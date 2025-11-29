México Deportes

¿Jugará ante Rayados? Allan Saint-Maximin vuelve a los entrenamientos

La ausencia de Maximin obligó a ajustes tácticos en la Ida ante Monterrey

El América trabaja en su remontada ante Rayados y la reaparición de Allan Saint-Maximin entrenando ha generado optimismo. (REUTERS/Eloisa Sánchez)

Después de la derrota 2-0 del América frente a Rayados de Monterrey en el Estadio BBVA, el conjunto azulcrema trabaja contrarreloj para encarar el partido de vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2025.

Con la necesidad de conseguir una remontada de más de dos goles, uno de los focos principales está puesto en Allan Saint-Maximin, quien reapareció entrenando tras haber estado ausente en el compromiso de Ida.

Saint-Maximin genera expectativa con un video en redes

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

La ausencia del atacante francés en el Gigante de Acero se debió a una gripe que incluso le impidió hacer el viaje con sus compañeros a Monterrey. Sin embargo, horas después del encuentro, el propio jugador publicó en Instagram un video en el que se le observa realizando trabajos específicos de disparo y pase.

En las imágenes se aprecia a Saint-Maximin practicando tiros de media distancia y afinando la precisión en sus toques cortos, ejercicios que suelen formar parte de su preparación regular.

El video despertó ilusión entre seguidores azulcremas que interpretaron su actividad como un indicio de recuperación, especialmente porque el equipo requiere de todas sus piezas ofensivas para intentar revertir el marcador.

La reacción de los aficionados no tardó en reflejarse en los comentarios, pues la presencia del francés ha sido determinante en distintos pasajes del torneo debido a su regate, velocidad y capacidad para romper líneas defensivas.

La ausencia del francés obligó a ajustes tácticos

Jardine calificó como “una vergüenza” el arbitraje en la ida ante Rayados y aseguró que varias decisiones afectaron al América. (Facebook / Club América )

Su baja para el partido de Ida modificó por completo la idea de André Jardine. El técnico brasileño optó por utilizar nuevamente a Brian Rodríguez como extremo izquierdo titular, mientras que Rodrigo “Búfalo” Aguirre ocupó la posición de delantero centro. Esta variante ofensiva no logró generar los resultados esperados.

Durante los 90 minutos ante el equipo dirigido por Domenèc Torrent, América tuvo dificultades para llegar con claridad al área rival, por lo que la baja del francés no solo modificó la alineación, sino también la forma en la que el equipo compite en campo contrario, particularmente en transiciones rápidas.

América exige una remontada y espera contar con su figura

Las Águilas buscarán la remontada ante su gente y en su estadio para seguir con vida en el torneo. (Ilustración: Jesús Aviles)

Aunque no existe un anuncio oficial que confirme su participación en el encuentro de vuelta, la reaparición del francés entrenando abre la posibilidad de que pueda estar disponible.

Su aporte ofensivo ha sido clave a lo largo del torneo, y su presencia podría representar un impulso anímico y futbolístico para un equipo que está obligado a ganar por más de dos goles en el Estadio Ciudad de los Deportes si quiere avanzar a las Semifinales del Apertura 2025.

¿Cuándo y dónde ver la vuelta entre América y Rayados?

El partido se disputará el 29 de noviembre a las 17:00 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes, con transmisión por Canal 5 (Televisa), TUDN y ViX.

