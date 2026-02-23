Selección Mexicana arriba a Querétaro en medio de la crisis de seguridad por el abatimiento del Mencho (REUTERS/Aris Martinez)

La Selección Mexicana inició este domingo 22 de febrero su concentración en Querétaro para el partido amistoso contra Islandia, el cual está agendado para el miércoles 25 de febrero. El equipo llegó a la ciudad en medio de una crisis de seguridad nacional, tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Javier Aguirre, entrenador del Tri, encabezó la concentración en el hotel asignado, llegó alrededor de las 20:00 horas; a lo largo de la tarde, varios jugadores arribaron desde sus respectivos clubes para sumarse al grupo.

Cabe señalar que este día se tenían programados partidos de la Liga MX, Liga MX Femenil y de Expansión MX, los cuales fueron suspendidos por los hechos violentos en Jalisco. Tal fue el caso del Querétaro vs Juárez FC, el cual estaba programado a las 19:00 horas en el Estadio Corregidora.

Amistoso México vs Islandia sigue en pie: no se tiene alguna reprogramación

Suspenden el partido Querétaro vs Juárez FC por inseguridad en el país (X/ @LigaBBVAMX)

Pese a la ola de violencia y a la suspensión de numerosas actividades deportivas en México, el enfrentamiento entre México e Islandia en el estadio La Corregidora sigue programado. Hasta ahora, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) no ha emitido alguna postura al respecto.

Tanto la Federación como Mikel Arriola han guardado silencio oficial respecto al partido, mientras la inquietud crece ante la falta de una comunicación clara a pocos días del encuentro, pues el partido se tiene agendado para el miércoles 25 de febrero.

Mientras la presión pública aumenta y la situación de seguridad se mantiene delicada, la Selección Mexicana sigue a la espera de una decisión. Los directivos enfrentan el reto de equilibrar la protección de los jugadores y la programación del fútbol nacional, con el futuro inmediato del deporte en Querétaro en un punto de incertidumbre.

Liga MX suspende partidos este 22 de febrero por seguridad

Suspenden actividades del Querétaro vs Juárez FC (X/ @LigaBBVAMX)

La suspensión total de partidos en la Liga MX, la Liga MX Femenil y la Liga Expansión MX contrasta con la persistencia del encuentro de la Selección Nacional, que se mantiene como una excepción en el fútbol mexicano.

A diferencia de otros torneos nacionales, los directivos de la Federación Mexicana de Futbol no han alterado el duelo ante Islandia, pese a la incertidumbre y la preocupación generalizada. Jugadores provenientes de equipos como Chivas se integraron a la convocatoria. La logística se ajustó para seguir con el itinerario previsto.

En medio del debate público, el periodista David Faitelson hizo un llamado para que el partido se cancele, dirigiendo su mensaje a Mikel Arriola, dirigente del fútbol mexicano y responsable de una eventual suspensión por motivos de seguridad.