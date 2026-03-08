México Deportes

Delegación mexicana de para taekwondo brilla con cuatro oros dentro del Abierto de Estados Unidos

Los deportistas mexicanos tuvieron una destacada actuación en Las Vegas y se preparan para lo que serán sus próximos compromisos en búsqueda de clasificar a Los Ángeles 2028

Los deportistas mexicanos tuvieron una destacada actuación en Las Vegas y se preparan para lo que serán sus próximos compromisos en búsqueda de clasificar a Los Ángeles 2028. (REUTERS/Maja Smiejkowska)

La selección mexicana de para taekwondo brilló en el Abierto de Estados Unidos Las Vegas 2026 al obtener cuatro medallas de oro, una de plata y dos de bronce, sumando un total de siete preseas.

Además, México se hizo presente en los reconocimientos individuales, donde la legendaria María del Rosario Espinoza se llevó el premio a la mejor entrenadora, mientras que Claudia Romero fue galardonada como la mejor atleta del certamen.

Regreso soñado

Juan Diego García López, medallista paralímpico en Tokio 2020 y París 2024, regresó a las competencias tras más de un año alejado del deporte por una lesión y lo hizo por la puerta grande al proclamarse campeón la categoría K44 -70 kilos.

La plata quedó en manos del brasileño Carlos Coelho, mientras que el mexicano Víctor Palacios sumó el bronce en una categoría dominada los taekwondoínes mexicanos.

“Me sentí muy bien, contento por ese regreso que tuve después de un año y siete meses fuera de competencia por mi segunda cirugía de rodilla. Me sentí muy motivado por volver a competir, estoy contento por el resultado, sabemos que tenemos que seguir mejorando y me quedo con buenas sensaciones de esta competencia”, declaró el sinaloense a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).

Mejor atleta de esta edición

Claudia Romero en un combate
Claudia Romero en un combate de cuartos de final en los Juegos Paralímpicos de París 2024. (REUTERS/Maja Smiejkowska)

La medallista mundial Claudia Romero Rodríguez se alzó con la presea dorada en la división K44 -47 kg al superar a la brasileña Teresinha De, mientras que la mexicana Lupita Rojas conquistó el bronce.

Este logro le valió ser distinguida como la mejor del atleta del certamen, a lo cual respondió lo siguiente para la CONADE:

“Me siento muy contenta, muy feliz por haber obtenido la medalla de oro y más feliz de haber sido la mejor atleta de esta competencia, me llena de mucho orgullo poder representar a México en estos grandes eventos y en esta ocasión me tocó que mi profesora María Espinoza me premiara, entonces me voy feliz y emocionada”.

Quiénes fueron los demás medallistas mexicanos

Luis Nájera durante un combate
Luis Nájera durante un combate en los Juegos Paralímpicos de París 2024. (REUTERS/Maja Smiejkowska)

Jessica García Quijano sumó la tercera medalla de oro para México en el Abierto de Estados Unidos Las Vegas 2026, al imponerse en la categoría K44 -52 kg ante la georgiana Ana Japaridze.

“Me siento muy contenta con este resultado; arrancamos con fuerza y no podemos bajar los brazos. Este año es clave para mí, voy por mi cuarta medalla mundial y daré lo mejor para México”, afirmó la yucateca, campeona en Veracruz 2023.

La subcampeona mundial de Veracruz 2023, Fernanda Vargas Fernández consiguió los máximos honores en K44 +65 kg, tras vencer a la brasileña Debora Menezes.

Por último , el subcampeón de París 2024, Luis Mario Nájera, cosechó la medalla de plata en la categoría -80kg, luego de vencer en semifinal al estadounidense Michael Kacer y caer en la final frente al brasileño Joel Gomes.

