Allan Saint-Maximin conmueve por respuesta a abuelita fan del América, quien le dedicó un video de TikTok

El futbolista francés Allan Saint-Maximin se ha convertido en uno de los jugadores más queridos del América, no solo por su talento en la cancha, sino también por su cercanía con la afición. Esta vez, el atacante protagonizó un emotivo momento que conquistó las redes sociales al responder con cariño a una seguidora de la tercera edad que expresó su admiración por él.

El hecho ocurrió tras la victoria del América sobre León, cuando un video publicado en TikTok por la usuaria Ana Fernández se volvió viral. En la grabación, la joven le pregunta a su abuela su opinión sobre Allan Saint-Maximin, autor de uno de los goles del encuentro. La respuesta de la mujer se ganó el corazón de miles de internautas.

— Oye abuela, ¿qué opinas de Allan Saint-Maximin, el que metió el gol?— Es un triunfador… además de que está muy guapo, es un triunfador. ¡Felicidades, amigo!— ¿Es tu amigo?, preguntó la nieta — Pues yo digo que sí, respondió la señora.

El francés Allan Saint-Maximin celebra tras meter el primer gol en el triunfo de América sobre León en el torneo mexicano. Estadio Ciudad de los Deportes, Ciudad de México, México. 1 de noviembre de 2025. REUTERS/Eloisa Sánchez

Las palabras llenas de ternura de la señora no tardaron en hacerse virales, acumulando miles de reproducciones, “me gusta” y comentarios en cuestión de horas. Usuarios de TikTok y X (antes Twitter) destacaron la naturalidad y alegría con la que la aficionada se refirió al jugador francés, quien ha causado sensación desde su llegada a la Liga MX.

El futbolista francés respondió el video de tiktok de la nieta de la abuela, fan del América. Crédito: TikTok / @anagtff

Pero lo más conmovedor llegó después. Allan Saint-Maximin vio el video y decidió responder directamente en los comentarios, haciendo realidad el deseo de la abuela. Con un breve mensaje, el jugador escribió: “Claro que sí es mi amiga”, acompañado de un emoji con corazones. El gesto del futbolista generó una ola de reacciones positivas y más de un millón de reproducciones, convirtiéndose en uno de los momentos más virales del futbol mexicano en las últimas semanas.

En el perfil de Ana Fernández también se compartieron más videos de la abuela, quien demuestra ser una apasionada de las Águilas. En otro clip, se le escucha pidiendo a su nieta no insultar a las Chivas, eterno rival del América, mostrando un admirable espíritu deportivo que fue aplaudido por cientos de usuarios.

La fan de la tercera edad se volvió al promover el respeto cuando se habla de futbol. Crédito: TikTok / @anagtff

El gesto de Saint-Maximin consolidó aún más su conexión con los seguidores azulcremas, especialmente con las generaciones mayores que ven en él a un futbolista cercano, alegre y respetuoso.

Soccer Football - Liga MX - Club America v Leon - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - November 1, 2025 Club America's Allan Saint-Maximin celebrates with teammates after scoring their first goal REUTERS/Eloisa Sanchez

Su respuesta, sencilla pero sincera, reforzó el vínculo entre jugador y afición, demostrando que el futbol va más allá de los goles y las victorias: también puede unir corazones a través de gestos de empatía y cariño.