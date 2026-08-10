Incidente que involucró a tres internos deja un muerto en el Cereso de Atlacholoaya, Morelos

(Crédito: SSPC)

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Una persona privada de la libertad murió durante la madrugada de este lunes tras un incidente registrado en la estancia número 7 del Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) de Atlacholoaya, Morelos. De acuerdo con la información oficial, el hecho involucró a tres internos.

Elementos de seguridad y custodia realizaban recorridos de supervisión dentro del penal cuando fueron alertados sobre lo ocurrido en una de las estancias. Al acudir al sitio, localizaron a una persona tendida en el piso, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

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Los custodios activaron los protocolos de atención y solicitaron la intervención del personal médico. Sin embargo, al llegar a la estancia, los especialistas confirmaron que el interno ya no contaba con signos vitales.

Hasta el momento, las autoridades no han informado la identidad de la persona fallecida ni han establecido públicamente qué ocurrió entre los tres internos involucrados. La información oficial tampoco señala que se haya tratado de una riña.

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La Fiscalía General del Estado de Morelos fue notificada para realizar las diligencias correspondientes y determinar las circunstancias del fallecimiento.

El incidente, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se concentró únicamente en la estancia donde ocurrieron los hechos y no se reportaron acontecimientos en otras áreas del centro penitenciario.

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Las autoridades penitenciarias mantienen la supervisión de las instalaciones y señalaron que las actividades del Cereso continúan con normalidad.

Antecedentes de muertes e incidentes violentos en penales de Morelos

El fallecimiento registrado este lunes ocurre después de varios episodios documentados en años recientes dentro de centros penitenciarios de Morelos, incluidos enfrentamientos con personas heridas y muertes en el Cereso de Atlacholoaya.

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El 5 de octubre de 2024 se registró un motín en el Cereso de Atlacholoaya que dejó un interno muerto y tres heridos. (Crédito: SSPC)

En febrero de 2025, una riña entre internos de los dormitorios 9 y 12 de Atlacholoaya dejó tres personas privadas de la libertad heridas con armas blancas. El enfrentamiento ocurrió en una zona conocida como “Diamante” y los lesionados recibieron atención médica.

Ese mismo año, el 31 de agosto, otro interno murió después de ser agredido con un arma blanca durante una pelea dentro del penal. Reportes periodísticos señalaron que la víctima sufrió heridas que le provocaron la muerte y que la Fiscalía realizó las diligencias correspondientes.

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En enero de 2025, además, se reportó el fallecimiento de un interno dentro de su celda por un posible infarto. Este caso no estuvo relacionado con un enfrentamiento, por lo que se trata de un antecedente distinto a los episodios de violencia registrados en el centro penitenciario.

Ya en 2026, el 14 de marzo, un interno resultó herido con un arma blanca después de una discusión con otro preso. El lesionado fue trasladado a un hospital, mientras que el presunto agresor quedó a disposición de las autoridades por la posible comisión de homicidio en grado de tentativa.

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Un muerto y tres heridos durante un motín en 2024

Uno de los antecedentes más relevantes ocurrió el 5 de octubre de 2024, cuando un motín en el Cereso de Atlacholoaya dejó un interno muerto y tres heridos.

José Guillermo “N”, de 43 años, resultó lesionado durante los disturbios y fue trasladado a un hospital de Cuernavaca, donde posteriormente murió. De acuerdo con información publicada entonces, había recibido una lesión en el abdomen.

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La Comisión de Derechos Humanos de Morelos inició una queja por los hechos y emitió medidas precautorias tras el enfrentamiento.

El episodio ocurrió después de que se registraran confrontaciones entre internos y obligó a las autoridades a intervenir para controlar la situación dentro del centro penitenciario.

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Enfrentamientos en 2019 y 2020 dejaron varios muertos

Los antecedentes de mayor gravedad en Atlacholoaya se remontan a 2019 y 2020, cuando el penal registró una serie de enfrentamientos con múltiples víctimas.

El 29 de octubre de 2019, una riña entre internos dejó un muerto y dos lesionados. La confrontación ocurrió en el dormitorio cuatro y, de acuerdo con los reportes de entonces, comenzó por el supuesto robo de unos tenis.

Al día siguiente, el 30 de octubre, otro enfrentamiento dejó seis internos muertos, entre ellos un presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Posteriormente, el 21 de noviembre de 2019, una nueva riña dejó otros dos internos muertos, con lo que los enfrentamientos registrados en esas semanas acumularon al menos nueve fallecidos.

La violencia continuó en 2020. En mayo, una persona privada de la libertad que había participado en una riña murió cuando era trasladada a un hospital.

El 1 de julio de 2020, una nueva riña en el área de ingresos del Cereso dejó cuatro internos muertos y varios lesionados, de acuerdo con la Comisión Estatal de Seguridad.

Estos antecedentes muestran que Atlacholoaya ha registrado episodios de violencia con víctimas mortales en distintos periodos. Sin embargo, el incidente de este 10 de agosto de 2026 permanece bajo investigación y las autoridades todavía no han determinado qué ocurrió entre las tres personas privadas de la libertad involucradas.