México Deportes

Allan Saint-Maximin conmueve por respuesta a abuelita fan del América, quien le dedicó un video de TikTok

El video de la fan mexicana generó millones de vistas y provocó una respuesta directa del futbolista francés

Guardar
El francés protagonizó un momento
El francés protagonizó un momento viral al cumplir el sueño de una aficionada que lo llamó su amigo.

El futbolista francés Allan Saint-Maximin se ha convertido en uno de los jugadores más queridos del América, no solo por su talento en la cancha, sino también por su cercanía con la afición. Esta vez, el atacante protagonizó un emotivo momento que conquistó las redes sociales al responder con cariño a una seguidora de la tercera edad que expresó su admiración por él.

El hecho ocurrió tras la victoria del América sobre León, cuando un video publicado en TikTok por la usuaria Ana Fernández se volvió viral. En la grabación, la joven le pregunta a su abuela su opinión sobre Allan Saint-Maximin, autor de uno de los goles del encuentro. La respuesta de la mujer se ganó el corazón de miles de internautas.

— Oye abuela, ¿qué opinas de Allan Saint-Maximin, el que metió el gol?— Es un triunfador… además de que está muy guapo, es un triunfador. ¡Felicidades, amigo!¿Es tu amigo?, preguntó la nieta — Pues yo digo que sí, respondió la señora.

El francés Allan Saint-Maximin celebra
El francés Allan Saint-Maximin celebra tras meter el primer gol en el triunfo de América sobre León en el torneo mexicano. Estadio Ciudad de los Deportes, Ciudad de México, México. 1 de noviembre de 2025. REUTERS/Eloisa Sánchez

Las palabras llenas de ternura de la señora no tardaron en hacerse virales, acumulando miles de reproducciones, “me gusta” y comentarios en cuestión de horas. Usuarios de TikTok y X (antes Twitter) destacaron la naturalidad y alegría con la que la aficionada se refirió al jugador francés, quien ha causado sensación desde su llegada a la Liga MX.

El futbolista francés respondió el video de tiktok de la nieta de la abuela, fan del América. Crédito: TikTok / @anagtff

Pero lo más conmovedor llegó después. Allan Saint-Maximin vio el video y decidió responder directamente en los comentarios, haciendo realidad el deseo de la abuela. Con un breve mensaje, el jugador escribió: “Claro que sí es mi amiga”, acompañado de un emoji con corazones. El gesto del futbolista generó una ola de reacciones positivas y más de un millón de reproducciones, convirtiéndose en uno de los momentos más virales del futbol mexicano en las últimas semanas.

El jugador del América contestó
El jugador del América contestó con cariño a una aficionada mayor que le dedicó un mensaje tras su gol ante León.

En el perfil de Ana Fernández también se compartieron más videos de la abuela, quien demuestra ser una apasionada de las Águilas. En otro clip, se le escucha pidiendo a su nieta no insultar a las Chivas, eterno rival del América, mostrando un admirable espíritu deportivo que fue aplaudido por cientos de usuarios.

La fan de la tercera edad se volvió al promover el respeto cuando se habla de futbol. Crédito: TikTok / @anagtff

El gesto de Saint-Maximin consolidó aún más su conexión con los seguidores azulcremas, especialmente con las generaciones mayores que ven en él a un futbolista cercano, alegre y respetuoso.

Soccer Football - Liga MX
Soccer Football - Liga MX - Club America v Leon - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - November 1, 2025 Club America's Allan Saint-Maximin celebrates with teammates after scoring their first goal REUTERS/Eloisa Sanchez

Su respuesta, sencilla pero sincera, reforzó el vínculo entre jugador y afición, demostrando que el futbol va más allá de los goles y las victorias: también puede unir corazones a través de gestos de empatía y cariño.

Temas Relacionados

Allan Saint-MaximinabuelitaClub AméricaLiga MXviralmexico-deportes

Más Noticias

Javier Aguirre da su opinión sobre el nuevo uniforme de la Selección Mexicana para el Mundial 2026: ¿Le gustó?

El estratega del Tricolor participó en el evento donde se reveló la camiseta que México usará como anfitrión en la próxima Copa del Mundo

Javier Aguirre da su opinión

Rubén García Jr. buscará cerrar con victoria la temporada 2025 de NASCAR México en Puebla

Tras quedar fuera de la contienda por el campeonato, el piloto mexicano buscará concluir con fuerza la temporada en la “Puebla 110”

Rubén García Jr. buscará cerrar

Así se vivió la presentación de la nueva playera de la Selección Mexicana para el Mundial 2026

Con detalles prehispánicos y la frase “SOMOS MÉXICO”, el uniforme busca conectar con la afición y la historia del país

Así se vivió la presentación

Exboxeador Julio César Chávez habla de la violencia que se vive en Sinaloa

El expugilista dijo que se siente en medio de los dos bandos porque “son amigos míos”

Exboxeador Julio César Chávez habla

Julio César Chávez asegura que El Mayo, El Chapo, Iván Archivaldo y Mayito Flaco son “buenas personas”

El exboxeador admitió que la convivencia con líderes criminales formó parte de su vida debido a su fama y al contexto social de Culiacán, pero afirmó que nunca trabajó para ellos

Julio César Chávez asegura que
MÁS NOTICIAS

NARCO

Exboxeador Julio César Chávez habla

Exboxeador Julio César Chávez habla de la violencia que se vive en Sinaloa

Julio César Chávez asegura que El Mayo, El Chapo, Iván Archivaldo y Mayito Flaco son “buenas personas”

Julio César Chávez admite que su hijo accedió a golpear a una persona por presión del Cártel de Sinaloa

¿El Cuate es el asesino de Carlos Manzo?: revelan nueva versión sobre la identidad del presunto culpable

Capturan a 8 presuntos integrantes del CJNG vinculados con la quema de vehículos y bloqueos en Chiapas

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo hoy 6 de noviembre: Alfredo Adame ignora a Lolita Cortés tras la nominación

Andrea Meza reprueba ataques de Nawat Itsaragrisil contra Fátima Bosch en Miss Universo 2025: “Es inaceptable”

Ana María Alvarado se queda esperando cuantiosa indemnización de Maxine Woodside tras fallo de un juez

Concierto GRATIS de Bach y Händel en Chapultepec: fecha, hora y detalles del evento con orquesta en CDMX

‘El cadáver de la novia’ vuelve al cine en México: cuándo y dónde ver el clásico de Tim Burton a 20 años de su estreno

DEPORTES

Javier Aguirre da su opinión

Javier Aguirre da su opinión sobre el nuevo uniforme de la Selección Mexicana para el Mundial 2026: ¿Le gustó?

Rubén García Jr. buscará cerrar con victoria la temporada 2025 de NASCAR México en Puebla

Así se vivió la presentación de la nueva playera de la Selección Mexicana para el Mundial 2026

Exboxeador Julio César Chávez habla de la violencia que se vive en Sinaloa

Julio César Chávez asegura que El Mayo, El Chapo, Iván Archivaldo y Mayito Flaco son “buenas personas”