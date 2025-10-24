México Deportes

Chivas vs Atlas, cómo quedará el Clásico Tapatío de acuerdo a la IA

Rivalidad centenaria se renueva en el Apertura, tecnología predice desenlace reñido entre escuadras jaliscienses

Por Gerardo Lezama

Guardar
La inteligencia artificial de Microsoft
La inteligencia artificial de Microsoft predice victoria de Chivas sobre Atlas en el Clásico Tapatío del Apertura 2025. Ilustración de Jesús Aviles / Infobae México

Este sábado 25 de octubre se disputará una nueva edición del Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas, correspondiente a la Jornada 15 del torneo Apertura 2025.

El encuentro se jugará en el Estadio Akron y representa mucho más que una rivalidad histórica: ambos equipos llegan con urgencias en la tabla y la necesidad de sumar puntos clave rumbo a la Liguilla y play-in.

De acuerdo con el análisis de Copilot, una inteligencia artificial desarrollada por Microsoft, el resultado más probable es una victoria para Chivas por marcador de 2-1.

Esta predicción se basa en modelos que consideran estadísticas recientes, rendimiento individual, historial de enfrentamientos, condiciones actuales de los planteles y factores externos como localía y clima.

La historia reciente favorece a
La historia reciente favorece a Chivas, que busca asegurar su pase directo a la fase final del Apertura 2025. REUTERS/Eloisa Sanchez

Chivas se encuentra en la octava posición con 20 unidades, buscando asegurar su pase directo a la fase final y tener la tranquilidad en las últimas jornadas.

Atlas, por su parte, pelea por mantenerse en zona de Play-In, con una campaña irregular que lo obliga a sumar en los últimos tres partidos. El duelo promete intensidad, táctica y emociones, con dos estilos contrastantes en el terreno de juego.

La IA destaca que Chivas tiene mayor posesión promedio, mejor efectividad en pases y una ofensiva más dinámica, liderada por jugadores como Roberto Alvarado y el posible regreso de Javier “Chicharito” Hernández.

Atlas, aunque menos constante, ha mostrado solidez defensiva y capacidad de reacción, con Aldo Rocha como referente en el medio campo.

El algoritmo también toma en cuenta factores como localía, clima, estado físico de los jugadores y tendencias históricas.

Atlas necesita sumar puntos en
Atlas necesita sumar puntos en el Clásico Tapatío para mantenerse en zona de Play-In y aspirar a la Liguilla. REUTERS/Eloisa Sanchez

En los últimos cinco enfrentamientos directos, Chivas ha ganado tres, Atlas uno y se ha registrado un empate. Esta estadística refuerza la proyección favorable para el Rebaño Sagrado.

Además del resultado, la inteligencia artificial anticipa un partido con alta intensidad en el medio campo, transiciones rápidas, presión constante y un cierre dramático.

La presión alta de Chivas podría marcar la diferencia, mientras que Atlas apostará por el contragolpe y la solidez defensiva.

El Clásico Tapatío no solo define el orgullo de Guadalajara, sino que puede ser decisivo en el destino de ambos equipos en el Apertura 2025. La IA sugiere que el margen será estrecho, pero suficiente para que Chivas se imponga en casa y dé un paso firme hacia la clasificación directa.

La expectativa crece y los aficionados aguardan un duelo vibrante. La tecnología, en este caso representada por Copilot, ofrece una mirada analítica que complementa la pasión del fútbol mexicano.

Temas Relacionados

Club AtlasClub ChivasApertura 2025Liga MXClásico Tapatíomexico-deportes

Más Noticias

Esto es lo que dijo el Divino Espinoza sobre ser el sucesor de Canelo Álvarez: “Todo llega a quien se lo merece”

Rafael Espinoza destacó que su compatriota dejó la vara muy alta

Esto es lo que dijo

¿Quién será el rival de México Femenil en los Octavos de Final de la Copa del Mundo 2025?

La escuadra nacional venció a Camerún en la última jornada de la fase de grupos y avanzó a la siguiente ronda

¿Quién será el rival de

GP México 2025: estos serán los horarios de las prácticas 3 y clasificación de la F1 del sábado 25 de octubre

Todo listo para el rugido de motores, conoce los instantes decisivos del fin de semana en el circuito mexicano

GP México 2025: estos serán

Serie Mundial, GP de México, Real Madrid-Barcelona y todos los eventos deportivos del 24 al 26 de octubre

Este fin de semana estará cargado de emociones para los seguidores de diferentes deportes

Serie Mundial, GP de México,

Así es el elegante uniforme de Cruz Azul que estrenará en el partido contra Monterrey

Pirma presentó a través de sus redes sociales la nueva indumentaria de la Máquina

Así es el elegante uniforme
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a sargento señalado por

Procesan a sargento señalado por el asesinato de la soldado Stephany Carmona: cargos no serían por homicidio

Golpe a la Unión de Tepito: detienen a dos presuntas integrantes durante cateos

Reportan balacera en Tepito, hay dos muertos y un herido

Cae en Edomex el “H4″, integrante de Los Beltrán Leyva requerido por EEUU

Cae “La Conta” junto a tres integrantes del Cártel del Golfo en Tamaulipas: se les relaciona con el tráfico de armas

ENTRETENIMIENTO

De Guns N’ Roses a

De Guns N’ Roses a Rauw Alejandro, esta es la lista de conciertos de noviembre en la CDMX

“Esto no sirve”: Ana Bárbara enfurece en plena presentación por problemas con el audio

La Granja VIP EL VIVO: Eleazar Gómez revela el pacto que tenía con Sandra Itzel la tarde de hoy 24 de octubre

Tributo de Día de Muertos a Rockdrigo González con Amandititita, El Haragán y La Maldita Vecindad GRATIS en CDMX

Novia de Eleazar Gómez revela su verdadera personalidad fuera de La Granja VIP

DEPORTES

Esto es lo que dijo

Esto es lo que dijo el Divino Espinoza sobre ser el sucesor de Canelo Álvarez: “Todo llega a quien se lo merece”

¿Quién será el rival de México Femenil en los Octavos de Final de la Copa del Mundo 2025?

GP México 2025: estos serán los horarios de las prácticas 3 y clasificación de la F1 del sábado 25 de octubre

Serie Mundial, GP de México, Real Madrid-Barcelona y todos los eventos deportivos del 24 al 26 de octubre

Así es el elegante uniforme de Cruz Azul que estrenará en el partido contra Monterrey