México vs Jamaica EN VIVO: el Tri ya lo gana por goleada en el Pre Mundial Femenil Marruecos 2026

México quiere seguir haciendo historia en la categoría y buscará consagrarse en la Concacaf y en el próximo Mundial Marruecos 2026.

Al minuto 3 del encuentro, Citlali Reyes abre el marcador con un disparo cruzado.

Tan solo 4 minutos después, con una buena jugada colectiva la Sub-17 pone el segundo en la cuenta bajo los pies de Mía Urbano .

El equipo de Miguel Gamero está bien parado en el terreno de juego, mantiene a las jamaiquinas dentro de su área y busca ampliar el marcador.

Con un pase retrasado, Mía Urbano concreta su doblete al minuto 17 del primer tiempo concretando la goleada momentánea.

Luego de que llegara el tercero a la cuenta, el tricolor no ha cedido el control del balón, pero no han logrado incrementar la ventaja.

Otro doblete se hace presente en el FEDEFUTBOL Field de Costa Rica luego del tiro de larga distancia de Citlali Reyes para poner el 4-0.

Terminan los primeros 45 minutos en Costa Rica, México se mostró muy superior durante el encuentro sin permitir que las delanteras contrarias se acercaran a la arquera Ania López .

Últimas noticias

Ellos son los futbolistas japoneses que han pasado por la Liga MX Desde inicios de los años 2000, algunos futbolistas japoneses han encontrado espacio en equipos del futbol mexicano

¡Histórico! Capitanes de la CDMX clasifica por primera vez a los playoffs de la NBA G League El equipo mexicano forma parte de la liga de desarrollo en el mejor básquetbol del mundo, donde forjan las próximas estrellas del deporte ráfaga

Julián Quiñones sueña con representar a México en el Mundial 2026: “Me mato cada día en los partidos” El exdelantero de las Águilas continúa trabajando para que pueda ser considerado por Javier Aguirre de cara a la Copa del Mundo

Revelan la cifra millonaria destinada a las obras públicas por el Mundial 2026 en México: así fueron distribuidos México albergará una justa mundialista por tercera ocasión en su historia