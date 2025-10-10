México Deportes

México vs Colombia, IA predice el resultado del partido amistoso rumbo al Mundial del 2026

Análisis estadístico, rachas recientes y estilo de juego definen el pronóstico del duelo entre selecciones latinoamericanas

Por Gerardo Lezama

Guardar
La Inteligencia Artificial predice una
La Inteligencia Artificial predice una ligera ventaja para Colombia en el amistoso ante México. Ilustración Jesús Aviles / Infobae México.

La Inteligencia Artificial ha generado una predicción para el partido amistoso entre México y Colombia, programado para el 11 de octubre de 2025 en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, una de las sedes del próximo Mundial.

Este encuentro forma parte de la preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026, donde ambas selecciones buscan afinar sus plantillas y consolidar sus estilos de juego.

México llega con una racha positiva: nueve partidos sin conocer la derrota, incluyendo empates ante rivales exigentes como Corea del Sur y victorias frente a selecciones centroamericanas. Bajo la dirección de Javier Aguirre, el equipo ha mostrado solidez defensiva y capacidad de reacción en momentos clave.

Por su parte, Colombia se presenta con una ofensiva poderosa. En su último partido oficial goleó 3-0 a Bolivia y cerró las eliminatorias sudamericanas en tercer lugar, con 28 puntos.

El modelo Copilot otorga un
El modelo Copilot otorga un 52% de probabilidad de victoria a Colombia frente a México. Imagen cuenta de X @MiseleccionMX

El técnico Néstor Lorenzo ha consolidado un esquema vertical, con transiciones rápidas y presión alta, que ha dado frutos frente a equipos de distintas confederaciones.

Históricamente, el balance entre ambas selecciones es parejo. México suma entre 10 y 14 victorias, mientras que Colombia ha ganado en 9 a 10 ocasiones, además de varios empates.

En los últimos cinco enfrentamientos, los sudamericanos dominan con tres triunfos, un empate y una derrota. El más reciente, en diciembre de 2023, terminó 3-2 a favor de Colombia tras una remontada vibrante.

La predicción generada por Copilot considera variables como rendimiento reciente, estilo de juego, alineaciones probables y contexto del partido. El modelo otorga una ligera ventaja a Colombia, con un 52% de probabilidad de victoria, frente a un 28% para México y un 20% de empate.

Colombia destaca por su ofensiva
Colombia destaca por su ofensiva y presión alta bajo la dirección de Néstor Lorenzo. - crédito Luisa González/REUTERS

Esta proyección se basa en la capacidad ofensiva del conjunto cafetero, la tendencia histórica en enfrentamientos recientes y el hecho de que México podría experimentar con variantes tácticas al ser anfitrión del Mundial.

Sin embargo, el factor local y la estabilidad del equipo mexicano podrían equilibrar el duelo. La IA advierte que, aunque Colombia parte como favorito, el margen es estrecho y cualquier error podría inclinar la balanza.

En este tipo de partidos, donde el resultado no es lo más importante, el análisis táctico y la evolución de los jugadores serán claves para ambos cuerpos técnicos.

La Inteligencia Artificial concluye que el partido será intenso, con goles en ambas porterías y momentos de alta presión. El marcador más probable, según el modelo, es un 2-1 a favor de Colombia, aunque no se descarta un empate con múltiples anotaciones.

Temas Relacionados

Selección MexicanaSelección ColombianaFIFAFutbolMundial 2026mexico-deportes

Más Noticias

Guía deportiva 10 al 13 de octubre: México vs Argentina U20, NFL, Liga MX Femenil y más

Estos son los eventos deportivos más importantes que están programados para los próximos días

Guía deportiva 10 al 13

WWE Crown Jewel 2025: cartelera, cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo desde México

El RAC Arena será testigo de enfrentamientos épicos entre Cody Rhodes, Seth Rollins, Roman Reigns, John Cena y más este 11 de octubre

WWE Crown Jewel 2025: cartelera,

El día que Monarcas Morelia fue considerado el mejor equipo del mundo

Tras el breve paso de Miguel Ángel Russo, la llegada de Romano permitió que Monarcas alcanzara la cima mundial, consolidando un equipo con figuras como José María Buljubasich y Alex Fernandes

El día que Monarcas Morelia

CMLL 2025 celebra el Día de Muertos con funciones especiales en la Arena México, Puebla y Guadalajara

El Consejo Mundial de Lucha Libre fusiona tradición y pancracio en funciones especiales por la celebración del Día de Muertos

CMLL 2025 celebra el Día

Caso Omar Bravo: abogado de víctima de abuso sexual espera una condena de hasta 10 años de cárcel

El abogado destacó que la protección de la menor y la ley hacen inviable que el exfutbolista quede en libertad.

Caso Omar Bravo: abogado de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marina detiene a dos hombres

Marina detiene a dos hombres por transporte de hidrocarburo ilegal en Tabasco y Nuevo León

Luisa María Alcalde confirma expulsión de Hernán Bermúdez Requena de Morena

Mató a siete familiares y ahora es declarada culpable por la justicia de Veracruz: el caso de Yesenia Ivón “N”

“Puede callar ahora, pero debe responder a la FGR”: Harfuch sobre el caso Hernán Bermúdez Requena y La Barredora

Operativo militar en Quitupan logra decomiso de armas, municiones, equipo táctico y coches “monstruo”

ENTRETENIMIENTO

Dalílah Polanco rompe en llanto

Dalílah Polanco rompe en llanto tras descubrir que sus fans no eran bots y su apoyo en La Casa de los Famosos era real

Mariana Ávila, participante de Las Estrellas Bailan en Hoy, se despide de Fede Dorcaz

Quién es Mariana Ávila, novia de Fede Dorcaz que competiría con el cantante en Las Estrellas Bailan en Hoy

Difunden primeras imágenes de los asesinos de Fede Dorcaz, participante argentino de ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’

Quién fue Fede Dorcaz, participante de Las Estrellas Bailan en Hoy que fue asesinado en la Ciudad de México

DEPORTES

Guía deportiva 10 al 13

Guía deportiva 10 al 13 de octubre: México vs Argentina U20, NFL, Liga MX Femenil y más

WWE Crown Jewel 2025: cartelera, cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo desde México

El día que Monarcas Morelia fue considerado el mejor equipo del mundo

CMLL 2025 celebra el Día de Muertos con funciones especiales en la Arena México, Puebla y Guadalajara

Caso Omar Bravo: abogado de víctima de abuso sexual espera una condena de hasta 10 años de cárcel