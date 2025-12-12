Pitbull Cruz revela cuál es su platillo favorito y asegura que lo comerá tras el empate con Lamont Roach

Pitbull Cruz le mandó una indirecta a Gervonta Davis tras empatar con Lamont Roach (Captura de pantalla)

El pasado 6 de diciembre, Isaac Pitbull Cruz retuvo su campeonato mundial interino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) de peso superligero tras empatar de manera polémica por decisión mayoritaria contra Lamont Roach en el Frost Bank Center de San Antonio, Texas.

Cruz y Roach brindaron una gran exhibición arriba del cuadrilátero, sin embargo, al concluir los 12 asaltos, ambos expresaron inconformidad con las tarjetas de los jueces: una favorecía al mexicano 115-113, mientras que las otras dos marcaron empate 113-113.

Con este combate, los dos pugilistas demostraron por qué son los únicos que han logrado completar los 12 asaltos frente a Gervonta Davis. La trayectoria del mexicano incluyó una derrota ajustada ante Davis, mientras que Roach protagonizó un empate cargado de controversia.

El mexicano fue quien conectó los golpes más contundentes, pero no fue suficientes para convencer a los jueces. (Captura de pantalla TW @ZachSchumaker)

¿Cuál es el platillo favorito del Pitbull Cruz?

En entrevista con Salvador Rodríguez para ESPN, Pitbul Cruz aseguró que celebrará estas fiestas navideñas comiendo su platillo favorito. En la charla, el pugilista de la Magdalena Contreras confesó que el mole rojo es la comida que más disfruta.

“Ahora si que después de cada pelea un rico mole rojo. Es el platillo favorito del Pitbull Cruz y ahora si que hasta chuparse los dedos”, comentó el pugilista durante la entrevista.

Esta preferencia culinaria, expuesta en medio de un año de actividad en el cuadrilátero, refleja el arraigo de Cruz a sus raíces y costumbres familiares.

Pitbull Cruz defenderá su título interino por primera vez (Instagram | wbcboxing)

¿Qué es lo que sigue en la carrera del pugilista capitalino?

El ambiente que han generado Isaac Cruz y Lamont Roach en la división encamina inevitablemente el foco del boxeo hacia un potencial segundo enfrentamiento. Y es que observadores y entusiastas del deporte coinciden en que la posibilidad de una revancha en 2026 adquiere cada vez mayor fuerza como vía para definir quién ocupará el sitio de privilegio en esta categoría.

El consenso entre la afición y los analistas es claro: un nuevo combate entre el púgil originario de la capital mexicana y el boxeador estadounidense se perfila como un paso imprescindible para conseguir un campeonato mundial de la división.

Isaac Cruz en la búsqueda de un campeonato mundial por segunda vez

El ascenso de Isaac “Pitbull” Cruz dentro del panorama del boxeo mexicano se respalda tanto en su estilo ofensivo como en la convicción con la que enfrenta cada combate. A sus 27 años, el poder de sus golpes y su constante presión en el ring han cultivado no solo respeto entre colegas, sino una fuerte base de seguidores que acompañan su carrera.

Cabe recordar que la noche de marzo de 2024 marcó un punto alto cuando se convirtió en campeón superligero de la Asociación Mundial de Boxeo al vencer al cubano Rolando Romero por nocaut técnico en el octavo round. Gracias a ese triunfo, Isaac amplió su registro profesional a 28 triunfos, con 18 de ellos por la vía del nocaut, además de tres derrotas y un empate.