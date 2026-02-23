México Deportes

México vs Islandia: cuándo y dónde ver el amistoso internacional en vivo

El cuadro de Javier Aguirre disputará este encuentro con puros jugadores de la Liga Mx

El cuadro de Javier Aguirre
El cuadro de Javier Aguirre disputará este encuentro con puros jugadores de la Liga Mx. (Infobae México: Jesúe Abraham Aviles)

México se enfrentará a la selección de Islandia este miércoles 25 de febrero en punto de las 20:00 horas (tiempo del centro de México) desde el Estadio Corregidora de Querétaro como parte de los juegos amistosos que tiene preparados el cuadro de Javier Aguirre previo al debut en el Mundial 2026.

Aunque no se trate de una Fecha FIFA, la Federación Mexicana de Fútbol organizó este partido de preparación para foguear a los jugadores de la liga mexicana ante un rival europeo de perfil similar al que podrían enfrentar en la fase de grupos del Mundial 2026.

Controversia por el tema en Jalisco

Las autoridades anunciaron que el
Las autoridades anunciaron que el encuentro entre México e Islandia no será reprogramado. (REUTERS/Aris Martinez)

Tras la postergación del duelo de Liga MX entre Gallos Blancos de Querétaro y Bravos de Juárez, debido al abatimiento del narcotraficante ‘El Moncho’ en Jalisco, surgieron especulaciones sobre la cancelación del encuentro entre México e Islandia.

Sin embargo, autoridades federales, estatales y la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) garantizan que la seguridad y logística están resguardadas en todas las sedes del país, permitiendo que el tricolor juegue sin modificaciones el miércoles 25 de febrero en el Estadio La Corregidora.

Pese a los incidentes violentos del domingo 22 de febrero, ni la FMF ni los organizadores locales contemplan cambios en la fecha o sede, reafirmando que el amistoso de preparación rumbo al Mundial 2026 se disputará como estaba programado.

Convocatoria para el juego frente Islandia

Al no ser Fecha FIFA,
Al no ser Fecha FIFA, no asistirán jugadores del futbol europeo para el amistoso internacional. (REUTERS/Aris Martínez)

Al no poder contar con los jugadores que militan en el viejo continente, Javier Aguirre dio a conocer su lista de jugadores para el partido frente a Islandia, donde destacan algunas sorpresas:

Portero

  • Luis Ángel Malagón (América)
  • Raúl Rangel (América)
  • Carlos Acevedo (Santos)

Defensa

  • Richard Ledezma (Chivas)
  • Jesús Garza (Tigres)
  • Víctor Guzmán (Rayados de Monterrey)
  • Israel Reyes (América)
  • Everardo López (Toluca)
  • Jesús Gallardo (Toluca)
  • Diego Campillo (Chivas)

Mediocampistas

  • Erik Lira (Cruz Azul)
  • Erick Sánchez (América)
  • Carlos Rodríguez (Cruz Azul)
  • Denzell García (FC Juárez)
  • Marcel Ruiz (Toluca)
  • Brian Gutiérrez (Chivas)
  • Alexis Gutiérrez (América)
  • Efraín Álvarez (Chivas)
  • Roberto Alvarado (Chivas)

Delanteros

  • Guillermo Martínez (Pumas)
  • Armando González (Chivas)

Estos futbolistas buscarán aprovechar la oportunidad que no hay jugadores europeos para subirse al barco del Mundial 2026.

Cuándo y dónde ver el juego de la selección mexicana

Estos son los canales donde
Estos son los canales donde puedes ver al tricolor. (REUTERS/Henry Romero/File Photo)

El partido entre México e Islandia se llevará a cabo este miércoles 25 de febrero en punto de las 20:00 horas (tiempo del centro de México) y podrá verse a través de Azteca 7, Canal 5 y TUDN.

