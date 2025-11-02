México Deportes

México vs Italia Mundial Sub-17: las azzurri fallan su segundo penal contra la arquera mexicana

Las ‘Adelitas’ quieren dar la campanada y acceder a las semifinales de la justa, pero en frente tienen a uno de los equipos más completos del torneo

Guardar
19:58 hsHoy

Finaliza la primera mitad. México no ha tenido un buen funcionamiento y los errores a la defensiva las han puesto dos veces contra las cuerdas, sin embargo, Valentina Murrieta ha sacado la garra y tiene al Tri 0-0.

Se espera que para la segunda parte el cuerpo técnico haga los movimientos necesarios y adelantar líneas en el terreno de juego si quieren hacerle daño a las italianas.

19:53 hsHoy

Se agregan 7 minutos al primer tiempo luego de dos penales y dos revisiones solicitadas por las bancas.

19:41 hsHoy

Murrieta lo hace de nuevo y con un puntapié mantiene el marco mexicano en cero.

19:38 hsHoy

La central marca una nueva pena máxima contra México, pero el cuerpo técnico lanzó su primera tarjeta azul para una revisión en el VAR.

19:22 hsHoy

La delantera número 10, Giudici, falla el tiro y la arquera Valentina Murriera se convierte en la heroína del partido.

19:20 hsHoy

Luego de analizar la jugada, la árbitra central anula el gol de México y marca penal a favor de Italia por una carga contra la delantera rival.

19:19 hsHoy

Tras la anotación, el cuerpo técnico de Italia lanza la primera tarjeta azul para revisar una falta previa al gol. Se analiza un posible penal para las europeas.

19:18 hsHoy

La Selección Mexicana femenil Sub-17 ya lo gana al minuto 16 del primer tiempo.

19:05 hsHoy

El cuadro mexicano envía a sus mejores elementos para este duelo.

Alineación inicial. (TW Selección Mexicana
Alineación inicial. (TW Selección Mexicana Femenil)
18:53 hsHoy

En México, el partido será transmitido por la señal de TUDN, ViX y por FIFA+ de manera gratuita.

México enfrenta a Italia en
México enfrenta a Italia en los cuartos de final de la Copa del Mundo Marruecos 2025. (TW Selección Mexicana Femenil)

Temas Relacionados

Selección Mexicana FemenilMundial Femenil Sub-17Marruecos 2025FIFAmexico-deportes

Últimas noticias

El legado de Fernando Valenzuela y el homenaje de los Dodgers en el bicampeonato de la Serie Mundial

‘El Toro’ se convirtió en uno de los estandartes más importantes de Los Ángeles desde su fallecimiento en 2024

El legado de Fernando Valenzuela

Santiago Giménez es duda con el AC Milán ante la Roma por lesión y enciende las alarmas en la Selección Mexicana

Tras unas semanas llenas de críticas por parte de los aficionados, el mexicano no se encuentra bien de salud y podría perderse uno de los encuentros más esperados d ela temporada

Santiago Giménez es duda con

Revelan la razón por la que Mateusz Bogusz no festejó su gol ante Puebla

El mediocampista polaco marcó un tanto el fin de semana luego de regresar a la titularidad

Revelan la razón por la

Nicolás Larcamón responde sobre el polémico video que se filtró: “No era un discurso público”

La controversia eleva la expectativa para el duelo decisivo en el Cuauhtémoc

Nicolás Larcamón responde sobre el

Xolos confirma fractura de Gilberto Mora su recuperación podría tomar semanas

El joven jugador fue intervenido quirúrgicamente tras una lesión sufrida en práctica reciente, el club informó que el procedimiento fue exitoso

Xolos confirma fractura de Gilberto

ÚLTIMAS NOTICIAS

L-Gante habló del grave conflicto

L-Gante habló del grave conflicto que atraviesa con Maxi el Brother: “Yo lo veía como un hermano”

Harvard revela siete estrategias para reducir la inflamación crónica y prevenir enfermedades graves

Una ONG denunció que circulan más de 80 mil autos “mellizos” en el país y la mayoría son camionetas

Keanu Reeves revela las únicas tres películas suyas que tolera ver

Juana Viale deslumbró con un vestido de seda y flores: el look vanguardista que impactó en el público

INFOBAE AMÉRICA

Ascendió a 28 la cifra

Ascendió a 28 la cifra de muertos por el huracán Melissa en Jamaica y el gobierno teme que el balance siga en aumento

El lado más divertido de “All’s Fair”: desde los exámenes de Kim Kardashian hasta los mejores momentos fuera de cámara

Patricia Arquette prefiere la soltería a los 57 años y confiesa sus motivos

Keanu Reeves revela las únicas tres películas suyas que tolera ver

La Corte Suprema de Brasil ordenó preservar las pruebas del letal operativo en Río de Janeiro que dejó más de 120 muertos

DEPORTES

El fuerte pelotazo de Enzo

El fuerte pelotazo de Enzo Fernández que noqueó a una figura del Tottenham en el inicio del clásico de Londres

Suspendieron a una promesa del remo por publicar un video de sexo: “Me obligan a elegir entre OnlyFans o los Juegos Olímpicos”

Tomás Etcheverry dirá presente en el debut del ATP de Atenas, el torneo que Novak Djokovic trasladó por un conflicto político

Quién es Laila Hasanovic, la mujer que acompaña a Jannik Sinner en su mejor momento tras consagrarse campeón en Viena

Espeluznante accidente en una carrera en La Plata: “Salí a dar una vuelta y di como cuatro, el auto no sirve más”