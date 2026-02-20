México Deportes

Esta es la razón por la que ‘Hormiga’ González se quedó en Chivas y rechazó oferta en Europa

El gran momento que vive el delantero de Chivas habría despertado interés en algunos clubes de Europa

Al menos dos equipos europeos
Al menos dos equipos europeos tendrían en la mira González. REUTERS/Eloisa Sanchez

El delantero de Chivas atraviesa un gran momento, acumula cifras destacadas: 17 goles en 24 partidos durante la temporada 2025-2026, lo que lo sitúa como el segundo máximo goleador sub-23 a nivel internacional, solo por detrás de Fraser Bryden, quien suma 19 goles con el Crusaders FC, de Irlanda del Norte.

Ese hecho ha sido captado por el Feyenoord de Países Bajos, quienes se han posicionado como uno de los clubes europeos que más atención presta al rendimiento de Armando “Hormiga” González.

Fuentes cercanas a la directiva rojiblanca habrían confirmado que existe un seguimiento activo desde Europa, aunque no se ha recibido una oferta formal.

El presidente del Feyenoord, Dennis Te Kloese, admitió:

“Le estamos dando seguimiento, como a muchos jugadores. No hay nada formal ni nada concreto”. Esta declaración fue recogida por el periodista José María Garrido, mientras que David Faitelson también informó sobre la vigilancia constante del club neerlandés.

El directivo Dennis te Kloese
El directivo Dennis te Kloese aseguró en ESPN que los mexicanos tienen calidad para competir contra los extranjeros (Foto: Twitter/ @futpicante)

Razón por la que González habría rechazado oferta millonaria del CSKA de Moscú

En medio de este escenario, diversos reportes señalan que González rechazó una oferta del CSKA de Moscú que alcanzaba los 20 millones de dolares.

El club ruso habría intentado abonar la cláusula de rescisión en el cierre del mercado de Rusia, pero el delantero de 23 años prefirió continuar en el fútbol mexicano.

Fuentes del entorno del jugador y la directiva de Chivas confirmaron que González fue informado de la propuesta y recibió libertad total para decidir su futuro inmediato.

El atacante optó por apostar a su desarrollo en la institución tapatía, convencido de que su proyección local puede ser el trampolín ideal hacia la Selección Mexicana y la Copa del Mundo 2026.

Armando “la Hormiga” González busca
Armando “la Hormiga” González busca ganarse un lugar la convocatoria para el Mundial 2026. Crédito: X: Chivas

El Feyenoord como posible destino y el modelo mexicano en Europa

La experiencia reciente de Santiago Giménez en el Feyenoord ha consolidado la reputación del club neerlandés como plataforma de lanzamiento para futbolistas mexicanos.

El interés del Feyenoord responde a una política de captación de talento internacional, con especial atención a jugadores que muestran regularidad y capacidad de adaptación en contextos de alta presión, características que González ha demostrado en la Liga MX.

Elección personal y proyección mundialista

La decisión de Armando González de permanecer en Chivas fue impulsada por objetivos deportivos y personales.

La prioridad del delantero es consolidarse como referente del club y mantenerse en la órbita de la Selección Mexicana, bajo la dirección de Javier Aguirre.

La racha goleadora del atacante, con cinco goles en seis fechas en el Clausura 2026 y el campeonato de goleo en el Apertura 2025, ha despertado el interés de equipos en Inglaterra, Arabia Saudita y España, según diversos reportes.

Hasta el momento, tanto el Feyenoord como otros clubes europeos mantienen su interés en estado de observación: no hay nada formal ni concreto que indique una transferencia inminente.

La expectativa sobre su futuro crece, pero la “Hormiga” ha decidido que, por ahora, su apuesta es con Chivas y la Selección.

