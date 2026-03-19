EN VIVO México vs Panamá: al medio tiempo el Tri lo gana 3-1

Entra: Kemberly García Sale: Mía Urbano
Entra: Naomi Rojo Sale: Zoé Sánchez
Se reinicia el partido en Costa Rica con México buscando ampliar la ventaja para asegurar la clasificación.
Termina el primer tiempo. México se adueñó del esférico y se manifestó en el área canalera para irse al descanso con la ventaja 3-1.
Vanessa Paredes con el tercero para las nuestras, con gran remate de cabeza.
El equipo panameño acorta la distancia y rompe el cero para dejar el marcador 2-1 en los pies de Cristabella Ríos.
Con un disparo potente, Zoé Sánchez aumenta la ventaja de México al minuto 30.
Natalia Pérez le da el primero de la tarde a las mexicanas al minuto 27 de la primera mitad.
Pese a que anteriormente se anunció que el partido se transmitiría a través de ESPN y Disney+, no se encuentra en ningún canal por el momento.
¡Inicia el partido en Costa Rica!
Las goleadoras del equipo: Mía Urbano y Citlalli Reyes nuevamente van de inicio en este compromiso.