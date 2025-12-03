Leyenda de Cruz Azul estalla y advierte a Ángel Sepúlveda las consecuencias de ir a Chivas

Soccer Football - CONCACAF Champions Cup - Final - Cruz Azul v Vancouver Whitecaps - Estadio Olimpico Mexico 1968, Mexico City, Mexico - June 1, 2025 Cruz Azul's Angel Sepulveda and teammates celebrate with the trophy after winning the CONCACAF Champions Cup REUTERS/Raquel Cunha

El posible regreso de Ángel Sepúlveda a las Chivas ha desatado una fuerte controversia en los últimos días, especialmente entre los aficionados de Cruz Azul, quienes se han mostrado indignados ante la posibilidad de perder a uno de los jugadores más determinantes de su plantilla. El atacante, pieza clave en el esquema cementero durante los últimos torneos, podría convertirse en el nuevo objetivo rojiblanco, lo que ha generado tensiones y reacciones divididas entre hinchas y analistas.

La situación escaló aún más cuando una figura histórica de La Máquina decidió intervenir públicamente. Carlos Hermosillo, uno de los máximos referentes en la historia del club, lanzó un mensaje directo para Sepúlveda, pidiéndole que rechace cualquier acercamiento por parte de Guadalajara. Su postura fue contundente y dejó clara su preocupación respecto al futuro del delantero.

Ángel Sepúlveda se ha convertido en el delantero titular de la Máquina (REUTERS)

“Ojalá Sepúlveda no se equivoque y no vaya a Chivas. No le vaya a pasar lo que le pasó a algunos jugadores. Ahora es un jugador maduro, mucho más completo y ha hecho una buena carrera y le ha ido muy bien. Ojalá no se equivoque, yo personalmente pienso que sería un error”, afirmó Hermosillo al recalcar la evolución futbolística del goleador.

Mientras en Cruz Azul se encienden las alarmas ante la posible salida del atacante, en Guadalajara el rumor toma fuerza. De acuerdo con el periodista César Luis Merlo, el técnico argentino Gabriel Milito habría pedido expresamente el fichaje de Sepúlveda a la directiva rojiblanca. El entrenador considera que el delantero reúne el perfil ideal para reforzar su proyecto deportivo rumbo al Clausura 2026, tanto por su capacidad goleadora como por su disciplina táctica.

Soccer Football - Liga MX - Quater Final - Second Leg - Cruz Azul v Guadalajara - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - November 30, 2025 Guadalajara coach Gabriel Milito REUTERS/Eloisa Sanchez

Según el reporte, Milito visualiza a Sepúlveda como una pieza que podría encajar perfectamente en su sistema, aportando movilidad al frente, presión intensa desde la primera línea y liderazgo dentro del vestidor. Su llegada sería vista como una pieza clave para elevar el nivel competitivo del equipo tapatío, que busca retomar protagonismo en la liga.

Por ahora, el futuro de Sepúlveda permanece en incertidumbre. Mientras en Chivas lo ven como la solución inmediata para su ofensiva, en Cruz Azul temen que su salida represente un retroceso significativo. La decisión final del jugador podría convertirse en uno de los movimientos más comentados del próximo mercado invernal.