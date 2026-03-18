Liverpool vs Galatasaray EN VIVO: cuándo y dónde ver en México la Champions League

(Europa Press)

Liverpool afronta este miércoles un duelo decisivo en la UEFA Champions League cuando reciba a Galatasaray en Anfield, en el partido de vuelta de los octavos de final.

El conjunto inglés llega con la necesidad de revertir el 1-0 sufrido en la ida en Estambul para mantenerse con vida en el torneo, en un contexto de presión por sus resultados recientes.

Liverpool, bajo presión en una temporada irregular

(Reuters/Jason Cairnduff)

El equipo dirigido por Arne Slot encara el compromiso en medio de cuestionamientos tras su desempeño reciente. El empate 1-1 frente a Tottenham el pasado fin de semana incrementó las críticas hacia el técnico neerlandés, incluso con reacciones negativas desde la grada en Anfield.

Lejos de la pelea por el título en la Premier League, el club inglés tiene en la Champions League su principal vía para competir en la recta final del semestre. Con seis títulos en su historia dentro del torneo, Liverpool buscará apoyarse en su condición de local para revertir la eliminatoria y evitar una eliminación temprana.

Galatasaray llega con ventaja y buena racha

(AP Foto/Khalil Hamra)

Por su parte, Galatasaray llega a Inglaterra con ventaja en el marcador global y una dinámica positiva. El conjunto turco acumula cinco victorias consecutivas en partidos oficiales y ya dejó fuera a Juventus en la fase previa.

El gol de Mario Lemina en el partido de ida le permite encarar la vuelta con margen, aunque deberá sostener su rendimiento como visitante para asegurar su clasificación a los cuartos de final.

Cuándo y dónde ver el partido

El encuentro se disputará este miércoles 18 de marzo a las 14:00 horas (tiempo del centro de México) y podrá verse en el país a través de FOX On.