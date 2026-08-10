Trasladan a la última paciente hospitalizada tras explosión en Cuernavaca: mantendrá atención especializada

La paciente permanecía internada en el Hospital General Dr. José G. Parres tras la explosión registrada en Cuernavaca, Morelos.

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La última paciente que permanecía hospitalizada en el Hospital General Dr. José G. Parres tras la explosión registrada en Cuernavaca, Morelos, fue trasladada a la Ciudad de México para continuar con su tratamiento especializado, informó IMSS-Bienestar.

El traslado fue gestionado por el equipo de IMSS-Bienestar Morelos, en coordinación con las oficinas centrales del organismo, luego de que la paciente permaneciera bajo atención médica en el Hospital General Dr. José G. Parres.

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La mujer fue referida al Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados (CENIAQ), perteneciente al Instituto Nacional de Rehabilitación “Luis Guillermo Ibarra Ibarra”, donde continuará con la atención médica requerida para su recuperación.

La paciente continuará bajo atención especializada

De acuerdo con la información proporcionada por IMSS-Bienestar, la referencia médica permitirá que la paciente continúe su proceso de recuperación en una unidad especializada en la atención de personas con quemaduras.

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El organismo señaló que el traslado forma parte de las acciones para garantizar la continuidad de la atención médica después de la emergencia registrada en Cuernavaca.

IMSS-Bienestar también indicó que mantendrá el acompañamiento tanto de la paciente como de sus familiares durante el periodo en que permanezca bajo atención especializada.

(Crédito: IMSS-Bienestar Morelos)

Con este traslado, ya no permanece ninguna persona hospitalizada por este hecho en el Hospital General Dr. José G. Parres, de acuerdo con la información difundida por el organismo.

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CENIAQ, centro especializado en atención de quemaduras

El Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados forma parte del Instituto Nacional de Rehabilitación “Luis Guillermo Ibarra Ibarra” y está especializado en la atención médica de pacientes con quemaduras que requieren tratamiento de alta especialidad.

La referencia de la paciente permitirá que su atención continúe en este centro, mientras IMSS-Bienestar mantiene el seguimiento de su evolución y el contacto con sus familiares.

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Hasta el momento, la información oficial difundida sobre el traslado no detalla la condición médica actual de la paciente ni establece cuánto tiempo permanecerá internada en el CENIAQ.

La explosión de una pipa en Cuernavaca dejó 22 personas lesionadas

El traslado ocurre cuatro días después de la explosión de una pipa que transportaba gas LP, registrada la tarde del jueves 6 de agosto en la colonia Las Granjas, en Cuernavaca. El siniestro dejó 22 personas lesionadas, tres de ellas de gravedad, además de daños en 34 viviendas; tres de estos inmuebles fueron considerados inhabitables.

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La emergencia provocó la movilización de cuerpos de rescate y el traslado de los lesionados a diferentes unidades médicas. Algunos de los pacientes con quemaduras fueron enviados a hospitales especializados en la Ciudad de México debido a la gravedad de sus lesiones.

La Fiscalía General del Estado de Morelos abrió una investigación para determinar las circunstancias en las que ocurrió la explosión, mientras autoridades locales realizaron un balance de los daños ocasionados por la onda expansiva y el fuego.

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La explosión también ocasionó afectaciones a vehículos y viviendas de la zona, mientras que las autoridades mantienen las diligencias para esclarecer el origen de la fuga de gas que antecedió al estallido.