México vs Jamaica EN VIVO: el Tri ya lo gana por goleada en el Pre Mundial Femenil Marruecos 2026

Terminan los primeros 45 minutos en Costa Rica, México se mostró muy superior durante el encuentro sin permitir que las delanteras contrarias se acercaran a la arquera Ania López.
Otro doblete se hace presente en el FEDEFUTBOL Field de Costa Rica luego del tiro de larga distancia de Citlali Reyes para poner el 4-0.
Luego de que llegara el tercero a la cuenta, el tricolor no ha cedido el control del balón, pero no han logrado incrementar la ventaja.
Con un pase retrasado, Mía Urbano concreta su doblete al minuto 17 del primer tiempo concretando la goleada momentánea.
El equipo de Miguel Gamero está bien parado en el terreno de juego, mantiene a las jamaiquinas dentro de su área y busca ampliar el marcador.
Tan solo 4 minutos después, con una buena jugada colectiva la Sub-17 pone el segundo en la cuenta bajo los pies de Mía Urbano.
Al minuto 3 del encuentro, Citlali Reyes abre el marcador con un disparo cruzado.
El 11 inicial de México para enfrentar a Jamaica.
México quiere seguir haciendo historia en la categoría y buscará consagrarse en la Concacaf y en el próximo Mundial Marruecos 2026.