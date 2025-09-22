México Deportes

América confirmó que Dagoberto Espinoza sufrió una lesión de ligamento cruzado: ¿Cuánto tiempo estará sin jugar?

El futbolista de 21 años salió en camilla durante el partido contra Monterrey en el Estadio BBVA

Por Luz Coello

Dagoberto Espinoza sufrió una lesión
Dagoberto Espinoza sufrió una lesión del ligamento cruzado anterior (IG/ @dago_240)

Durante el partido de Rayados vs América de la Jornada 9 del Apertura 2025, Dagoberto Espinoza salió de cambio al minuto 26 debido a una lesión en la rodilla. Fue durante la disputa del balón cuando el mediocampista quedó tendido en el césped y ya no pudo continuar, pues abandonó la cancha y evidenció el dolor de la lesión.

Este 22 de septiembre, el club América ya reveló la gravedad de la situación de Dagoberto Espinoza, le realizaron los exámenes médicos correspondientes para identificar qué tipo de lesión y el tratamiento a seguir. Por medio de redes sociales confirmaron que el lateral derecho sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

Por medio de un comunicado, el conjunto azulcrema explicó qué pasará con el futbolista de 21 años, es una baja sensible para el equipo de André Jardine, ya que se perdería el resto del Apertura 2025 y su regreso dependerá del tratamiento, así como la rehabilitación.

"El Club América informa que los exámenes médicos realizados a nuestro jugador Dagoberto Espinoza confirmaron una lesión de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución“, publicaron.

Dagoberto Espinoza tuvo una lesión
Dagoberto Espinoza tuvo una lesión en la rodilla (X/ @ClubAmerica)

¿Cuánto tiempo estará sin jugar Dagoberto Espinoza?

La recuperación de una lesión en el ligamento cruzado anterior en futbolistas puede variar según la gravedad de la lesión, el tratamiento aplicado y la respuesta individual al proceso de rehabilitación.

Generalmente, tras una cirugía de reconstrucción, el tiempo estimado para que un futbolista profesional regrese a la competencia oscila entre 6 y 9 meses. En algunos casos, la recuperación puede extenderse hasta los 12 meses para alcanzar el nivel competitivo previo a la lesión, según la Federación Española de Medicina del Deporte.

Con esta situación Dagoberto Espinoza se perderá lo que resta del Apertura 2025 y podría regresar a las canchas entre marzo y abril de 2026, pero dependerá de su evolución.

Dagoberto Espinoza se perderá el
Dagoberto Espinoza se perderá el resto del Apertura 2025 ( REUTERS/Eloisa Sanchez)

¿Qué es una lesión del ligamento cruzado en la rodilla?

Una lesión de ligamento cruzado anterior (LCA) en la rodilla es una ruptura o esguince de uno de los principales ligamentos que ayudan a estabilizar la articulación de la rodilla. El LCA conecta la parte posterior del fémur con la parte anterior de la tibia y permite controlar el movimiento hacia adelante y la rotación de la tibia respecto al fémur.

Este tipo de lesión suele ocurrir durante actividades deportivas que implican cambios repentinos de dirección, saltos o paradas bruscas. Los síntomas habituales incluyen dolor inmediato, inestabilidad de la rodilla, hinchazón y, en muchos casos, dificultad para continuar la actividad física. El diagnóstico definitivo suele requerir evaluación clínica y estudios de imagen como la resonancia magnética.

