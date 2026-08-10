Niegan que Lila Abed, esposa de funcionario que deporta migrantes en EEUU, ocupe un cargo en la SSPC

Foto: X/@lilaabed

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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) negó que Lila Abed se encuentre dada de alta como servidora pública de la dependencia o que esté contemplada para ocupar una posición dentro de ella.

Esta aclaración la realizó luego de que Proceso aseguró que Omar García Harfuch, titular de la SSPC, propuso a Lila Abed como representante de la dependencia gubernamental en la Embajada de México en Estados Unidos.

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Además, destacó que Abed es esposa de Andrew Lloyd, quien trabaja como jefe del Departamento de Contratos de la firma Salus Worldwide Solutions (SWS), con sede en Virginia, y que está involucrada en la deportación de migrantes indocumentados.

De acuerdo con la revista, la firma le pertenece a William Walters, que en 2025 obtuvo un contrato millonario con la administración de Donald Trump para ser la encargada de llevar a cabo el programa de autodeportaciones de migrantes de México y otras naciones.

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Dicho programa ofrece transporte aéreo gratuito o terrestre a los indocumentados para que sean trasladados a sus países de origen, además de una compensación que puede ser de hasta 2 mil 600 dólares.

Andrew Lloyd y Lila Abed. Foto: X/@lilaabed

Proceso informó que bajo la dirección del Departamento de Seguridad Interior (DHS, por sus siglas en inglés), la firma en la que trabaja el esposo de Abed es la responsable de coordinar los vuelos y medios de transporte gratuito, así como de la entrega de dinero, a las personas que deciden autodeportarse.

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La página del gobierno de la actual administración estadounidense explica que SWS ofrece servicios al DHS para la autodeportación de indocumentados mediante transporte y viajes de reubicación.

Las cifras sobre el número de migrantes que han optado por esta medida en Estados Unidos asciende a más de 2 millones de personas desde enero de 2025, según datos del DHS.

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Abed tendría una “muy buena relación” con Harfuch

Tres funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) le confirmaron a Proceso que Omar García Harfuch “tiene una muy buena relación” con Lila Abed y la habría propuesto en el cargo diplomático de la SSPC en Estados Unidos.

Sin embargo, luego de que dio a conocer la presunta intención del titular de la SSPC, la dependencia salió a negar que Lila Abed estuviera contemplada en uno de sus cargos públicos.

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Lila Abed fue designada por el Woodrow Wilson Center como directora del Instituto México (Foto: Facebook/LilaAbedRuiz)

Además, la revista Proceso eliminó la publicación realizada por el periodista Jesús Esquivel ante la negativa realizada por las autoridades.

¿Quién es Lila Abed?

Lila Abed es una analista internacional con maestría en estudios latinoamericanos y gobierno de la Universidad de Georgetown. Actualmente es directora del Programa de México del Diálogo Interamericano.

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Previo a su incorporación, se desempeñó como directora del Instituto de México del Centro Wilson, uno de los think tanks más prestigiosos e influyentes en Estados Unidos.

Abed también fungió como directora general de Cooperación Internacional en la entonces Procuraduría General de la República (PGR). En la Cámara de Diputados trabajó para la Comisión de Relaciones Exteriores, además de que colaboró en medios de circulación nacional.

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La nueva directora del Instituto México asegura que Claudia Sheinbaum podría tener una mejor cooperación con el país vecino que AMLO. |Crédito: Infobae México

En entrevista con Infobae México, Abed afirmó que con la llegada de Claudia Sheinbaum Pardo a la presidencia de México la relación con Estados Unidos se podía fortalecer más que con Andrés Manuel López Obrador.

Lo anterior lo atribuyó, en parte, a la formación académica de Sheinbaum, a su cercanía con el país vecino y a las designaciones en su gabinete presidencial, entre las que destacó a Omar García Harfuch como secretario de Seguridad Pública, Marcelo Ebrard como secretario de Economía y a Lázaro Cárdenas Batel como jefe de oficina de Presidencia.

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“Claudia Sheinbaum es sumamente diferente. Es científica, estudió física, es ingeniera ambiental. Vivió en Estados Unidos, tiene familia que vive en Estados Unidos. Es mucho más cercana y creo que entiende de manera mucho más profunda que Andrés Manuel López Obrador el tema de Estados Unidos. Eso me parece es un plus para el futuro en la relación bilateral. Pero más allá de eso, la plataforma política de Sheinbaum y los 100 puntos de Gobierno ofrecen varias pistas de ciertas cuestiones en donde se puede mejorar la relación entre México y Estados Unidos”, refirió a esta casa editorial en julio de 2024.

Abed también se desempeñó como secretaria de asuntos internacionales del comité ejecutivo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y como asesora principal del presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados.