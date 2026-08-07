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Aldo Rendón ya tiene oficialmente un meme por su participación en La Casa de los Famosos México 2026

El stylist se convirtió en el alivio cómico de la temporada y es probable que esto lo lleve a la final

Aldo Rendón se convirtió en el meme de la temporada (Televisa)
Aldo Rendón se convirtió en el meme de la temporada (Televisa)
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Un video de Aldo Rendón acostado en la sala de La Casa de los Famosos México, mirando un punto muerto con la mente en blanco, se volvió el primer meme de la temporada 4 del reality.

En el clip, el stylist sinaloense está recostado, con la mirada perdida, hasta que de pronto recuerda algo y suelta una carcajada sin contexto aparente. El momento circula en TikTok e Instagram con pies de foto como “cuando me pongo a ver Shrek en mi mente porque ya me la sé” o “cuando me acuerdo de que Karina Torres no se acordaba del nombre de Yanet”.

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E video funciona para cualquier recuerdo gracioso que llega sin aviso. Usuarios lo adaptan con sus propias frases del tipo “cuando me acuerdo de...” y el resultado encaja sin importar el contexto. En menos de una semana, el clip acumula miles de reproducciones y se replica en distintas versiones editadas.

Aldo Rendón ya tenía historia con los memes antes de entrar a la casa

Dos hombres en una cocina. Joven con vaso sonríe. Hombre mayor sujeta su camisa. Refrigerador con texto, horno y premio YouTube plateado en el fondo
El momento que catapultó a Aldo Rendón al centro de la conversación digital surgió tras su participación en un episodio del pódcast “Guácala qué rico” de Jair Sánchez. (Captura de video)

No es la primera vez que Rendón protagoniza este tipo de contenido. Antes de entrar al reality, el stylist era comparado recurrentemente con el meme de una cabeza de globo con la cara de Buzz Lightyear de Toy Story.

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Rendón llegó a mencionar en el podcast La Cotorrisa que no le gustaba la comparación: “Siempre me ponen una imagen de un güey de Toy Story y me emput...”, dijo. Con el tiempo aprendió a reírse de él mismo y terminó grabando su último video antes de entrar a la casa disfrazado de Buzz Lightyear para despedirse de sus seguidores.

El nuevo meme de la sala retoma esa misma energía, pero con otro personaje de referencia. Varios internautas lo comparan ahora con Buzz Lightyear inerte sobre la cama de Andy: el juguete que finge estar apagado cuando entra el niño a la habitación.

Quién es Aldo Rendón, el stylist que entró a la casa más famosa de México

Hombre de piel morena con traje celeste, camisa y corbata. Brazos cruzados. Anillos y pendientes en un fondo de colores degradados
El stylist Aldo Rendón debuta en La Casa de los Famosos México. (La casa de los famosos México)

Aldo Rendón tiene 47 años, nació en Culiacán, Sinaloa, y acumula más de 25 años de carrera como fashion stylist y consultor de imagen. Ha vestido a Thalía, Gloria Trevi, Belinda, Galilea Montijo y Ana de la Reguera, y ha colaborado con firmas como Saint Laurent, Gucci, Loewe y Miu Miu. Su trabajo editorial lo llevó a ser editor de moda en la revista Spot y a colaborar con Reforma, Glamour México y GQ.

En los últimos años sumó una faceta como creador de contenido en TikTok, Instagram y YouTube, donde comparte críticas de looks y análisis de moda con un estilo directo y sin filtros. Esa misma personalidad lo llevó a participar como juez en La Más Draga y en Solo Las Más, el spin-off de la franquicia drag mexicana.

Primer nominado desde la noche del estreno

Aldo Rendón es el primer nominado de La Casa de Los Famosos México 2026. (LCDLFM/Televisa)
Aldo Rendón es el primer nominado de La Casa de Los Famosos México 2026. (LCDLFM/Televisa)

La Casa de los Famosos México 2026 arrancó el domingo 26 de julio con 18 habitantes distribuidos en tres cuartos temáticos: Ibiza, Malibú y Tulum. Rendón quedó asignado al cuarto Ibiza junto a Ese Pérez, Cynthia Klitbo, Yanet García, Ernesto Laguardia y Luis Chaparro.

En la misma gala de estreno, la actriz Arantza Ruiz recibió la primera llamada del teléfono rojo. Del otro lado estaba Wendy Guevara, ganadora de la primera temporada, quien le ordenó nominar a un compañero. Ruiz eligió a Rendón, quien quedó en zona de riesgo desde la primera noche. El público lo salvó de la eliminación de la primera semana, en la que Mariana Ochoa se convirtió en la primera expulsada.

Sus reacciones en los posicionamientos también se volvieron memes

Aldo Rendón se une al elenco de La Casa de los Famosos México (ig/aldorendon)
Aldo Rendón se une al elenco de La Casa de los Famosos México (ig/aldorendon)

Durante la primera gala de eliminación, el 2 de agosto, Rendón protagonizó otro momento viral. Mientras sus compañeros daban sus posicionamientos, el stylist los observaba con una atención que generó toda clase de reacciones: sorpresa, intriga, risa e incredulidad. Los usuarios recortaron sus gestos y los convirtieron en material para memes adicionales.

Esa misma noche, antes de la gala, Rendón estalló contra la producción porque no tenía lista la falda que había pedido para su atuendo. Con el micrófono apagado, pero captado por los micrófonos de ambiente del 24/7 de ViX, gritó: “Estoy harta, ojalá me saquen a mí hoy, ya no voten por mí”. Fue Yanet García quien le ayudó a arreglar la prenda. Horas después, el stylist agradeció el apoyo de su fandom, que lo mantuvo en la competencia por 4,000,000 de pesos.

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