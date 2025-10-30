Peso Pluma recibe jersey del Atlas con oro de 14 kilates y causa polémica en redes: “Vale más la playera que el equipo”

La prenda incluye el logotipo del Atlas y el parche con el slogan del equipo, diseñada por Santiago a la verry. (Ilustración: Jesús Aviles)

El cantante de corridos tumbados Peso Pluma, conocido por su éxito ‘Ella Baila Sola’, volvió a demostrar su pasión por el Atlas, al recibir un jersey exclusivo del club hecho con oro real de 14 kilates.

La noticia se volvió viral en redes sociales, consolidando aún más la relación entre el intérprete y los Rojinegros del Atlas, club al que ha seguido de cerca desde siempre.

La camiseta personalizada fue diseñada por Santiago a la verry, fundador de la marca Say What Say 10, e incluye tanto el logotipo del Atlas como el parche con el slogan del equipo, ambos elaborados con oro de 14k. Esta pieza única se suma a la lista de artículos de lujo creados para fanáticos que buscan combinar su pasión deportiva con la moda y el prestigio.

Los usuarios de redes sociales no tardaron en reaccionar al extravagante regalo. Entre los comentarios destacados se encuentran:

“Vale más la playera por el oro que el equipo jajaj”“Vaya forma de devaluar el oro”

El debate se centró no solo en el valor económico de la prenda, sino también en su simbolismo como un objeto de estatus ligado a la identidad del Atlas y al reconocimiento de Peso Pluma como un aficionado ejemplar.

Curiosamente, la tela de oro que se utilizó para este jersey tiene un origen histórico peculiar. Fue creada durante los tiempos de Enrique VIII de Inglaterra y Francisco I de Francia, quienes buscaban demostrar su poder y prestigio mediante un versus de moda, mostrando la superioridad de su estatus frente a la nobleza rival.

Hoy en día, esta tradición de exclusividad y lujo se refleja en piezas modernas como la que recibió Peso Pluma, donde la elegancia y el fútbol se unen.

Peso Pluma, quien comparte su pasión por los Zorros en sus redes sociales, suma así una pieza que refleja tanto su afición como su estatus de celebridad internacional.

La camiseta se ha convertido en tema de conversación, logrando que seguidores del Atlas y fanáticos del cantante comenten, compartan y reaccionen a la publicación, destacando el ingenio y la exclusividad de la creación de Santiago a la verry.