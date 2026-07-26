“Usted ya va de salida, señor”: alcaldesa de Huimanguillo genera indignación por discriminar a adulto mayor

En una grabación que circula en redes, Mariluz Velázquez afirma que se debe “cuidar a los jóvenes” mientras responde a una persona de la tercera edad, lo que desata reacciones entre usuarios

Un nuevo video que involucra a la presidenta municipal de Huimanguillo, Tabasco, Mari Luz Velázquez Jiménez, comenzó a circular en redes sociales luego de que, de acuerdo con las imágenes, respondiera a un hombre de edad avanzada con la frase: “Usted ya va de salida, señor; hay que cuidar a los jóvenes”. Hasta el momento, el gobierno municipal no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el contenido del material.

¿Qué muestra el video?

Según el video difundido en plataformas digitales, el intercambio habría ocurrido durante un evento público en el que participaban distintos asistentes. En la grabación se escucha una discusión sobre el respeto hacia las personas, en la que se menciona que “todos tenemos valor, chico y grande”, antes de que se atribuya a la alcaldesa el comentario dirigido al adulto mayor.

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Cabe señalar que, hasta el momento no ha sido posible confirmar de manera independiente el contexto completo del video ni identificar con precisión a todas las personas que intervienen en el audio, por lo que la información debe tomarse con las reservas propias de un contenido que circula en redes sociales.

No es la primera polémica de la administración

Este episodio se suma a otro señalamiento reciente contra la alcaldesa. En julio de 2026, un audio viral la mostró presuntamente exigiendo a un grupo de becarios universitarios que le dieran “like” y compartieran las publicaciones de su gobierno en Facebook, como forma de mostrar “gratitud” por los apoyos sociales recibidos.

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Ante la controversia, la presidencia municipal emitió entonces un comunicado en el que sostuvo que Velázquez Jiménez mantiene una comunicación “franca, directa y cercana” con los ciudadanos, lo que —según el documento— en ocasiones puede generar que algunas expresiones se saquen de contexto. La funcionaria negó que exista coacción hacia los estudiantes para acceder a las becas.

La difusión de una grabación con una respuesta despectiva a un hombre mayor en Huimanguillo expone cómo el lenguaje desde el poder municipal puede normalizar la exclusión y erosionar la cohesión social

Reacciones en redes

El nuevo video generó reacciones divididas entre usuarios de redes sociales. Algunos calificaron la frase como una falta de respeto hacia las personas de la tercera edad, mientras que otros pidieron esperar el contexto completo antes de emitir un juicio. Hasta el cierre de esta nota, no se ha confirmado oficialmente la fecha ni el lugar exacto donde habría ocurrido el intercambio, ni se ha recibido una postura pública por parte de la alcaldesa o del Ayuntamiento de Huimanguillo respecto a este video en particular.

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Lo que se sabe hasta ahora

El video circula en redes sociales y se le atribuye a la alcaldesa de Huimanguillo, Tabasco.

La frase que se le atribuye hace referencia a un adulto mayor.

No existe, hasta el momento, confirmación oficial del Ayuntamiento sobre este episodio.

Es el segundo señalamiento en redes contra la funcionaria en los últimos meses.