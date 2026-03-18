México Deportes

Liverpool vs Galatasaray EN VIVO: cuándo y dónde ver en México la Champions League

El enfrentamiento forma parte de la fase decisiva del torneo europeo, donde no hay margen de error

Guardar
(Europa Press)
(Europa Press)

Liverpool afronta este miércoles un duelo decisivo en la UEFA Champions League cuando reciba a Galatasaray en Anfield, en el partido de vuelta de los octavos de final.

El conjunto inglés llega con la necesidad de revertir el 1-0 sufrido en la ida en Estambul para mantenerse con vida en el torneo, en un contexto de presión por sus resultados recientes.

Liverpool, bajo presión en una temporada irregular

(Reuters/Jason Cairnduff)
(Reuters/Jason Cairnduff)

El equipo dirigido por Arne Slot encara el compromiso en medio de cuestionamientos tras su desempeño reciente. El empate 1-1 frente a Tottenham el pasado fin de semana incrementó las críticas hacia el técnico neerlandés, incluso con reacciones negativas desde la grada en Anfield.

Lejos de la pelea por el título en la Premier League, el club inglés tiene en la Champions League su principal vía para competir en la recta final del semestre. Con seis títulos en su historia dentro del torneo, Liverpool buscará apoyarse en su condición de local para revertir la eliminatoria y evitar una eliminación temprana.

Galatasaray llega con ventaja y buena racha

(AP Foto/Khalil Hamra)
(AP Foto/Khalil Hamra)

Por su parte, Galatasaray llega a Inglaterra con ventaja en el marcador global y una dinámica positiva. El conjunto turco acumula cinco victorias consecutivas en partidos oficiales y ya dejó fuera a Juventus en la fase previa.

El gol de Mario Lemina en el partido de ida le permite encarar la vuelta con margen, aunque deberá sostener su rendimiento como visitante para asegurar su clasificación a los cuartos de final.

Cuándo y dónde ver el partido

El encuentro se disputará este miércoles 18 de marzo a las 14:00 horas (tiempo del centro de México) y podrá verse en el país a través de FOX On.

Temas Relacionados

Liverpool FCGalatasarayUEFA Champions Leaguemexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

Chicharito vs Hormiga González: el comparativo entre dos canteranos de Chivas previo a su debut mundialista

Ambos delanteros tienen números similares en el comienzo de sus carreras profesionales con casi la misma cantidad de goles anotados

Chicharito vs Hormiga González: el

Checo Pérez critica nuevas reglas de F1 y las compara con Mario Kart: “Necesito un hongo”

El piloto mexicano sorprendió al hacer una peculiar referencia durante el Gran Premio de China

Checo Pérez critica nuevas reglas

Antonio Mohamed no duda: Toluca demostrará que es “el mejor del país”

El técnico argentino destacó el trabajo colectivo del plantel y la confianza que han construido a lo largo del semestre

Antonio Mohamed no duda: Toluca

Chivas vs León: cuándo y dónde ver EN VIVO el juego pendiente de la jornada 9 en la Liga Mx

El Guadalajara llega al enfrentamiento de este miércoles con el objetivo de retomar al liderato de la tabla general con una victoria

Chivas vs León: cuándo y

“Fueron momentos de incertidumbre”, el árbitro mexicano César Arturo Ramos habla sobre experiencia en el conflicto de Medio Oriente

El deporte no ha pasado desapercibido y también ha sido afectado por lo que está ocurriendo con el lanzamiento de mísiles en dicha región

“Fueron momentos de incertidumbre”, el
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cateo en penal de Uruapan

Cateo en penal de Uruapan alerta a vecinos: pensaron que se trataba de la fuga de reos

Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 18 de marzo

El CJNG sin ‘El Mencho’: cómo el grupo narco disputa su sucesión mientras expande su imperio de metanfetaminas

¿Periodistas podrían ser procesados por entrar a la guarida de El Mencho?, esto señala experto

Tras muerte de “El Mencho”, cárteles mexicanos intensifican amenazas y hackeos contra militares de EEUU

ENTRETENIMIENTO

Karla Díaz rompe el silencio

Karla Díaz rompe el silencio sobre su presunto divorcio de Daniel Dayz por no lograr embarazarse

¿Indirecta? Mauricio Ochmann publica mensaje tras ser señalado por supuesto despojo a una mujer mayor

La actriz Regina Pavón rompe el silencio sobre su relación con la conductora y directora Ceci Flores: “Ya no estamos juntas”

Natalia Jiménez, en la mira de las redes sociales por usar ambulancia para llegar a la fiesta de Carlos Rivera

Laura Pausini sorprende con ‘Yo canto 2’, disco nacido del privilegio, la incomodidad y la búsqueda artística

DEPORTES

Bofo Bautista pierde el control

Bofo Bautista pierde el control en juego de leyendas y persigue al Jagger Martínez para agredirlo

Nicolás Larcamón explota contra la Concachampions: “No hay ni 72 horas entre un juego y otro”

Chicharito vs Hormiga González: el comparativo entre dos canteranos de Chivas previo a su debut mundialista

Checo Pérez critica nuevas reglas de F1 y las compara con Mario Kart: “Necesito un hongo”

Antonio Mohamed no duda: Toluca demostrará que es “el mejor del país”