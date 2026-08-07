Influencer testigo del asesinato de César Gastélum le dedica canción y un lujoso regalo

Alejandro Fierro se encontraba con César Gastélum cuando fue asesinado por motosicarios (RS)

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Alejandro Fierro le dedicó la canción “Carnal” a su amigo César Gastélum en redes sociales y mandó un lujoso arreglo floral al funeral del influencer asesinado el martes 4 de agosto en Culiacán. Fierro, conocido en redes como “Elsa Buchona”, estaba junto a César cuando los sicarios abrieron fuego y presenció su muerte en tiempo real durante una transmisión en vivo.

En sus historias de Instagram, Fierro seleccionó una estrofa de “Carnal”, canción de Raúl Beltrán, y la publicó:

La publicación de Alejandro Fierro en honor al influencer (rs)

“Las vivencias ahora solo son recuerdos. Asimilo y creo que no voy a entender por qué ya no estarás aquí. Si hace poco que estuvimos frente a frente, tantos planes que se quedarán pendientes y no puedo hacer sin ti. Por favor, carnal, dime que es un sueño y despiértame con una de tus bromas, que no quiero estar así, me perdonas si te lloro cada noche, es que algo en mi corazón no reconoce que no vas a estar aquí”.

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“Estoy destrozado, él era mi hermano”: las palabras de Alejandro Fierro

Alejandro Fierro, cantante que se encontraba con César Gastélum cuando fue asesinado por motosicarios (RS)

Horas después del crimen, Fierro publicó una serie de mensajes en el canal de difusión de su Instagram en los que describió lo que vivió. “No me lo creo la verdad, estoy destrozado, él era mi hermano, mi socio, mi amigo, mi compañero, el único que creyó en mí para levantar un proyecto juntos y te arrebataron la vida enfrente de mí, es algo que no le deseo a nadie y que me va a impactar por el resto de mi vida”, escribió.

En otro mensaje agregó: “Gracias a toda la gente que se preocupa por mí, estamos bien gracias a Dios, el mermas se fue haciendo lo que más amaba y yo no entiendo para nada esta situación”. Fierro insistió en que ninguno de los dos sospechaba lo que ocurriría: “No teníamos malicia, por eso nos pasó lo que nos pasó”.

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El arreglo floral que envió al funeral circuló en redes sociales junto a otras fotografías del velorio. Las imágenes muestran una composición de flores de gran tamaño que destacó entre los demás arreglos presentes en la ceremonia.

Cómo ocurrió el ataque contra César Gastélum

El influencer César Gastélum fue asesinado durante una transmisión en vivo en Culiacán, Sinaloa. (Redes sociales)

La noche del martes 4 de agosto, Alejandro Fierro había anunciado horas antes en Instagram una transmisión en vivo junto a César en la plataforma Kick. Ambos aparecían en la imagen promocional vestidos con uniformes de repartidores de Rappi, bajo el título “Siendo Rappi en mi camioneta”. La transmisión comenzaría a las 18:00 horas en Culiacán.

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Esa dinámica los llevó al estacionamiento del KFC ubicado en el bulevar Enrique Sánchez Alonso, en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, a escasos metros del edificio de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Minutos antes del ataque, una motocicleta Honda con dos hombres ya había pasado por el lugar. Uno de los acompañantes alcanzó a decir: “Esos chavalos me dan miedo”.

Los sicarios regresaron. Alrededor de las 20:15 horas, uno de ellos se acercó a César y le disparó en la cabeza con un arma corta. El influencer murió en el sitio de manera instantánea. Fierro y el otro acompañante resultaron ilesos, aunque en estado de shock. Los agresores huyeron en la misma motocicleta y no han sido detenidos.

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César Gastélum tenía 25 años y más de 577,000 seguidores en TikTok

(redes sociales)

César operaba bajo el usuario @cesargastelum04 en TikTok, donde acumulaba más de 577,000 seguidores y más de 22.2 millones de “me gusta”. En Instagram tenía 116,000 seguidores. Su contenido mezclaba sketches cómicos y personajes de humor, entre ellos el “padre bélico”, una parodia de sacerdote sinaloense con referencias al crimen organizado que generó reacciones divididas entre su audiencia.

El Gabinete de Seguridad confirmó que una de las líneas de investigación del homicidio se centra en las publicaciones del influencer, en las que habría hecho alusión a una facción del crimen organizado. La presidenta Claudia Sheinbaum pidió que la indagatoria avance hasta identificar al autor material y al intelectual del crimen.

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El asesinato de César suma al menos diez influencers ejecutados en Sinaloa desde 2024

Influencer que vio morir a César Gastélum explota contra quienes lo acusan ‘de haberlo puesto’: “Se creen detectives” (RS)

El homicidio se inscribe en un patrón que se recrudeció desde septiembre de 2024, cuando estalló la disputa interna entre Los Chapitos y La Mayiza dentro del Cártel de Sinaloa. Desde entonces han sido ejecutados al menos diez creadores de contenido en el estado: Juan Carlos “El Chilango”, Miguel Vivanco “El Jasper”, Leovardo Aispuro “El Gordo Peruci”, Rafael “El Peinadito”, Camilo Ochoa, Víctor Manuel “El Brasileño”, Agustín Paul “El Pinky”, Adalberto Peña “El Tata”, Gerardo Moya “El Jerry” y Gail Castro.

César tenía un vínculo público con Leovardo. En diciembre de 2024 publicó una fotografía en la tumba del influencer con el mensaje: “Jamás olvidaré todos los consejos que me diste, te voy a extrañar mucho amigo mío”. Menos de dos años después, él mismo fue asesinado en las mismas circunstancias. No hay personas detenidas por su crimen.

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