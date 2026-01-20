Carlos Hermosillo se burla de las quejas del América contra el arbitraje: “Son los menos indicados”

El exjugador de las Águilas no perdió la oportunidad de criticar el mal inicio del equipo en el Clausura 2026. (Especial)

El Club América terminó las primeras tres jornadas del torneo Clausura 2026 sin victorias ni goles, lo que lo ubica en el puesto quince de la clasificación y en una aparente crisis luego de varios años en lo más alto. Ante ello, el exdelantero Carlos Hermosillo no dudó en burlarse de su actual situación y pidió no quejarse.

La falta de resultados ha intensificado la presión tanto en el plantel como entre la afición azulcrema. No obstante, tanto para André Jardine, su cuerpo técnico y la afición azulcrema el arbitraje ha sido determinante para que no hayan sumado de tres puntos.

Actualmente el equipo se encuentra en la parte baja de la tabla. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Jardine pide mejorar el arbitraje

Carlos Hermosillo, exfutbolista y referente del fútbol mexicano, criticó abiertamente al entrenador André Jardine y a la hinchada, tras el reciente empate sin goles entre América y Pachuca en el Estadio Hidalgo.

El equipo dirigido por el brasileño continúa sin celebrar un gol en el certamen, lo que ha preocupado a sus seguidores quienes están acostumbrados a liderar la competencia. Y es que, en el último encuentro, solo sumó un punto ante los Tuzos, profundizando la frustración que rodea el campamento azulcrema.

Después del empate, Jardine expresó su descontento con el arbitraje y señaló: “Seré muy breve en este tema: lamentamos otra vez un error importante y esperamos que el nivel arbitral mejore. No queremos ser beneficiados, pero tampoco queremos que haya lances capitales en nuestra contra”, manifestó en conferencia de prensa luego del partido.

El entrenador no se encuentra contento con los resultados de su equipo. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Hermosillo explota contra América

Las palabras del entrenador provocaron la respuesta inmediata de Hermosillo. El exjugador consideró que el América es el equipo menos indicado para hablar del arbitraje, haciendo alusión a varias polémicas que enmarcan el camino de los capitalinos en el futbol mexicano.

Sumó además una crítica a la hinchada del club, al afirmar: “los veo calladitos”, cuestionando la escasa presión y apoyo en estos momentos en donde los azulcremas han registrado uno de sus peores inicios de torneo en los últimos años.

La agenda del torneo se encuentra ahora en pausa por compromisos de la Selección Mexicana, instancia que ofrecerá un respiro al equipo para reacomodar su estrategia. América retomará su actividad el 31 de enero.

¿Qué sigue para América?

Tras solo conseguir dos puntos, gracias a los empates con Tijuana y Pachuca, en las jornadas 1 y 3 respectivamente, más su dolorosa derrota contra el Atlético de San Luis en la J2, el equipo de André Jardine se ubica en la posición 15 de la tabla general.

Tras una semana sin actividad por la fecha FIFA, el club americanista regresará a la cancha el próximo sábado 31 de enero en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, a las 21:00 horas, para enfrentar a los Rayos de Necaxa.