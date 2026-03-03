André Jardine revela cuál es su mayor sueño como entrenador: ¿Se va del club América?

André Jardine reveló cuál es su mayor sueño (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El club América atraviesa un momento complicado tras la era de éxitos que tuvo al convertirse en tricampeón de la Liga MX. Tras la derrota 1 - 4 ante Tigres, diferentes aficionados y especialistas consideraron la posible salida de André Jardine, pues debatieron sobre la continuidad del brasileño.

Y es que, desde el inicio de este campeonato, los resultados no han sido los ideales para los americanistas, por lo que se empezó a dudar del trabajo de Jardine pese a los campeonatos que ya lleva con los azulcremas.

Recientemente, el estratega se sinceró sobre sus proyectos personales y confesó que le gustaría competir en otra liga, aunque no adelantó una posible salida de Coapa, dejó en claro que tiene ambiciones personales y que tomará su tiempo para llevarlas a cabo.

¿André Jardine se va del América?

El principal sueño de Jardine en el ámbito europeo consiste en encabezar un equipo de LaLiga (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Jardine reveló que uno de sus mayores anhelos profesionales es llegar a dirigir en LaLiga de España. En entrevista con ESPN, el técnico brasileño manifestó su entusiasmo por el fútbol español, aunque aseguró que su compromiso inmediato es con América.

El principal sueño de Jardine en el ámbito europeo consiste en encabezar un equipo de LaLiga. El propio entrenador reconoció que su admiración por el campeonato español es profunda y que planea preparar su carrera para afrontar en el futuro este reto en Europa, sin descuidar su desempeño actual en América.

“Yo siempre fui un amante del fútbol español, me encanta LaLiga y la sigo con mucho cariño y con mucha atención”, declaró. El estratega admitió: “Tengo ganas de salir de México y ¿por qué no? dar mi siguiente paso para satisfacer este objetivo que tengo, y estas ganas de conocer LaLiga estando dentro de un club es algo que me motiva, un sueño que tengo y voy a trabajar mucho para hacerlo realidad, pero sin prisa, porque estoy muy feliz en América”.

La meta profesional de Jardine de dirigir en el fútbol español se sostiene sobre la admiración que siente por LaLiga y la motivación constante de mejorar su trayectoria. El técnico brasileño considera que, aunque disfruta su momento actual, tener la oportunidad de desarrollarse en España sería la culminación de uno de sus grandes deseos.

Jardine aseguró estar feliz en el club América (REUTERS/Henry Romero)

El presente de Jardine en América y la experiencia mexicana

La llegada de André Jardine a América tuvo lugar en el verano de 2023, apenas un año después de haber asumido el cargo en Atlético de San Luis. “Acabó siendo muy rápido la invitación de América, me pegó un poco por sorpresa y la verdad es muy difícil rechazar una propuesta como esta por la grandeza del club”, relató el técnico. Jardine ya conocía al equipo tras enfrentarlo varias veces y, en su opinión, el club contaba con “jugadores de nivel de selección”.

El entrenador observó que América necesitaba un impulso extra para alcanzar títulos. “Era un equipo que por algún motivo no estaba trascendiendo a nivel de títulos, pero me daba la sensación de que faltaba muy poco y tuve la suerte de estar con un equipo que quería trascender, y fuimos importantes el uno para el otro en dar eso que faltaba”, recalcó Jardine en sus declaraciones.

Durante el último año, su paso por el club se consolidó al conseguir un tricampeonato y seis títulos. Este periodo exitoso evidenció un crecimiento conjunto entre el entrenador y el equipo.