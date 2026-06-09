Estadio Ciudad de México cerrará zonas para el Mundial 2026: estos son los lugares que cancelaron (Foto de archivo de AP/Eduardo Verdugo)

Durante la organización de la Copa del Mundo 2026, determinadas zonas dentro del Estadio Ciudad de México no estarán disponibles para el público. Esta decisión tiene la finalidad de asegurar la mejor visibilidad posible para quienes asistan a los encuentros futbolísticos del torneo.

Las áreas no habilitadas para el Mundial corresponden principalmente a las primeras filas del estadio y ciertos espacios ubicados junto a las pantallas, donde la visibilidad está limitada o puede verse obstruida. Ninguna de estas localidades aparecerá en la oferta de boletos, por lo que serán utilizadas para colocar decoraciones alusivas al evento y no recibirán aficionados durante los partidos.

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Zonas del Estadio Ciudad de México que estarán cerradas en el Mundial 2026

Entre los cierres confirmados en el Estadio Ciudad de México, destacan:

Las primeras filas de diferentes secciones del estadio, que desde la reapertura del inmueble han sido señaladas porque no cumplen con los estándares de visibilidad requeridos.

Sectores específicos a un costado de las grandes pantallas, donde la estructura afecta la perspectiva óptima del campo de juego.

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Ambas áreas serán destinadas a la ambientación y al diseño temático del recinto para la Copa del Mundo.

Zonas del Estadio Ciudad de México que estarán cerradas en el Mundial 2026 (AP Foto/Eduardo Verdugo)

Por qué algunas áreas no estarán habilitadas para el Mundial 2026

La razón principal detrás de estos cierres es que las localidades mencionadas ofrecen una experiencia visual deficiente. Luego de la reactivación del estadio y tras diversas críticas en redes sociales sobre la venta de asientos con mala visibilidad, se descartó cualquier modificación física. Los boletos correspondientes simplemente no se pusieron a la venta, priorizando así la calidad para los asistentes.

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Contrario a rumores que circularon semanas atrás sobre una posible adaptación de estos espacios para el público, la organización optó por mantenerlos fuera de la venta, asegurando la satisfacción de los aficionados durante los juegos programados en el Coloso de Santa Úrsula.

Cómo afectarán los cierres a los aficionados del Mundial 2026

La restricción de estas zonas en el Estadio Ciudad de México implicará una menor disponibilidad de boletos respecto a otros eventos previos. Para el público, esto significa que todas las entradas puestas a disposición garantizarán una visión completa del campo y condiciones adecuadas durante los partidos.

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Cómo afectarán los cierres a los aficionados del Mundial 2026 ( REUTERS/Henry Romero)

No se venderán lugares en las primeras filas ni a un costado de las pantallas.

Las áreas cerradas estarán identificadas mediante decoraciones especiales del Mundial 2026.

Las boletos a la venta serán exclusivamente para localidades con plena visibilidad.

Estas medidas responden a las críticas que en el pasado recibieron los organizadores por la ubicación de ciertos asientos. Ahora se busca que la experiencia general de quienes acudan al estadio esté respaldada por la máxima calidad en cada una de las secciones habilitadas.

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Los encuentros destinados a la afición mexicana, como el partido inaugural contra Sudáfrica y el compromiso frente a Chequia durante la fase de grupos, se realizarán en un entorno donde la visibilidad y la comodidad serán prioridad en cada zona disponible para el público.

Dueños de palcos continúan disputa legal para recuperar sus lugares en el Mundial 2026

A tres días de que arranque la Copa Mundial 2026, la Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas (AMTPP) sostiene que cuenta con medidas cautelares de un juez federal para exigir acceso, uso y servicios en sus palcos y plateas del Estadio Ciudad de México durante el torneo, un conflicto que sigue abierto porque las reglas de operación impuestas para la sede chocan con los derechos que los propietarios dicen haber adquirido por contrato, según la asociación.

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La disputa se mantiene con el partido inaugural programado para el 11 de junio, de acuerdo con el texto fuente, y se ha convertido en uno de los asuntos extradeportivos más visibles alrededor de la organización del Mundial en México. Según la AMTPP, todavía hay temas pendientes sobre acceso, estacionamiento y operación de los palcos durante los encuentros.

Este lunes, Roberto Ruano, representante de la asociación, acudió al inmueble junto con otros integrantes para notificar formalmente la resolución judicial, según la versión de la AMTPP. La asociación afirmó que personal del estadio se negó a recibir la documentación y que por eso la diligencia quedó asentada ante un notario público y medios de comunicación.

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