Brandon Moreno cae ante Kavanagh: así se vivió la UFC México 2026

La afición mexicana vibró con varias victorias locales, aunque el combate estelar terminó en manos del visitante

(REUTERS/Raquel Cunha)
La Arena Ciudad de México volvió a convertirse en el epicentro de las artes marciales mixtas con la UFC México 2026.

La cartelera respondió a la expectativa del público: de principio a fin hubo combates intensos, triunfos que levantaron a la grada y debuts que no pasaron desapercibidos.

La noche, sin embargo, tuvo un cierre distinto al que muchos esperaban. En la pelea estelar, Brandon Moreno no pudo ante el inglés Lon’er Kavanagh y cayó ante su gente.

Aunque la mayoría de los resultados favorecieron a los representantes locales, el desenlace del evento principal marcó el tono final de la noche.

Moreno no logra remontar y Kavanagh se impone en el estelar

Brandon Moreno entró al octágono como el gran protagonista de la velada, pero enfrente tuvo a un rival que no le dio margen. Lon’er Kavanagh marcó el ritmo desde el arranque, controló la distancia y sostuvo su plan de pelea a lo largo de los asaltos.

Tras cinco rounds, los jueces otorgaron la decisión unánime al inglés. El resultado apagó poco a poco el ambiente en la Arena Ciudad de México, que minutos antes había estado completamente entregada a su representante.

Antes del combate principal, el ecuatoriano Marlon “Chito” Vera y el mexicano David Martínez ofrecieron una pelea cerrada que se fue a las tarjetas. Martínez terminó llevándose la decisión, imponiendo su intensidad ante la experiencia del sudamericano.

Los mexicanos se impusieron en la cartelera principal

(Instagram / @UFC)
La función estelar arrancó con fuerza. Santiago “Border Boy” Luna abrió la cartelera principal con una victoria sobre Ángel Pacheco y extendió su invicto a 8-0 con apenas 21 años.

Imanol Rodríguez también respondió ante su gente. El peleador de Ensenada superó un primer asalto complicado frente al peruano Kevin Borjas y cerró el combate con TKO tras encontrar el derribo que cambió la historia de la pelea.

Edgar Chairez, en su regreso después de un año fuera por lesión, ganó por decisión dividida ante Felipe Bunes en uno de los duelos más equilibrados de la noche.

La única nota adversa para los locales en este tramo llegó cuando el estadounidense King Green noqueó a Daniel Zellhuber en el segundo asalto, cortando el impulso que traía la grada.

Regina Tarín irrumpe y los preliminares encienden la noche

(Instagram / @UFC)
Desde los preliminares se sentía que sería una función especial. Wes Schultz fue el encargado de abrir la velada con una entrada que rápidamente se volvió viral, al salir al ritmo de “Religious Man”, tema de la película Nacho Libre.

En lo deportivo, el debut de Regina “Kill Bill” Tarín destacó por encima del resto. La mexicana de 21 años aceptó la pelea con apenas tres días de anticipación y venció a la lituana Ernesta Kareckaite para mantenerse invicta. Tras su triunfo, lanzó el mensaje: “Aquí estoy. Llámenme cuando quieran, estoy lista”.

