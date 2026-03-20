Checo Pérez en el GP de Japón: rendimiento histórico en el circuito de Suzuka

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Sergio ‘Checo’ Pérez se prepara para disputar el Gran Premio de Japón a finales de marzo, en un momento en el que busca sumar sus primeros puntos de la temporada con Cadillac tras finalizar las dos primeras carreras del año.

El piloto mexicano volverá al Circuito de Suzuka, una pista donde ha tenido resultados variados a lo largo de su trayectoria en la Fórmula 1.

Resultados consistentes y podios recientes en Suzuka

(REUTERS/Issei Kato)

En 12 participaciones en el GP de Japón, Pérez ha logrado finalizar en zona de puntos en ocho ocasiones, lo que refleja una tendencia de regularidad en el trazado japonés. Sus resultados más destacados llegaron en su etapa con Red Bull.

En 2022, el mexicano finalizó en la segunda posición tras largar cuarto, beneficiado por una sanción de cinco segundos a Charles Leclerc. Esa carrera se disputó bajo condiciones climáticas adversas y con un número reducido de vueltas, aunque la FIA otorgó la totalidad de los puntos.

Dos años más tarde, en 2024, Pérez volvió a subir al podio en Suzuka al terminar nuevamente en segundo lugar. En esa ocasión, partió desde la segunda posición y mantuvo su lugar durante toda la carrera, superando a Carlos Sainz y consolidando uno de sus últimos resultados destacados con la escudería austriaca.

Abandonos y antecedentes que marcaron su historial en Japón

(REUTERS/Issei Kato)

A pesar de sus buenos resultados, el paso de Checo por Suzuka también incluye momentos adversos. En 2012, cuando corría con Sauber, abandonó la carrera tras realizar un trompo luego de haber iniciado desde la quinta posición.

Un escenario similar ocurrió en 2023, ya como piloto de Red Bull, cuando largó nuevamente quinto. En esa carrera, tuvo un contacto con Kevin Magnussen en la vuelta 12 que provocó su retiro por daños en el monoplaza.

Posteriormente, regresó a pista en la vuelta 40 para cumplir una sanción de cinco segundos, luego de que la dirección de carrera lo considerara responsable del incidente.