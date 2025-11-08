México Deportes

Tigres vs San Luis, IA predice al ganador del partido de la Liga MX

Última jornada define aspiraciones: local busca pase directo, visitante depende de milagro y resultados ajenos

La Inteligencia Artificial otorga a Tigres más del 70 % de probabilidad de victoria ante San Luis en la Liga MX.

Tigres tiene más de 70% de probabilidad de ganar ante San Luis, según proyecciones de esta Inteligencia Artificial. El marcador más probable es una victoria por dos goles de diferencia, con anotaciones en el segundo tiempo. San Luis tiene menos de 15% de posibilidades de triunfo y depende de una combinación de resultados para aspirar al Play-In.

En la jornada 17 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, Tigres UANL recibe a Atlético San Luis en el Estadio Universitario con la mira puesta en asegurar su pase directo a la Liguilla.

El equipo regiomontano llega con 33 puntos, ubicado en la parte alta de la tabla, mientras que San Luis se encuentra en el lugar 14, con opciones mínimas de avanzar.

La IA ha analizado el rendimiento reciente, las estadísticas acumuladas, el contexto de la jornada y las condiciones de localía. Tigres suma tres victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos, mostrando solidez defensiva y capacidad de reacción ante rivales de media tabla.

Tigres UANL busca asegurar su pase directo a la Liguilla en la jornada 17 del Apertura 2025 en el Estadio Universitario. REUTERS/Daniel Becerril

San Luis, en cambio, ha perdido tres de sus últimos cinco encuentros, incluyendo una derrota ante Necaxa que comprometió sus aspiraciones. Además, enfrenta la baja sensible de Rodrigo Dourado, lo que debilita su medio campo en un partido donde necesita controlar el ritmo y evitar errores.

Aunque Tigres podría rotar algunos jugadores para evitar suspensiones de cara a la fase final, la profundidad de su plantilla le permite mantener un once competitivo.

La Inteligencia Artificial considera que el equipo local tiene ventaja táctica, emocional y estadística, con presión alta en los primeros minutos y control del ritmo en la segunda mitad.

El historial entre ambos también favorece a Tigres, especialmente en el Volcán, donde ha ganado cinco de los últimos seis enfrentamientos directos.

San Luis, ubicado en el lugar 14, ha perdido tres de sus últimos cinco encuentros y sufre la baja de Rodrigo Dourado. REUTERS/Eloisa Sanchez

Copilot estima que el marcador más probable es un 2-0 o 3-1, con goles en el segundo tiempo aprovechando el desgaste físico y emocional de San Luis.

Si bien el fútbol admite sorpresas, los patrones estadísticos y el contexto competitivo inclinan la balanza hacia el equipo dirigido actualmente por Guido Pizarro, quien asumió el cargo como estratega emergente tras su retiro como jugador.

En conclusión, la Inteligencia Artificial proyecta un cierre de fase regular favorable para Tigres, que consolidaría su posición entre los cuatro mejores del torneo.

San Luis, salvo una actuación extraordinaria y resultados externos inesperados, estaría cerrando su participación en el Apertura 2025 sin acceso a la fase final. Copilot recomienda seguir el partido como referencia de cómo la presión competitiva y la consistencia táctica definen los desenlaces en la Liga MX.

