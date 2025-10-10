México vs Colombia, IA predice el resultado del partido amistoso rumbo al Mundial del 2026

La Inteligencia Artificial predice una ligera ventaja para Colombia en el amistoso ante México. Ilustración Jesús Aviles / Infobae México.

La Inteligencia Artificial ha generado una predicción para el partido amistoso entre México y Colombia, programado para el 11 de octubre de 2025 en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, una de las sedes del próximo Mundial.

Este encuentro forma parte de la preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026, donde ambas selecciones buscan afinar sus plantillas y consolidar sus estilos de juego.

México llega con una racha positiva: nueve partidos sin conocer la derrota, incluyendo empates ante rivales exigentes como Corea del Sur y victorias frente a selecciones centroamericanas. Bajo la dirección de Javier Aguirre, el equipo ha mostrado solidez defensiva y capacidad de reacción en momentos clave.

Por su parte, Colombia se presenta con una ofensiva poderosa. En su último partido oficial goleó 3-0 a Bolivia y cerró las eliminatorias sudamericanas en tercer lugar, con 28 puntos.

El modelo Copilot otorga un 52% de probabilidad de victoria a Colombia frente a México. Imagen cuenta de X @MiseleccionMX

El técnico Néstor Lorenzo ha consolidado un esquema vertical, con transiciones rápidas y presión alta, que ha dado frutos frente a equipos de distintas confederaciones.

Históricamente, el balance entre ambas selecciones es parejo. México suma entre 10 y 14 victorias, mientras que Colombia ha ganado en 9 a 10 ocasiones, además de varios empates.

En los últimos cinco enfrentamientos, los sudamericanos dominan con tres triunfos, un empate y una derrota. El más reciente, en diciembre de 2023, terminó 3-2 a favor de Colombia tras una remontada vibrante.

La predicción generada por Copilot considera variables como rendimiento reciente, estilo de juego, alineaciones probables y contexto del partido. El modelo otorga una ligera ventaja a Colombia, con un 52% de probabilidad de victoria, frente a un 28% para México y un 20% de empate.

Colombia destaca por su ofensiva y presión alta bajo la dirección de Néstor Lorenzo. - crédito Luisa González/REUTERS

Esta proyección se basa en la capacidad ofensiva del conjunto cafetero, la tendencia histórica en enfrentamientos recientes y el hecho de que México podría experimentar con variantes tácticas al ser anfitrión del Mundial.

Sin embargo, el factor local y la estabilidad del equipo mexicano podrían equilibrar el duelo. La IA advierte que, aunque Colombia parte como favorito, el margen es estrecho y cualquier error podría inclinar la balanza.

En este tipo de partidos, donde el resultado no es lo más importante, el análisis táctico y la evolución de los jugadores serán claves para ambos cuerpos técnicos.

La Inteligencia Artificial concluye que el partido será intenso, con goles en ambas porterías y momentos de alta presión. El marcador más probable, según el modelo, es un 2-1 a favor de Colombia, aunque no se descarta un empate con múltiples anotaciones.