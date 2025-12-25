Faitelson señala que inversión de General Atlantic en América convertirá a las águilas en un “club global y odiado”

Faitelson reacciona a la venta parcial del club América a General Atlantic (Ilustración: Jovani Pérez)

El Club América anunció una alianza estratégica con los inversionistas internacionales General Atlantic y The Kraft Analytics Group, lo que se traduce en la venta del 49% de sus acciones y representa un cambio de modelo orientado hacia una gestión con proyección global.

De acuerdo con el comunicado oficial del club, la familia Azcárraga seguirá como accionista mayoritaria, con el 51% de las acciones, y conservará el control operativo, es decir que continuará como principal responsable de la administración del equipo tricampeón de la Liga MX.

Tras este anuncio, David Faitelson, periodista deportivo, analizó lo que significa estos cambios para el conjunto de Coapa, así como para su identidad en la afición americanista. Fue por medio de su cuenta de X (Twitter) donde compartió su postura al respecto.

Faitelson reacciona a la venta parcial del club América a General Atlantic

El Club América es el máximo ganador de títulos en México Crédito: Cuartoscuro

David Faitelson destacó en redes sociales que el club se enfrenta a una transformación profunda, y señaló que América “ya no podía sostenerse más como una empresa familiar”, así que esta apertura a inversionistas extranjeros representa un paso necesario.

Desde la perspectiva del comentarista de TUDN, esta decisión beneficiará al club América y aseguró que lo convertirá en un equipo “global y odiado”. Detalló que, aunque Emilio Azcárraga Jean continuará imprimiendo su impulso y pasión en el club, ahora habrá una exigencia mayor, originada por los nuevos intereses internacionales y la competencia constante por figurar entre la élite del fútbol moderno.

“El América no podía sostenerse más como una “empresa familiar”. Seguirá teniendo el impulso y la pasión de su dueño, Emilio Azcárraga, pero se transformará en un club global, con intereses internacionales y la necesidad, casi obligación, de seguir siendo un equipo ganador, amado y también odiado…“, fue el mensaje que compartió.

Faitelson analizó la venta parcial del América (X/ @DavidFaitelson_)

Transformación estructural y perfil de los nuevos socios

El acuerdo implica que General Atlantic y The Kraft Analytics Group se convierten en los segundos propietarios más importantes del club al adquirir el 49% de las acciones, según detalló el comunicado del Club América.

General Atlantic, señalado por el club como un inversionista global de amplia experiencia financiera, se suma junto a The Kraft Analytics Group, entidad privada de tecnología y datos afiliada al Kraft Group. Según la información difundida, el Kraft Group también es propietario de los Patriotas de Nueva Inglaterra en la NFL, el club Revolución de Nueva Inglaterra y el Estadio Gillette en Massachusetts, Estados Unidos.

Esta incorporación sitúa al América en un círculo de instituciones deportivas con presencia significativa en el mercado internacional y refuerza su proceso de profesionalización.

Continuidad operativa bajo la familia Azcárraga

Emilio Azcárraga Jean seguirá al frente de la administración y de las principales decisiones estratégicas (EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

El Club América precisó que, pese a la entrada de nuevos inversionistas, la familia Azcárraga mantendrá el liderazgo institucional y la gestión directa tanto del equipo como del estadio, acompañada por un equipo de colaboradores internacionales. Según el comunicado, Emilio Azcárraga Jean seguirá al frente de la administración y de las principales decisiones estratégicas, asegurando la permanencia de la identidad y visión que han caracterizado al club.

Con la llegada de socios internacionales y una estructura adaptada a las exigencias del fútbol global, América deja atrás su modelo tradicional y se posiciona entre los clubes que aspiran a ampliar su impacto más allá de México, en medio de expectativas de mayor competitividad y protagonismo internacional.