Terence Crawford confiesa por qué Canelo Álvarez no quiere pelear contra David Benavidez: “Es un gran peleador”

Terence Crawford derrotó a Canelo Álvarez y se convirtió en nuevo campeón mundial indiscutido de las 168 libras (REUTERS)

La expectativa entre aficionados y especialistas por un enfrentamiento entre Saúl Canelo Álvarez y David Benavidez ha crecido de manera notable en los últimos años, pero el combate aún no se ha concretado.

Terence Crawford, uno de los tres boxeadores que ha logrado vencer a Canelo Álvarez, explicó el motivo por el cual el peleador tapatío no ha aceptado medirse ante el apodado Monstruo Mexicano.

Crawford confiesa por qué Canelo no pelea con Benavidez

En entrevista en el podcast con Joe Rogan, Terence Crawford aseguró que Canelo reconoce la ventaja física de su potencial rival. Según las declaraciones de Bud, El Bandera Roja representa un desafío considerable por su tamaño y alcance en el ring, características que, a su juicio, han influido en la decisión de Álvarez de no enfrentarlo.

“Creo que Canelo, en cierto sentido, sabe lo grande que va a llegar Benavidez al ring. Benavidez es un gran peleador, pero es un peleador grande. Es alto y creo que Canelo sabe: ‘¿Por qué querría subirme al ring con este tipo que va a ser enorme cuando llegue la pelea? Yo no soy un tipo grande en absoluto. He hecho todo esto con mis habilidades´”, comentó el ex campeón mundial.

El asesor deportivo de Arabia Saudita mencionó a “El Bandera Roja” como rival potencial en su agenda para el Canelo Álvarez. (Ilustración: Jovani Pérez)

Durante la misma charle, Terence destacó los logros de Saúl Álvarez al competir en categorías superiores, enfrentando a rivales con ventajas físicas. El ex campeón indiscutido también subrayó que el mexicano, pese a no ser un boxeador corpulento, ha superado a oponentes más grandes gracias a su destreza sobre el ring.

“Porque Canelo no es un tipo grande, ha estado peleando contra tipos grandes toda su carrera y venciéndolos con habilidad además” analizó el ex campeón indiscutido. “Así que hay que quitarse el sombrero ante Canelo y lo que ha logrado. Midiendo 5′7” (1.70 mts.), subiendo a 175 lbs. y peleando contra estos tipos grandes y aún así ganando".

¿Se podrá dar un combate entre Canelo y Benavidez?

Algunos expertos señalan que la pelea de Canelo vs Benavidez puede suceder en algún momento, sin embargo, por ahora ambos pugilistas se encuentran en divisiones distintas. El oriundo de Guadalajara se mantiene en el peso supermediano, donde ha dominado desde el 2021 cuando unificó los cuatro títulos, mientras que “El Bandera Roja” se convirtió en campeón del mundo en las 175 libras por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) tras haber conseguido el cinturón sobre la mesa luego de que Dmitry Bivol no aceptara pelear contra él.

Canelo ha argumentado que la forma en que Benavidez se acercó a pedir la pelea no fue la adecuada, y que a estas alturas de su carrera no le daría 20 libras de ventajas el día del combate. Por su parte, El Monstruo Mexicano ha asegurado que Saúl le tiene miedo y ha huido de él.

¿Qué sigue para Saúl y Benavidez?

Aunque Canelo Álvarez ya fijó el 12 de septiembre de 2026 como la fecha para volver al cuadrilátero, aún no se ha revelado quién será su siguiente rival. Las alternativas para el púgil tapatío se han reducido tras la salida de Crawford, que dejó vacantes todos los títulos en disputa.

En este panorama, el nombre de Christian Mbilli destaca con fuerza como posible adversario, ya que el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) lo reconoció como campeón mundial después de que la pelea prevista contra el británico Hamzah Sheeraz no se concretó.

Canelo Álvarez quiere una revancha contra Terence Crawford (Captura de pantalla | The Ring)

Por su parte, El Bandera Roja se encuentra concentrado para su siguiente combate que será contra Gilberto “Zurdo” Ramírez el próximo 2 de mayo en Las Vegas, Nevada. El campeón semipesado subirá de categoría a las 200 libras y tratará de conseguir los campeonatos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Benavidez, reconocido por su potencia, velocidad y agresividad, se mantiene bajo la mirada de la comunidad boxística internacional, que espera verlo medirse con los rivales más destacados