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“Batman” de Lagos de Moreno es un mito: fiscal de Jalisco desecha teoría y apunta a dos personas detrás de capturas de supuestos ladrones

El titular de la fiscalía estatal afirmó que someter y retener a una persona requiere la participación de varias personas; confirmó que aún no hay detenidos por estos hechos

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El titular de la Fiscalía del Estado de Jalisco, Salvador González de los Santos, calificó como un “mito” la versión de un justiciero solitario. (Imagen ilustrativa)
El titular de la Fiscalía del Estado de Jalisco, Salvador González de los Santos, calificó como un “mito” la versión de un justiciero solitario. (Imagen ilustrativa)

La Fiscalía de Jalisco descartó que detrás de los casos de personas encontradas amarradas a postes en Lagos de Moreno exista un solo responsable, como se difundió en redes sociales bajo el apodo del “Batman” de ese municipio. El fiscal estatal, Salvador González de los Santos, afirmó que la hipótesis de la dependencia es que participaron al menos dos personas y calificó como un “mito” la versión de un justiciero solitario.

Durante una conferencia de prensa este jueves, el titular de la Fiscalía sostuvo que la dependencia no respalda la narrativa que se popularizó en redes sociales.

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“El supuesto Batman es un mito. Es un mito que un solo sujeto anda haciendo justicia por su propia mano. Para poder atrapar, sujetar, amarrar y retener a un individuo mínimo deben ser dos personas”, aseguró.

Añadió que las investigaciones buscan ubicar a quienes participaron en estos hechos y señaló que se trata de personas que “se hacen pasar por justicieros”.

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“Independientemente de ello, tenemos que investigar y tratar de identificar a estas personas que se hacen pasar por justicieros, así lo quieren aparentar, pero es nuestro trabajo tratar de localizarlos”.

Sobre el avance de las investigaciones, González de los Santos indicó que la Fiscalía ha revisado cámaras de videovigilancia y realizado entrevistas. No se ha logrado identificar plenamente a los responsables. (Crédito: fiscalía de Jalisco | redes sociales)
Sobre el avance de las investigaciones, González de los Santos indicó que la Fiscalía ha revisado cámaras de videovigilancia y realizado entrevistas. No se ha logrado identificar plenamente a los responsables. (Crédito: fiscalía de Jalisco | redes sociales)

El fiscal informó que actualmente existen dos carpetas de investigación abiertas por casos en los que personas fueron localizadas amarradas a postes con mensajes en cartulinas y una motocicleta colocada junto a ellas.

“Tenemos abiertas dos carpetas de investigación por dos sujetos que fueron amarrados a un poste y que les dejaron letreros en la cara y una motocicleta a un lado”, señaló.

También reveló que hubo otros dos episodios similares que únicamente fueron difundidos en redes sociales. En esos casos, cuando policías municipales acudieron a verificar los reportes, las personas retenidas ya no se encontraban en el sitio.

“Hubo otros dos eventos en los que, aparentemente, quienes amarraron a esos sujetos subieron videos a redes sociales. Sin embargo, cuando llegó la policía municipal, los sujetos ya no estaban, ya no se encontraba en el lugar”, aclaró.

Sobre el avance de las investigaciones, González de los Santos indicó que la Fiscalía ha revisado cámaras de videovigilancia y realizado entrevistas, aunque hasta el momento no ha logrado identificar plenamente a los responsables.

Los casos comenzaron a difundirse en Lagos de Moreno durante junio, cuando al menos cinco personas fueron encontradas atadas a postes de luz con cinta adhesiva. (Crédito: redes sociales)
Los casos comenzaron a difundirse en Lagos de Moreno durante junio, cuando al menos cinco personas fueron encontradas atadas a postes de luz con cinta adhesiva. (Crédito: redes sociales)

Al menos cinco casos fueron documentados en junio

Los casos comenzaron a difundirse en Lagos de Moreno durante junio, cuando al menos cinco personas fueron encontradas atadas a postes de luz con cinta adhesiva. Algunas tenían la palabra “ratero” escrita en la frente o dibujos de bigotes en el rostro, además de cartulinas que las señalaban como presuntos responsables del robo de motocicletas.

En tres de esos hechos también fueron localizadas motocicletas junto a las personas retenidas, lo que reforzó la narrativa difundida en redes sociales sobre un supuesto justiciero que castigaba a quienes robaban esos vehículos.

Sin embargo, la Fiscalía reiteró que las acusaciones plasmadas en las cartulinas no sustituyen un proceso judicial y que, desde el punto de vista legal, las personas privadas de la libertad son consideradas víctimas mientras no exista una resolución que determine su responsabilidad penal.

Lagos de Moreno ha registrado distintos hechos de violencia durante los últimos años, entre ellos la desaparición de cinco jóvenes en 2023 y recientes hallazgos realizados por colectivos de búsqueda en la región.

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