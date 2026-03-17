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México vs Jamaica EN VIVO: el Tri ya lo gana por goleada en el Pre Mundial Femenil Marruecos 2026

El equipo mexicano quiere mejorar el tercer lugar que se obtuvo en la categoría en 2025

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16:50 hsHoy

Terminan los primeros 45 minutos en Costa Rica, México se mostró muy superior durante el encuentro sin permitir que las delanteras contrarias se acercaran a la arquera Ania López.

Las seleccionadas quieren ganar el
Las seleccionadas quieren ganar el primer pase al hexagonal final de la zona. (TW @Miseleccionfem)
16:42 hsHoy

Otro doblete se hace presente en el FEDEFUTBOL Field de Costa Rica luego del tiro de larga distancia de Citlali Reyes para poner el 4-0.

16:39 hsHoy

Luego de que llegara el tercero a la cuenta, el tricolor no ha cedido el control del balón, pero no han logrado incrementar la ventaja.

16:25 hsHoy

Con un pase retrasado, Mía Urbano concreta su doblete al minuto 17 del primer tiempo concretando la goleada momentánea.

El ataque azteca se encuentra
El ataque azteca se encuentra encendido con anotaciones tempranas y aprovechando las oportunidades de gol. (IG Selección Mexicana Femenil)
16:20 hsHoy

El equipo de Miguel Gamero está bien parado en el terreno de juego, mantiene a las jamaiquinas dentro de su área y busca ampliar el marcador.

Las seleccionadas quieren ganar el
Las seleccionadas quieren ganar el primer pase al hexagonal final de la zona. (TW @Miseleccionfem)
16:19 hsHoy

Tan solo 4 minutos después, con una buena jugada colectiva la Sub-17 pone el segundo en la cuenta bajo los pies de Mía Urbano.

El ataque azteca se encuentra
El ataque azteca se encuentra encendido con anotaciones tempranas y aprovechando las oportunidades de gol. (IG Selección Mexicana Femenil)
16:18 hsHoy

Al minuto 3 del encuentro, Citlali Reyes abre el marcador con un disparo cruzado.

El ataque azteca se encuentra
El ataque azteca se encuentra encendido con anotaciones tempranas y aprovechando las oportunidades de gol. (IG Selección Mexicana Femenil)
16:23 hsHoy

El 11 inicial de México para enfrentar a Jamaica.

Así salta a la cancha
Así salta a la cancha el equipo mexicano. (TW @Miseleccionfem)
16:16 hsHoy

México quiere seguir haciendo historia en la categoría y buscará consagrarse en la Concacaf y en el próximo Mundial Marruecos 2026.

Las dirigidas por Miguel Gamero
Las dirigidas por Miguel Gamero buscarán asegurar su participación en la próxima justa mundialista. (TW @Miseleccionfem)

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