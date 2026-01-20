México Deportes

Carlos Hermosillo se burla de las quejas del América contra el arbitraje: “Son los menos indicados”

El mal inicio de torneo para los de Coapa se ha derivado en una serie de reclamos por parte del técnico André Jardine y de la afición azulcrema

Guardar
El exjugador de las Águilas
El exjugador de las Águilas no perdió la oportunidad de criticar el mal inicio del equipo en el Clausura 2026. (Especial)

El Club América terminó las primeras tres jornadas del torneo Clausura 2026 sin victorias ni goles, lo que lo ubica en el puesto quince de la clasificación y en una aparente crisis luego de varios años en lo más alto. Ante ello, el exdelantero Carlos Hermosillo no dudó en burlarse de su actual situación y pidió no quejarse.

La falta de resultados ha intensificado la presión tanto en el plantel como entre la afición azulcrema. No obstante, tanto para André Jardine, su cuerpo técnico y la afición azulcrema el arbitraje ha sido determinante para que no hayan sumado de tres puntos.

Actualmente el equipo se encuentra
Actualmente el equipo se encuentra en la parte baja de la tabla. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Jardine pide mejorar el arbitraje

Carlos Hermosillo, exfutbolista y referente del fútbol mexicano, criticó abiertamente al entrenador André Jardine y a la hinchada, tras el reciente empate sin goles entre América y Pachuca en el Estadio Hidalgo.

El equipo dirigido por el brasileño continúa sin celebrar un gol en el certamen, lo que ha preocupado a sus seguidores quienes están acostumbrados a liderar la competencia. Y es que, en el último encuentro, solo sumó un punto ante los Tuzos, profundizando la frustración que rodea el campamento azulcrema.

Después del empate, Jardine expresó su descontento con el arbitraje y señaló: “Seré muy breve en este tema: lamentamos otra vez un error importante y esperamos que el nivel arbitral mejore. No queremos ser beneficiados, pero tampoco queremos que haya lances capitales en nuestra contra”, manifestó en conferencia de prensa luego del partido.

El entrenador no se encuentra
El entrenador no se encuentra contento con los resultados de su equipo. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Hermosillo explota contra América

Las palabras del entrenador provocaron la respuesta inmediata de Hermosillo. El exjugador consideró que el América es el equipo menos indicado para hablar del arbitraje, haciendo alusión a varias polémicas que enmarcan el camino de los capitalinos en el futbol mexicano.

Sumó además una crítica a la hinchada del club, al afirmar: “los veo calladitos”, cuestionando la escasa presión y apoyo en estos momentos en donde los azulcremas han registrado uno de sus peores inicios de torneo en los últimos años.

La agenda del torneo se encuentra ahora en pausa por compromisos de la Selección Mexicana, instancia que ofrecerá un respiro al equipo para reacomodar su estrategia. América retomará su actividad el 31 de enero.

Carlos Hermosillo se lanzó contra
Carlos Hermosillo se lanzó contra las quejas del técnico brasileño.

¿Qué sigue para América?

Tras solo conseguir dos puntos, gracias a los empates con Tijuana y Pachuca, en las jornadas 1 y 3 respectivamente, más su dolorosa derrota contra el Atlético de San Luis en la J2, el equipo de André Jardine se ubica en la posición 15 de la tabla general.

Tras una semana sin actividad por la fecha FIFA, el club americanista regresará a la cancha el próximo sábado 31 de enero en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, a las 21:00 horas, para enfrentar a los Rayos de Necaxa.

Temas Relacionados

Carlos HermosilloClub AméricaAndré JardineTorneo Clausura 2026Arbitraje Liga MXLiga MXmexico-deportes

Más Noticias

Dueño del Inter de Miami propone que la MLS y la Liga Mx se incorporen a la Copa Libertadores

A lo largo de la historia, tres equipos mexicanos han llegado a la final del torneo continental

Dueño del Inter de Miami

Chivas vuelve a la cima de la Liga MX tras más de dos años de ausencia

Los nueve puntos cosechados en el arranque del Clausura 2026 colocaron nuevamente a Chivas en la zona alta de la tabla

Chivas vuelve a la cima

Ruso Brailovsky defiende al América pese a el inicio malo que ha tenido en el Clausura 2026: “Todo está bien”

El cuadro de Coapa es el único que no ha anotado gol tras 3 jornadas disputadas

Ruso Brailovsky defiende al América

Aficionado extranjero que invadió el ring de la Arena explica por que lo hizo

El sujeto explicó su actuar en un video que generó fuerte polémica en redes sociales

Aficionado extranjero que invadió el

¿Pachuca o Puebla? Así van las negociaciones para definir dónde entrenará Sudáfrica para el Mundial 2026

Los Bafana Bafana disputarán dos de sus encuentros en territorio mexicano, uno en Ciudad de México y otro en Monterrey

¿Pachuca o Puebla? Así van
MÁS NOTICIAS

NARCO

Tres policías de Mexicali acusados

Tres policías de Mexicali acusados de desaparición forzada fueron vinculados a proceso

Se registra doble feminicidio en Sinaloa, una de las víctimas era menor de edad

Extradiciones en 2026: estos son los capos mexicanos podrían ser enviados a EEUU

El 2016 en el narco: quiénes eran los capos mexicanos más buscados hace una década

Detienen en Guerrero a Jesús “N”, miembro del Cártel Independiente de Acapulco, por la muerte de tres personas

ENTRETENIMIENTO

Army BTS México marchará en

Army BTS México marchará en calles de la CDMX para exigir transparencia en la compra de boletos

Tarifa dinámica en boletos de BTS: Profeco aclara si puede intervenir y cómo denunciar abusos

Bridgerton cuarta temporada: cuándo se estrena en México

Andrea Legarreta responde críticas por andar con un hombre 20 años menor: “Aquí viendo a qué hora comienzan a importarme”

Profeco a fans de BTS: qué evidencia guardar y cómo conciliar rápido si hay problemas con la venta de boletos en CDMX

DEPORTES

Dueño del Inter de Miami

Dueño del Inter de Miami propone que la MLS y la Liga Mx se incorporen a la Copa Libertadores

Chivas vuelve a la cima de la Liga MX tras más de dos años de ausencia

Ruso Brailovsky defiende al América pese a el inicio malo que ha tenido en el Clausura 2026: “Todo está bien”

Aficionado extranjero que invadió el ring de la Arena explica por que lo hizo

¿Pachuca o Puebla? Así van las negociaciones para definir dónde entrenará Sudáfrica para el Mundial 2026