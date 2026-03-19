México Deportes

EN VIVO México vs Panamá: al medio tiempo el Tri lo gana 3-1

El conjunto azteca quiere asegurar su pase a la fase final de la competición, pero antes deberá superar a las canaleras

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19:49 hsHoy

Entra: Kemberly García Sale: Mía Urbano

Entra: Naomi Rojo Sale: Zoé Sánchez

19:47 hsHoy

Se reinicia el partido en Costa Rica con México buscando ampliar la ventaja para asegurar la clasificación.

19:20 hsHoy

Fin del primer tiempo

Termina el primer tiempo. México se adueñó del esférico y se manifestó en el área canalera para irse al descanso con la ventaja 3-1.

Las jóvenes dirigidas por Miguel
Las jóvenes dirigidas por Miguel Gamero nuevamente mostraron superioridad en el terreno de juego. (TW @Miseleccionfem)
19:20 hsHoy

Vanessa Paredes con el tercero para las nuestras, con gran remate de cabeza.

19:12 hsHoy

El equipo panameño acorta la distancia y rompe el cero para dejar el marcador 2-1 en los pies de Cristabella Ríos.

19:03 hsHoy

Con un disparo potente, Zoé Sánchez aumenta la ventaja de México al minuto 30.

19:01 hsHoy

Natalia Pérez le da el primero de la tarde a las mexicanas al minuto 27 de la primera mitad.

19:00 hsHoy

Pese a que anteriormente se anunció que el partido se transmitiría a través de ESPN y Disney+, no se encuentra en ningún canal por el momento.

18:45 hsHoy

¡Inicia el partido en Costa Rica!

18:25 hsHoy

Alineaciones

Las goleadoras del equipo: Mía Urbano y Citlalli Reyes nuevamente van de inicio en este compromiso.

Alineación de la Selección Mexicana
Alineación de la Selección Mexicana en su duelo contra Panamá Sub-17. (TW Selección Mexicana Femenil)

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