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Nery Castillo, ex jugador de la Selección Mexicana revive su dolor tras muerte de Lucescu y recuerda el rencor que le guardó

El exdelantero mexicano recordó el episodio que marcó para siempre su relación con el técnico rumano

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El exjugador mexicano sacó a relucir una vieja herida tras el fallecimiento del histórico entrenador europeo.
El exjugador mexicano sacó a relucir una vieja herida tras el fallecimiento del histórico entrenador europeo.

El mundo del futbol amaneció conmocionado este martes 7 de abril luego de confirmarse el fallecimiento de Mircea Lucescu, histórico entrenador rumano que recientemente se desempeñaba como director técnico de la Selección de Rumania. Su muerte generó reacciones en distintas partes del planeta debido al legado que dejó en múltiples clubes y selecciones tras una extensa trayectoria en los banquillos.

Sin embargo, uno de los mensajes que más llamó la atención tras conocerse su estado de salud previo a su fallecimiento fue el emitido por el exfutbolista mexicano Nery Castillo, quien aprovechó el momento para recordar una profunda herida personal que, según sus propias palabras, jamás logró superar.

: Viejas declaraciones del exjugador mexicano resurgen tras el fallecimiento del entrenador rumano.
: Viejas declaraciones del exjugador mexicano resurgen tras el fallecimiento del entrenador rumano.

Castillo coincidió con Lucescu durante su paso por el Shakhtar Donetsk, institución en la que militó entre 2009 y 2011, etapa en la que la relación entre ambos aparentemente estuvo marcada por la tensión y diferencias personales. Luego de enterarse de la complicada situación médica del estratega antes de su muerte, el atacante nacido en San Luis Potosí publicó un mensaje en redes sociales que rápidamente generó controversia por el tono de sus palabras.

“Me kedo contento que tu hijo fue a verte en estos momentos difíciles que estás pasandoy que estés a tu lado. A mi no me dejaste estar al lado de mi madre cuando estaba en coma ni tampoco despedirme de ella en su entierro. Deseo que te recuperes y estés con tu familia bien”, escribió Castillo en su cuenta personal, acompañado de un emoji de manos en señal de oración.

Horas después de que dicha publicación se hiciera viral, se confirmó el fallecimiento del entrenador rumano, situación que volvió a poner sobre la mesa uno de los episodios más dolorosos en la vida personal y profesional del exseleccionado mexicano.

Nery Castillo
Nery Castillo brilló con la Selección Mexicana durante la Copa América 2007. Crédito: Cuartoscuro

La historia detrás de ese resentimiento no era nueva. Durante varios años, Castillo habló abiertamente en entrevistas sobre el sufrimiento que vivió mientras formaba parte del conjunto ucraniano, recordando cómo una tragedia familiar coincidió con sus compromisos laborales en Europa.

“Mi padre me llama desde Uruguay y me dice que mi madre cayó en coma. En esos momentos estaba en Grecia, voy directo a Uruguay el mismo día, el 29 de diciembre. Tenía que estar de regreso en Ucrania el 7 de enero para reanudar los entrenamientos con el Shakhtar”, relató en su momento el exfutbolista.

De acuerdo con su testimonio, al ver que la salud de su madre empeoraba, intentó solicitar comprensión al entrenador para extender su estancia junto a su familia. No obstante, la respuesta que recibió fue negativa.

El mexicano confesó que sigue marcado por lo ocurrido durante su etapa en Shakhtar Donetsk.
El mexicano confesó que sigue marcado por lo ocurrido durante su etapa en Shakhtar Donetsk.
“Llamó al entrenador y le digo: ‘Mi madre se está muriendo, déjame quedarme un poco más en Uruguay’. Él se negó. Mi padre me dice; ‘Vete, nada cambia, está en coma’. Voy a Grecia a empacar mis cosas y desde viajo a Ucrania. Cuando estaba yendo al entrenamiento, suena el teléfono y mi padre me dice que mi mamá había fallecido. Era el 8 de enero de 2009”, recordó.

Pero el dolor no terminó ahí. Según contó Castillo, luego de recibir la noticia del fallecimiento de su madre, pidió autorización nuevamente para regresar y asistir al funeral, aunque otra vez la respuesta habría sido desfavorable.

“Le pedí permiso a Lucescu para ir a Uruguay para el funeral. No me dejó. No vi a mi madre en sus últimos momentos ni en el funeral. Estas son cosas que la gente no sabe. No vi morir a mi madre, ni siquiera fui al funeral”, expresó.
La muerte del estratega rumano trajo de vuelta una dolorosa experiencia vivida por el mexicano en Ucrania.
La muerte del estratega rumano trajo de vuelta una dolorosa experiencia vivida por el mexicano en Ucrania.

La muerte de Lucescu no solo representa la partida de uno de los entrenadores más reconocidos de Europa del Este, sino también reabre una historia marcada por el dolor, el resentimiento y una herida emocional que, a más de una década de distancia, sigue pesando en la memoria de Nery Castillo.

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