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Mexicana amenaza con llamar a ICE a vendedor ambulante en Las Vegas | Video

Un video muestra el momento en que la mujer protagoniza una discusión con un vendedor y utiliza a las autoridades migratorias como amenaza durante el altercado

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Un altercado ocurrido en Las Vegas, Nevada, terminó convertido en una nueva polémica en redes sociales después de que una mujer fuera captada durante una discusión con un vendedor ambulante y presuntamente utilizara la posibilidad de llamar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) como una forma de intimidación.

Las imágenes comenzaron a difundirse rápidamente en plataformas como Instagram y Facebook, donde usuarios expresaron su indignación por la manera en que la mujer habría utilizado a las autoridades migratorias durante una disputa cotidiana.

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El episodio también terminó involucrando indirectamente a La Michoacana Plus, luego de que algunos internautas relacionaran a la protagonista del video con un establecimiento que utiliza ese nombre en Las Vegas.

: El video generó indignación entre usuarios de redes sociales, quienes cuestionaron que la mujer utilizara a la agencia migratoria estadounidense para intimidar al trabajador.
: El video generó indignación entre usuarios de redes sociales, quienes cuestionaron que la mujer utilizara a la agencia migratoria estadounidense para intimidar al trabajador.

Ante la creciente conversación, la compañía decidió pronunciarse públicamente para aclarar que no tiene actualmente una sucursal oficial en esa ciudad ni mantiene relación con las personas que administran el negocio señalado.

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La marca responde a la polémica

La Michoacana Plus publicó un comunicado en sus redes sociales en el que explicó el origen de la confusión y rechazó cualquier vínculo con el incidente.

“En La Michoacana Plus queremos aclarar la información que ha circulado recientemente en redes sociales. Rubén Jiménez, conocido como @ruvas9, es el fundador y CEO de La Michoacana Plus, una marca construida con el esfuerzo de familias latinas, migrantes y trabajadores que han creído en este proyecto desde sus inicios. En los últimos días, se ha relacionado injustamente a nuestra marca con un video en el que una persona amenaza con llamar a ICE durante un altercado. Queremos aclarar que La Michoacana Plus actualmente no cuenta con una locación oficial en Las Vegas, y no tenemos relación administrativa, operativa ni comercial con las personas que actualmente manejan ese establecimiento. La confusión se generó porque anteriormente ese local estuvo relacionado con una tienda de La Michoacana Plus y aún existen páginas antiguas en redes sociales que pueden llevar a malentendidos. Sin embargo, esa ubicación ya no opera como La Michoacana Plus y actualmente trabaja bajo otro nombre. Lamentamos profundamente este malentendido y ofrecemos una disculpa a todas las personas que se sintieron ofendidas, preocupadas o confundidas por esta situación. Queremos ser muy claros: La Michoacana Plus rechaza cualquier acto de racismo, discriminación, intimidación o amenaza hacia nuestra comunidad”, dice el largo comunicado.

La confrontación ocurrió en Las Vegas y quedó registrada en video, provocando una ola de críticas por la manera en que la mujer involucró a las autoridades migratorias
La confrontación ocurrió en Las Vegas y quedó registrada en video, provocando una ola de críticas por la manera en que la mujer involucró a las autoridades migratorias

¿De dónde surgió la confusión?

Uno de los puntos que la empresa buscó aclarar es que existen negocios en Las Vegas que todavía utilizan el nombre “La Michoacana Plus”, situación que habría llevado a usuarios de redes sociales a relacionar directamente a la protagonista del video con la compañía.

Entre los establecimientos señalados aparece un local ubicado en 6010 W. Cheyenne Ave.; sin embargo, la propia marca sostiene que actualmente no cuenta con una ubicación oficial en Nevada.

Una grabación difundida en Instagram y Facebook muestra el momento de la discusión y la advertencia de la mujer hacia el trabajador.
Una grabación difundida en Instagram y Facebook muestra el momento de la discusión y la advertencia de la mujer hacia el trabajador.

De acuerdo con su explicación, el sitio estuvo relacionado anteriormente con La Michoacana Plus, pero esa relación terminó y el negocio actualmente opera bajo otra denominación.

La compañía aprovechó el comunicado para remarcar que su identidad está vinculada con comunidades latinas y migrantes en Estados Unidos, por lo que rechazó tajantemente cualquier conducta basada en racismo, discriminación o intimidación.

El debate llegó a redes

Mientras el video continúa generando reacciones, el caso también reabrió una discusión sobre el uso de las autoridades migratorias como mecanismo de presión durante conflictos entre particulares.

Las imágenes provocaron críticas hacia la mujer por recurrir presuntamente a ICE durante el altercado, pero también obligaron a La Michoacana Plus a intervenir para evitar que la controversia terminara afectando la imagen de una marca que, según su propio comunicado, no tiene relación actual con el establecimiento involucrado.

Por ello, la empresa pidió a los usuarios consultar únicamente sus canales oficiales antes de atribuirle una sucursal, negocio o comportamiento a la compañía.

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