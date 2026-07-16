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¡No es el limón! Estos son los alimentos que ayudan al organismo a eliminar desechos

Una alimentación rica en fibra, agua y antioxidantes favorece el funcionamiento del hígado, los riñones y el intestino, órganos responsables de procesar y expulsar sustancias de desecho

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Una alimentación rica en fibra, agua y antioxidantes favorece el funcionamiento del hígado, los riñones y el intestino, órganos responsables de procesar y expulsar sustancias de desecho
Una alimentación rica en fibra, agua y antioxidantes favorece el funcionamiento del hígado, los riñones y el intestino, órganos responsables de procesar y expulsar sustancias de desecho

La idea de “desintoxicar” el cuerpo mediante jugos, infusiones o el consumo de agua tibia con limón se ha popularizado en redes sociales. Sin embargo, el organismo humano cuenta con mecanismos propios para procesar y eliminar sustancias potencialmente dañinas, por lo que no necesita productos milagro ni regímenes alimenticios extremos.

El hígado desempeña una función central al transformar alcohol, medicamentos y compuestos derivados del metabolismo. Los riñones filtran la sangre y eliminan residuos a través de la orina, mientras que el intestino participa en la expulsión de desechos mediante las evacuaciones. Los pulmones y la piel también intervienen en distintos procesos de eliminación.

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Por esta razón, más que buscar un alimento capaz de “limpiar” la sangre o el hígado, los especialistas recomiendan mantener hábitos que permitan a estos órganos trabajar adecuadamente.

Esto incluye beber suficiente agua, consumir fibra, moderar el alcohol y reducir la presencia de productos ultraprocesados, azúcares añadidos y grasas de baja calidad en la dieta.

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¿El limón realmente desintoxica el cuerpo?

El limón contiene vitamina C y diferentes compuestos antioxidantes, pero no tiene la capacidad de eliminar toxinas por sí solo. Tampoco existe evidencia suficiente para afirmar que beber agua tibia con limón en ayunas limpie el hígado o los riñones.

Una cuchara de madera saca avena con trozos de manzana de un bol. Un vaso de agua con gotas de condensación está a un lado.
Alimentos ricos en fibra, agua y antioxidantes favorecen el funcionamiento del hígado, los riñones y el intestino, aunque ninguno puede “desintoxicar” el cuerpo por sí solo

Consumirlo como parte de una alimentación equilibrada puede ser saludable y agregar sabor al agua, lo que facilita la hidratación en algunas personas. No obstante, tomarlo en ayunas no ofrece necesariamente beneficios superiores a consumirlo en otro momento del día.

Además, ingerir grandes cantidades de bebidas ácidas puede causar molestias en personas con gastritis, reflujo o sensibilidad digestiva. El contacto frecuente con el ácido también puede afectar el esmalte de los dientes, por lo que su consumo no debe considerarse un tratamiento depurativo.

Los alimentos que apoyan la eliminación natural de desechos

La manzana es una opción relevante por su contenido de pectina, un tipo de fibra soluble que favorece el funcionamiento intestinal. La fibra ayuda a regular el tránsito digestivo y contribuye a la formación y expulsión de las heces. Para aprovecharla mejor, se recomienda consumir la fruta entera en lugar de beber únicamente su jugo.

La avena también aporta fibra soluble, especialmente betaglucanos. Además de beneficiar la salud intestinal, su consumo habitual puede contribuir al control del colesterol dentro de una dieta balanceada.

Entre las verduras destaca el brócoli, perteneciente a la familia de las crucíferas. Contiene fibra, vitaminas y sulforafano, un compuesto estudiado por su relación con diferentes mecanismos de protección celular. Otras alternativas del mismo grupo son la coliflor, la col y las coles de Bruselas.

La remolacha o betabel proporciona fibra, folatos y pigmentos antioxidantes conocidos como betalaínas. Aunque suele promocionarse como un “detox hepático”, es más preciso señalar que puede formar parte de una alimentación variada que favorezca la salud general, sin atribuirle la capacidad de limpiar el hígado.

Uvas y piña también pueden incluirse en este tipo de dieta. Las primeras contienen antioxidantes, mientras que la piña aporta agua, vitamina C y bromelina, una enzima vinculada con la digestión de proteínas. Ninguna de estas frutas, sin embargo, sustituye el trabajo de los órganos depurativos.

Brócoli, coliflor, dos mitades de remolacha, zanahorias, coles de Bruselas, hojas verdes y una jarra de agua con rodajas de limón.
Alimentos ricos en fibra, agua y antioxidantes favorecen el funcionamiento del hígado, los riñones y el intestino, aunque ninguno puede “desintoxicar” el cuerpo por sí solo

Fibra, agua y menos ultraprocesados: la combinación más efectiva

Más que concentrarse en un solo producto, la estrategia consiste en combinar frutas, verduras, leguminosas, cereales integrales y suficiente agua. La hidratación permite que los riñones cumplan su función de filtración, mientras que la fibra ayuda a mantener un tránsito intestinal adecuado.

También es importante limitar el consumo excesivo de alcohol, bebidas azucaradas, embutidos y alimentos ultraprocesados. Dormir lo suficiente y realizar actividad física complementan estos hábitos.

Las dietas detox estrictas, los ayunos prolongados y las monodietas pueden provocar deficiencias nutricionales, deshidratación, pérdida de masa muscular o alteraciones de la glucosa. Ante síntomas persistentes o la sospecha de una intoxicación, la recomendación es buscar atención médica y no intentar resolver el problema mediante remedios caseros.

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