nació en julio de 1999 como una sesión gratuita de los lunes por la mañana en el club DC10 de Ibiza, fundada por los promotores italianos Antonio Carbonaro y Andrea Pelino (Imagen Ilustrativa Infobae)

Peggy Gou es la artista de mayor perfil comercial del cartel. La productora surcoreana, radicada en Berlín, saltó a la fama internacional en 2018 con el tema “It Makes You Forget (Itgehane)” y consolidó su carrera con el álbum debut I Hear You (2024), que incluyó el hit “(It Goes Like) Nanana”. Cuenta con casi siete millones de oyentes mensuales en Spotify.

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ANOTR es el dúo neerlandés formado por Jesse van der Heijden y Oguzhan Guney, activo desde 2015 y fundador del sello y marca de eventos No Art. Su sonido combina house con influencias de funk, soul y jazz, y entre sus temas más reconocidos figuran “Relax My Eyes” y “Vertigo”.

Prospa, el dúo británico integrado por Harvey Blumler y Guiorgi “Gosha” Smith, oriundos de Leeds, forma parte del roster de Circoloco Records. En junio de 2026 lanzaron Free Your Mind, el primer álbum completo en la historia del sello, con colaboraciones de Cloonee y Murda Beatz.

Rhadoo, DJ y productor rumano nacido en 1975, es cofundador del colectivo y sello a:rpia:r junto a Raresh y Petre Inspirescu. Es una de las figuras centrales del llamado “rominimal” y cuenta con residencia histórica en DC10 Ibiza.

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Miguelle & Tons es un dúo venezolano radicado en Miami, con residencia en el club Space desde 2022 y su propio sello, Two and a Half Cats. Su sonido combina house y minimal con raíces latinas, y su tema “Un Poquito” llegó al Top 100 de Beatport.

Aline Umber, proyecto francés integrado por Aline Brooklyn y Aman Umber, se formó en 2020 y debutó como acto en vivo en 2022. Su propuesta combina house de vanguardia, funk, soul e instrumentos en vivo, con lanzamientos en sellos como Crosstown Rebels y Yoyaku.

Del after-hours de los lunes en Ibiza a marca global

Circoloco nació en julio de 1999 como una sesión gratuita de los lunes por la mañana en el club DC10 de Ibiza, fundada por los promotores italianos Antonio Carbonaro y Andrea Pelino. El día se eligió porque no había otra fiesta en la isla y el club Space permanecía cerrado esa jornada.

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Las sesiones, conocidas como The Monday Morning Sessions, se extendían desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde y reunían a artistas entonces desconocidos que hoy son referentes de la escena: Luciano, Loco Dice, Ricardo Villalobos, Seth Troxler y la propia Peggy Gou, entre otros.

En 2008, DC10 fue clausurado tras una sanción por superar el aforo autorizado: el club tenía licencia para 65 personas, pero recibía hasta 1.500 los lunes. Carbonaro y Pelino pagaron una multa de 300.000 euros y el club reabrió en 2010.

Con el tiempo, el concepto se exportó a ciudades como Nueva York, Miami, Londres, Ámsterdam, Buenos Aires y Bogotá, entre otras, hasta convertirse en una marca internacional de eventos de música electrónica.

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Los antecedentes de Circoloco en la capital mexicana

La segunda edición se realizó el 14 de diciembre de 2024, con un cartel integrado por ANOTR, Maceo Plex, Rampa (del colectivo Keinemusik) y Prospa, entre otros. En esa ocasión, los boletos generales partían desde $800 y los pases VIP desde $2.000. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de esta edición, Circoloco ya se había presentado en la Ciudad de México en dos ocasiones, ambas en la sede Expo Santa Fe.

La primera fue el 5 de noviembre de 2022, con un line-up que incluyó a Marco Carola, Adriatique, Folamour y Chloé Caillet, entre otros artistas.

La segunda edición se realizó el 14 de diciembre de 2024, con un cartel integrado por ANOTR, Maceo Plex, Rampa (del colectivo Keinemusik) y Prospa, entre otros. En esa ocasión, los boletos generales partían desde $800 y los pases VIP desde $2.000.

La edición de 2026 marca un cambio de formato: por primera vez, la fiesta se realizará al aire libre y en un espacio distinto a Expo Santa Fe.

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Cómo llegar al Bosque de Aragón

El Bosque de Aragón es un parque urbano de 145 hectáreas ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, en el noreste de la Ciudad de México.

La forma más directa de llegar es a través de la estación Bosque de Aragón, de la Línea B del Metro, ubicada sobre Avenida 608, en la colonia Unidad San Juan de Aragón. La estación cuenta con dos salidas: oriente y poniente, ambas con acceso directo al parque.

Quienes se trasladen desde otras líneas del Metro pueden hacer transbordo en la estación Oceanía, dos paradas antes, donde conecta con la Línea 5.