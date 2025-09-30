México Deportes

Este es el millonario sueldo que Nacho Ambriz ganará en su regreso al club León

El estratega reconoció la presión que enfrenta y aseguró que James Rodríguez recuperará su protagonismo

Por Luz Coello

Nacho Ambriz regresó a la
Nacho Ambriz regresó a la dirección técnica de León (X/ @clubleonfc)

Ignacio Ambriz, mejor conocido como Nacho Ambriz, regresó al club León como su nuevo director técnico. Tras la abrupta salida de Eduardo Berizzo en la Jornada 11 del Apertura 2025 al perder ante Juárez, la directiva esmeralda no perdió el tiempo y rápidamente encontró el remplazo del argentino.

Jesús Martínez Murguía, presidente del club León, contactó al estratega y le brindó la confianza de tomar el proyecto. “Estoy convencido de que esta segunda parte será muy buena, conocemos a Nacho y su cuerpo técnico. No tengo duda de que esta será una gran etapa”, fueron las palabras que le compartió durante la conferencia de prensa en la que presentaron al entrenador de 60 años.

La directiva decidió apostar por la experiencia de Nacho Ambriz para intentar revertir la crisis deportiva que atraviesa el equipo en el Apertura 2025, actualmente ocupan el lugar 11 de la tabla con 12 puntos. La institución anunció el regreso de Nacho Ambriz al banquillo, una figura que ya dejó huella en la historia reciente del club y que ahora asume el reto de devolverle el protagonismo perdido.

Tras la crisis que vive el equipo, el técnico mexicano regresa para intentar salvar el Apertura 2025. Crédito: Twitter Club León

¿Cuál es el salario de Nacho Ambriz en el club León?

Una vez que la directiva supo que el Toto Berizzo dejaría su cargo, Jesús Martínez inició negociaciones con el ex etrenador de Santos Laguna. Para ello, no se limitaron en el bolsillo, por lo que le ofrecieron un millonario contrato. Y es que, debido a que Ambriz ya levantó el trofeo con los panzas verdes, las conversaciones se facilitaron.

Además, Nacho Ambriz se encontraba sin equipo tras dejar al club Santos en noviembre de 2024. De acuerdo con reportes Paco Montes de FOX, Jesús Martínez fue la persona encargada de convencer a Nacho de volver a la institución, para ello le ofreció un contrato de 40 millones de pesos al año.

Nacho Ambriz regresa al club
Nacho Ambriz regresa al club León (X/ @clubleonfc)

Cabe destacar que el entrenador mexicano tuvo conversaciones con Chivas a inicios del torneo para tomar el cargo, pero la cantidad que le habrían ofrecido habría sido menor de lo que actualmente ganará con León. Su último contrato con un club mexicano fue de USD 2 millones al año, es decir 34 millones de pesos mexicanos, según datos de Sports Media.

Nacho Ambriz es el último entrenador mexicano que se coronó campeón en la Liga MX, fue en el Guardianes 2020 cuando se enfrentó a Pumas en la final. Aquel torneo significó el regreso del futbol luego de la pandemia por COVID-19.

