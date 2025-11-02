México vs Italia Mundial Sub-17: las azzurri fallan su segundo penal contra la arquera mexicana

En México, el partido será transmitido por la señal de TUDN, ViX y por FIFA+ de manera gratuita.

El cuadro mexicano envía a sus mejores elementos para este duelo.

La Selección Mexicana femenil Sub-17 ya lo gana al minuto 16 del primer tiempo.

Tras la anotación, el cuerpo técnico de Italia lanza la primera tarjeta azul para revisar una falta previa al gol. Se analiza un posible penal para las europeas.

Luego de analizar la jugada, la árbitra central anula el gol de México y marca penal a favor de Italia por una carga contra la delantera rival.

La delantera número 10, Giudici, falla el tiro y la arquera Valentina Murriera se convierte en la heroína del partido.

La central marca una nueva pena máxima contra México, pero el cuerpo técnico lanzó su primera tarjeta azul para una revisión en el VAR.

Murrieta lo hace de nuevo y con un puntapié mantiene el marco mexicano en cero.

Se agregan 7 minutos al primer tiempo luego de dos penales y dos revisiones solicitadas por las bancas.

Se espera que para la segunda parte el cuerpo técnico haga los movimientos necesarios y adelantar líneas en el terreno de juego si quieren hacerle daño a las italianas.

Finaliza la primera mitad. México no ha tenido un buen funcionamiento y los errores a la defensiva las han puesto dos veces contra las cuerdas, sin embargo, Valentina Murrieta ha sacado la garra y tiene al Tri 0-0.

Últimas noticias

El legado de Fernando Valenzuela y el homenaje de los Dodgers en el bicampeonato de la Serie Mundial ‘El Toro’ se convirtió en uno de los estandartes más importantes de Los Ángeles desde su fallecimiento en 2024

Santiago Giménez es duda con el AC Milán ante la Roma por lesión y enciende las alarmas en la Selección Mexicana Tras unas semanas llenas de críticas por parte de los aficionados, el mexicano no se encuentra bien de salud y podría perderse uno de los encuentros más esperados d ela temporada

Revelan la razón por la que Mateusz Bogusz no festejó su gol ante Puebla El mediocampista polaco marcó un tanto el fin de semana luego de regresar a la titularidad

Nicolás Larcamón responde sobre el polémico video que se filtró: “No era un discurso público” La controversia eleva la expectativa para el duelo decisivo en el Cuauhtémoc