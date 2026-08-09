Qué significa que un colibrí visite tu casa todos los días

México alberga 58 especies de colibríes, 20 de las cuales pueden avistarse en la Ciudad de México, según la UNAM. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El colibrí regresa cada día al mismo jardín o ventana por dos razones simultáneas: tiene una memoria espacial excepcional, documentada por la ciencia, y en la tradición mexicana su presencia ha sido interpretada desde tiempos prehispánicos como un vínculo entre el mundo de los vivos y el de los muertos.

No llega por azar. Vuelve porque recuerda exactamente dónde encontró alimento antes, y porque el entorno que encontró le resultó seguro.

La UNAM explora las habilidades del colibrí, su papel en la polinización y su simbolismo en la tradición mexicana, donde se le asocia con el amor y los buenos augurios. (@tvunam)

Los colibríes pueden memorizar hasta 10 fuentes de alimento distintas

La Universidad de Cornell documentó, a través de Cornell Chronicle, medio de comunicación oficial de esa universidad, que los colibríes poseen una de las memorias espaciales más desarrolladas entre las aves.

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Los experimentos con colibríes ermitaños de pico largo mostraron que los individuos con mejor memoria espacial eran también los que dominaban territorios de alimentación, por encima de los que tenían mayor tamaño corporal o fuerza de vuelo.

Una mujer con sombrero de paja sostiene un bebedero para colibríes que revolotean entre flores en un balcón, junto a un cuaderno titulado "Observación de Colibríes". (Imagen Ilustrativa Infobae)

Marcelo Araya Salas y su equipo de investigación confirmaron, en un estudio publicado en la revista científica Scientific Reports que esta capacidad cognitiva supera en ventaja adaptativa a los atributos físicos.

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Un colibrí puede recordar la ubicación de entre 8 y 10 bebederos o flores distintos, y retener esa información durante al menos 48 horas tras no haber visitado el sitio.

El 98% de la dieta de un colibrí proviene del néctar de las flores, de acuerdo con investigadores de la UNAM. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el mismo individuo aparece en la casa varios días seguidos, la explicación es concreta: formó un mapa mental del lugar y lo incorporó a su ruta de forrajeo diaria.

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Por qué los colibríes regresan al mismo lugar

Los colibríes son aves territoriales. Una vez que identifican una fuente confiable de néctar, la defienden activamente frente a otros individuos de su especie.

Esa fidelidad al sitio, que los ornitólogos llaman filopatría de alimentación, explica por qué el mismo pájaro puede aparecer a horas similares durante semanas.

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El nombre náhuatl del colibrí, huitzilin, hace referencia a su pico largo y fino, semejante a una espina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las plantas que proveen néctar real —como mirtos, salvias, aretillos, toronjil y muicle— son las que generan ese vínculo, señaló María del Coro Arizmendi Arriaga, directora de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM, en entrevista con la Dirección General de Comunicación Social de esa casa de estudios.

Cuando un jardín o balcón ofrece esas condiciones, el colibrí no solo regresa: establece el lugar como parte de su circuito regular.

Investigadora de la FES Iztacala de la UNAM recomiendan plantas como mirtos, salvias, aretillos, toronjil y muicle para atraer colibríes de forma natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El significado del colibrí para las creencias mexicas

Para la cultura mexica, el colibrí no era un ave ordinaria. Miriam López Hernández, investigadora de la UNAM, documentó en el artículo ‘’El colibrí como símbolo de la sexualidad masculina entre los mexicas’', publicado en la revista Itinerarios de la Universidad de Varsovia, que Huitzilopochtli como colibrí encarnaba el alma de los guerreros muertos en el campo de batalla.

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Miriam López Hernández, investigadora de la UNAM, documentó que el colibrí era el teyolia —la fuerza vital— de los guerreros mexicas caídos en combate. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esas aves eran los teyolia —la fuerza vital— de quienes caían en combate.

El nombre del dios tutelar mexica, detalla López Hernández, se traduce como “colibrí del sur” o “colibrí zurdo”, de huitzil —colibrí— y opochtli —izquierdo—.

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Esa asociación convirtió al ave en símbolo de los guerreros caídos que regresaban al mundo de los vivos.

Huitzilopochtli, dios tutelar de los mexicas, lleva en su nombre la palabra huitzil, que significa colibrí en náhuatl. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los mayas llamaban ‘’mensajeros entre mundos’' a los colibríes

La cultura maya tenía su propia interpretación. Según registros analizados por el INAH en sus Anales de Antropología, se indica que un colibrí fue el guía del pueblo mexica antes de transformarse en el dios Huitzilopochtli.

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En tradiciones mayas paralelas, el ave era el mensajero encargado de llevar pensamientos y deseos entre los seres humanos y las deidades.

Según registros analizados por el INAH, en la Tira de la Peregrinación un colibrí guió al pueblo mexica antes de transformarse en Huitzilopochtli. (Imagen Ilustrativa Infobae)

TV UNAM documentó en su serie Nuestra Biodiversidad que estas aves también están asociadas en la cultura mexicana con el amor y los buenos augurios, una simbología que se mantiene viva siglos después de las civilizaciones prehispánicas que les dieron origen.

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Qué necesita un colibrí para seguir regresando

De acuerdo con los investigadores de Cornell, un colibrí que regresa lo hace porque el entorno le resulta seguro.

Arizmendi Arriaga, investigadora de la UNAM también identificó los insecticidas como principal principal riesgo para estas aves y otros polinizadores.

Atribuirles únicamente un significado espiritual, sin atender las condiciones reales de su entorno, puede llevar a descuidar los factores concretos que determinan si regresan o no, así como su bienestar.

Un estudio publicado en Scientific Reports demostró que los colibríes con mejor memoria espacial dominan territorios de alimentación por encima de los de mayor tamaño físico. (Imagen Ilustrativa Infobae)