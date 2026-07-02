Estos son los dos nuevos partidos políticos en México que podrán competir en las elecciones del 2027

Están en juego más de 20 mil cargos locales y federales, incluida la Presidencia. Foto: Facebook/INE México

El Instituto Nacional Electoral (INE) formalizó el inicio de actividades de dos nuevos Partidos Políticos Nacionales, al entregar oficinas y recursos a Construyendo Sociedades de Paz, A.C. y Personas Sumando en 2025, A.C. (Somos México), quienes podrán competir en las elecciones federales de 2027, según información difundida por el propio instituto.

Durante el acto administrativo, la Directora Ejecutiva de Administración, Liliana Díaz de León Zapata, realizó la entrega física de oficinas, mobiliario, estacionamientos y tarjetas de acceso, así como la plantilla de personal asignada conforme al presupuesto 2026.

PUBLICIDAD

Estos espacios serán ocupados dentro de las instalaciones del INE y se dotó a ambos partidos de compendios de legislación electoral y obras publicadas por el instituto. No hubo presencia de medios de comunicación ni se realizó convocatoria pública.

El procedimiento incluyó una explicación sobre el funcionamiento de las distintas áreas del INE y los procedimientos relacionados con el uso de oficinas, así como los gastos de alimentación.

PUBLICIDAD

Según el INE, representantes de ambos partidos hicieron solicitudes para equipar sus espacios y recorrieron las instalaciones para formalizar la entrega.

En el mismo evento, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, Alejandro Romero Millán, entregó la constancia de registro de partidos y el Acuerdo del Consejo General del INE, documentos requeridos para las gestiones administrativas.

PUBLICIDAD

Por su parte, el Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores, Alejandro Sosa Durán, entregó oficinas para la integración de los nuevos partidos a la Comisión Nacional de Vigilancia (CNV).

La formalización institucional se completará en una próxima sesión del Consejo General y de la CNV, donde los representantes de estas fuerzas políticas rendirán protesta de ley.

PUBLICIDAD

El INE informó que en reuniones posteriores se detallará la distribución de recursos económicos a través de las prerrogativas.

Somos México

El partido Somos México está presidido por Guadalupe Acosta Naranjo, con Cecilia Guadalupe Soto González como secretaria general y Emilio Álvarez Icaza como representante ante el INE.

PUBLICIDAD

De acuerdo con información publicada en su página oficial, la organización plantea como prioridad la restauración del equilibrio entre poderes, con controles ciudadanos, instituciones independientes y participación activa.

Entre sus causas principales resalta la promoción de la democracia con vigilancia social, la autonomía y vida libre de violencias para las mujeres, el acceso a tecnología como herramienta de equidad, la salud como derecho universal y el trabajo con garantías legales para todas las personas.

PUBLICIDAD

También impulsan una educación pública crítica y sin abandono, ciudades con acceso al espacio público y servicios básicos, y procesos electorales libres, con campañas fiscalizadas en tiempo real y observación ciudadana protegida.

Construyendo Sociedades de Paz

Sobre Construyendo Sociedades de Paz, A.C., el INE entregó los mismos recursos y prerrogativas administrativas, aunque la organización no cuenta con página de internet ni información pública sobre su dirigencia, militantes u objetivos.

PUBLICIDAD