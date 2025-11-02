México vs Italia Mundial Sub-17: las azzurri fallan su segundo penal contra la arquera mexicana

Finaliza la primera mitad. México no ha tenido un buen funcionamiento y los errores a la defensiva las han puesto dos veces contra las cuerdas, sin embargo, Valentina Murrieta ha sacado la garra y tiene al Tri 0-0.
Se espera que para la segunda parte el cuerpo técnico haga los movimientos necesarios y adelantar líneas en el terreno de juego si quieren hacerle daño a las italianas.
Se agregan 7 minutos al primer tiempo luego de dos penales y dos revisiones solicitadas por las bancas.
Murrieta lo hace de nuevo y con un puntapié mantiene el marco mexicano en cero.
La central marca una nueva pena máxima contra México, pero el cuerpo técnico lanzó su primera tarjeta azul para una revisión en el VAR.
La delantera número 10, Giudici, falla el tiro y la arquera Valentina Murriera se convierte en la heroína del partido.
Luego de analizar la jugada, la árbitra central anula el gol de México y marca penal a favor de Italia por una carga contra la delantera rival.
Tras la anotación, el cuerpo técnico de Italia lanza la primera tarjeta azul para revisar una falta previa al gol. Se analiza un posible penal para las europeas.
La Selección Mexicana femenil Sub-17 ya lo gana al minuto 16 del primer tiempo.
El cuadro mexicano envía a sus mejores elementos para este duelo.
En México, el partido será transmitido por la señal de TUDN, ViX y por FIFA+ de manera gratuita.