Así es el penal de La Pila, la prisión donde permanece Alberto “N” tras acusación de violencia familiar

El exWWE fue trasladado a un centro penitenciario marcado por motines y abandono. (Ilustración: Jovani Pérez)

Luego de su reciente detención por el presunto delito de violencia familiar, el luchador profesional Alberto “N”, conocido públicamente como El Patrón, fue trasladado al Centro Estatal de Reinserción Social No. 1 de San Luis Potosí, mejor identificado como el penal de La Pila, lugar en el que permanecerá mientras enfrenta su proceso legal.

El exgladiador fue judicializado por autoridades potosinas y será presentado ante un juez de control este jueves, fecha en la que la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí buscará que sea vinculado formalmente a proceso por la denuncia presentada por su esposa, Mary Carmen Rodríguez Lucero.

(Especial)

Tras permanecer alrededor de 48 horas bajo resguardo en instalaciones de la Policía de Investigación, el también exluchador de WWE fue ingresado al centro penitenciario, uno de los más señalados en el país por sus múltiples deficiencias estructurales y operativas.

Un penal marcado por constantes críticas

El incendio en el penal La Pila se registró previo al traslado de 51 personas privadas de su libertad a otros centros de reinserción (Foto: Gobierno de San Luis Potosí)

La cárcel de La Pila ha sido objeto de diversas observaciones por parte de organismos de derechos humanos y medios de comunicación debido a las condiciones en las que opera.

De acuerdo con reportes emitidos en años recientes por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), este centro penitenciario ha acumulado evaluaciones negativas derivadas de problemas como sobrepoblación, malas condiciones de infraestructura y falta de control interno.

Entre los señalamientos más graves destaca la carencia de personal suficiente para atender a la población penitenciaria, además de múltiples fallas en materia de seguridad, prevención de violencia y protocolos contra abusos o maltrato.

Instalaciones deterioradas y abandono

Al menos cuatro elementos de la Guardia Civil estatal fueron lesionados por el intento de motín en el penal La Pila (Foto: Especial)

En 2021, tras el cambio de administración estatal, un recorrido realizado por medios nacionales exhibió el deteriorado estado en el que se encontraba el penal.

Durante aquella inspección se reportó que diversas zonas del inmueble presentaban condiciones de abandono, con problemas severos en drenaje, mobiliario insuficiente y falta de artículos básicos como colchones y ropa de cama para los internos.

El centro penitenciario ha recibido bajas calificaciones de la CNDH. Crédito: SSPC, Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana.

También trascendió que algunas de las áreas más reducidas del complejo albergaban a personas con padecimientos mentales, incluidos diagnósticos como esquizofrenia, sin recibir la atención médica adecuada.

Otro de los puntos más alarmantes fue la falta de medicamentos dentro del penal, situación que presuntamente habría contribuido al incremento de episodios violentos entre la población penitenciaria.

Motines e incidentes recientes

(Foto: X@OmarNNoticias)

La Pila también ha sido escenario de conflictos recientes. Uno de los más delicados ocurrió en marzo de 2024, cuando autoridades estatales reportaron un intento de motín derivado de un operativo para trasladar a 51 internos a otros penales.

Durante ese incidente, algunos reclusos se resistieron al movimiento y provocaron incendios dentro del complejo, aumentando la preocupación sobre la gobernabilidad al interior del recinto.

La Fiscalía de San Luis Potosí mantiene bajo resguardo a Alberto 'El Patrón' tras ser denunciado por violencia familiar. (X/ @FiscaliaSLP)

Ahora será en ese mismo lugar donde Alberto “N” esperará el desarrollo de su situación jurídica.