Así luce Álvaro Fidalgo con el uniforme de la Selección Mexicana | Video

El jugador del Betis comienza a ganarse un lugar en la Selección Mexicana.

El mediocampista Álvaro Fidalgo inició oficialmente su etapa con la Selección Mexicana tras presentarse en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), donde realizó su primer entrenamiento bajo las órdenes de Javier Aguirre.

La llegada del futbolista no solo ha generado expectativa por su rendimiento dentro del campo, sino también por la imagen que proyecta en esta nueva etapa. En las imágenes difundidas por el combinado nacional, Fidalgo luce concentrado, con indumentaria de entrenamiento del Tri y mostrando una actitud enfocada en ganarse un lugar dentro del equipo.

El Tri mostró imágenes del mediocampista en su nueva etapa como seleccionado.

Su incorporación se da después de un proceso que tardó varios años en concretarse. Desde su arribo al futbol mexicano, el mediocampista se consolidó como una pieza clave en el América, donde acumuló títulos y protagonismo. Posteriormente, dio el salto al Real Betis, equipo en el que también ha logrado destacar en LaLiga.

Durante su primera práctica con la selección, se le observó participativo en los ejercicios, adaptándose rápidamente al ritmo del grupo y mostrando cualidades técnicas que lo han caracterizado a lo largo de su carrera. La sesión marcó el inicio de una etapa que podría ser determinante en su trayectoria profesional.

Tras su paso por LaLiga, el jugador busca convencer a Javier Aguirre.

El llamado del mediocampista se produce en un momento clave, ya que forma parte de la última convocatoria previa a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Su inclusión ha sido tema de conversación durante meses, debido a la expectativa sobre su elegibilidad y el impacto que podría tener en el equipo nacional.

El jugador español naturalizado mexicano finalmente luce los colores del Tricolor durante los entrenamientos del CAR.

Además, el propio combinado mexicano compartió un video en redes sociales para oficializar su llegada, donde se aprecia al jugador portando los colores nacionales y listo para integrarse al grupo. El material rápidamente generó reacciones entre los aficionados, quienes celebraron su incorporación.

Ahora, Fidalgo buscará replicar el nivel que ha mostrado en clubes, con el objetivo de convencer al cuerpo técnico encabezado por Aguirre. La intención será competir por un lugar en el once titular para los partidos de preparación ante Portugal y Bélgica.