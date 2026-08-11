Quién es “El Vikingo”, integrante del CJNG acusado de extorsionar a aguacateros en Michoacán

Christian Martín “N”, conocido como “El Vikingo”, es identificado por la Fiscalía General del Estado de Michoacán como presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el municipio de Uruapan.. Crédito: Especial

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Christian Martín “N”, conocido como “El Vikingo”, es señalado por la Fiscalía General del Estado de Michoacán como presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el municipio de Uruapan. Su figura adquirió notoriedad por su presunta participación en la red de extorsión que afecta a productores y empacadores de aguacate, así como a empresarios y comerciantes locales de la región.

De acuerdo con las reportes, la detención de “El Vikingo” ocurrió el 10 de agosto, en un momento marcado por la tensión en la principal industria agrícola de Michoacán. Días antes, amenazas del crimen organizado a inspectores estadounidenses provocaron la suspensión de las inspecciones en las zonas de exportación de aguacate hacia Estados Unidos.

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El operativo de captura se realizó sobre la carretera federal Uruapan-Chilchota, a la altura de la colonia La Basilia. Las autoridades estatales reforzaron la seguridad en las áreas productivas tras la crisis generada por la interrupción de los envíos internacionales.

Según datos de la fiscalía, el papel de “El Vikingo” dentro del CJNG consistía en coordinar el cobro de piso a productores de aguacate y empresarios empacadores. Las investigaciones lo vincularon también con extorsiones a comerciantes de distintos giros y propietarios de bares y restaurantes en Uruapan.

Una ilustración conceptual muestra la figura de El Mencho desvaneciéndose bajo el emblema del CJNG, rodeada de elementos que aluden a sus actividades en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el operativo, los agentes de la Fiscalía ubicaron a “El Vikingo” a bordo de un vehículo, donde transportaba un arma de fuego y cartuchos de uso exclusivo del Ejército. En la misma acción, los policías aseguraron varias dosis de metanfetamina y el automóvil con el que circulaba por la zona.

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La detención de este presunto operador se dio en el contexto de un reforzamiento de la seguridad agrícola en Michoacán. El arresto buscó enviar un mensaje sobre la respuesta estatal ante el impacto de la delincuencia organizada en la economía regional.

Tras su captura, “El Vikingo” fue puesto a disposición del Ministerio Público, que quedó a cargo de las investigaciones para definir su situación jurídica conforme marca la ley. La fiscalía sostuvo que su arresto formó parte de una estrategia más amplia para debilitar las estructuras de extorsión en el estado.

El contexto: inspectores del USDA amenazados y suspensión de exportaciones

La detención de Christian “N” se produjo una semana después de que Estados Unidos suspendiera por tres días las exportaciones de aguacate michoacano. El motivo fue una supuesta amenaza del crimen organizado contra inspectores del Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA-APHIS).

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Las primeras mil toneladas de aguacate de Michoacán fueron liberadas hacia EEUU. Crédito: Reuters / El Economista

El gobierno estadounidense reactivó las inspecciones en los municipios de Tancítaro, Uruapan, Tacámbaro y algunos del corredor Morelia-Pátzcuaro. No obstante, mantiene la suspensión en el “Valle Esmeralda”, zona integrada por Los Reyes, Peribán, Tingüindín, Tocumbo y Cotija, municipios ubicados en la franja limítrofe de Michoacán con Jalisco y principal bastión del Cártel de Los Reyes.

La disputa territorial: el CJNG y el Cártel de Los Reyes en Michoacán

El 1 de agosto, apenas nueve días antes de la detención de “El Vikingo”, fuerzas federales capturaron en esa misma zona a Alfonso Fernández Magallón, alias “Poncho La Quiringüa”, identificado como líder del Cártel de Los Reyes. Esa organización mantiene una disputa activa con el CJNG en el Valle Esmeralda.

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Ambas detenciones se inscriben en el Plan Michoacán, cuyo avance reveló el secretario de Seguridad Omar García Harfuch: 950 personas detenidas por actividades delictivas en el estado hasta la fecha.

El esquema de extorsión al aguacate: 18 mil millones de pesos anuales

El arresto de “El Vikingo” se da en medio de investigaciones que revelan la magnitud del cobro de piso al sector agrícola michoacano. La Vicefiscalía de Inteligencia e Investigación Criminal presentó en conferencia de prensa que la célula del CJNG vinculada al asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, generaba hasta 18 mil millones de pesos anuales mediante extorsiones a productores de aguacate y limón.

Una vasta plantación de aguacates en Michoacán, México, muestra hileras de árboles verdes y una caja de madera con aguacates al anochecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La red tenía al menos dos operadores identificados: Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, a cargo del sector aguacatero, y Gerardo “N”, alias “El Congo”, responsable del sector limonero. El primero percibía alrededor de 7 mil 200 millones de pesos solo por las cuotas impuestas al aguacate, sobre una producción estatal de 1.8 millones de toneladas anuales.

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De acuerdo con las investigaciones, el esquema de cobro variaba según la temporada. En periodos de precios bajos, la cuota oscilaba entre uno y dos pesos por kilogramo; cuando la demanda subía, el cobro ascendía a entre cinco y seis pesos por kilo.

Con ese esquema variable, la FGE estimó que el sector aguacatero pudo generar hasta 10 mil 800 millones de pesos anuales para el operador del CJNG. El limón, por su parte, aportaba entre mil 713 y 3 mil 426 millones de pesos adicionales al año, sobre una producción de 856.7 millones de kilogramos.

El asesinato de Carlos Manzo y el vínculo con la célula extorsionadora

La FGE vincula directamente ese poderío económico con el asesinato del alcalde Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido la noche del 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de las Velas en la Pérgola Municipal de Uruapan. Un adolescente de 17 años se acercó al edil sin enfrentar filtros de seguridad y le disparó por la espalda con seis impactos de bala; Manzo falleció alrededor de las 20:50 horas en el Hospital Fray Juan de San Miguel.

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La fiscalía sostiene que el flujo financiero de la red de extorsión otorgó la capacidad operativa y logística para planear y ejecutar ese ataque. Las investigaciones también incorporaron al expediente un video en el que aparece Manzo junto a un presunto líder del Cártel de Los Reyes, hecho que amplió el alcance de las pesquisas sobre el entorno del alcalde asesinado.