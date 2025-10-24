Chivas vs Atlas, cómo quedará el Clásico Tapatío de acuerdo a la IA

La inteligencia artificial de Microsoft predice victoria de Chivas sobre Atlas en el Clásico Tapatío del Apertura 2025. Ilustración de Jesús Aviles / Infobae México

Este sábado 25 de octubre se disputará una nueva edición del Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas, correspondiente a la Jornada 15 del torneo Apertura 2025.

El encuentro se jugará en el Estadio Akron y representa mucho más que una rivalidad histórica: ambos equipos llegan con urgencias en la tabla y la necesidad de sumar puntos clave rumbo a la Liguilla y play-in.

De acuerdo con el análisis de Copilot, una inteligencia artificial desarrollada por Microsoft, el resultado más probable es una victoria para Chivas por marcador de 2-1.

Esta predicción se basa en modelos que consideran estadísticas recientes, rendimiento individual, historial de enfrentamientos, condiciones actuales de los planteles y factores externos como localía y clima.

La historia reciente favorece a Chivas, que busca asegurar su pase directo a la fase final del Apertura 2025. REUTERS/Eloisa Sanchez

Chivas se encuentra en la octava posición con 20 unidades, buscando asegurar su pase directo a la fase final y tener la tranquilidad en las últimas jornadas.

Atlas, por su parte, pelea por mantenerse en zona de Play-In, con una campaña irregular que lo obliga a sumar en los últimos tres partidos. El duelo promete intensidad, táctica y emociones, con dos estilos contrastantes en el terreno de juego.

La IA destaca que Chivas tiene mayor posesión promedio, mejor efectividad en pases y una ofensiva más dinámica, liderada por jugadores como Roberto Alvarado y el posible regreso de Javier “Chicharito” Hernández.

Atlas, aunque menos constante, ha mostrado solidez defensiva y capacidad de reacción, con Aldo Rocha como referente en el medio campo.

El algoritmo también toma en cuenta factores como localía, clima, estado físico de los jugadores y tendencias históricas.

Atlas necesita sumar puntos en el Clásico Tapatío para mantenerse en zona de Play-In y aspirar a la Liguilla. REUTERS/Eloisa Sanchez

En los últimos cinco enfrentamientos directos, Chivas ha ganado tres, Atlas uno y se ha registrado un empate. Esta estadística refuerza la proyección favorable para el Rebaño Sagrado.

Además del resultado, la inteligencia artificial anticipa un partido con alta intensidad en el medio campo, transiciones rápidas, presión constante y un cierre dramático.

La presión alta de Chivas podría marcar la diferencia, mientras que Atlas apostará por el contragolpe y la solidez defensiva.

El Clásico Tapatío no solo define el orgullo de Guadalajara, sino que puede ser decisivo en el destino de ambos equipos en el Apertura 2025. La IA sugiere que el margen será estrecho, pero suficiente para que Chivas se imponga en casa y dé un paso firme hacia la clasificación directa.

La expectativa crece y los aficionados aguardan un duelo vibrante. La tecnología, en este caso representada por Copilot, ofrece una mirada analítica que complementa la pasión del fútbol mexicano.