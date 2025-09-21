México Deportes

Nicolás Larcamón revela cómo es la relación entre Ángel Sepúlveda y Toro Fernández: " La competencia interna mejora"

El entrenador argentino y su equipo marchan invictos en el presente torneo

Por César Márquez

Nicolás Larcamón aseguró que la
Nicolás Larcamón aseguró que la competencia interna entre sus jugadores le hace bien al equipo (REUTERS)

La competencia interna entre Ángel Sepúlveda y Gabriel “Toro” Fernández ha revitalizado el ataque de Cruz Azul en el Apertura 2025, generando un ambiente de exigencia y compañerismo que el entrenador Nicolás Larcamón considera clave para el buen momento del equipo.

Tras la reciente victoria ante Juárez, donde Fernández sumó su tercer gol en cinco partidos, el técnico argentino compartió su visión sobre la convivencia entre ambos delanteros y el impacto de esta rivalidad en el grupo.

Larcamón revela cómo es la relación entre Ángel Sepúlveda y Toro Fernández

En conferencia de prensa después del partido, Nicolás Larcamón aseguró que tanto Ángel Sepúlveda como Gabriel Fernández son grandes compañeros y destacó que la humildad que tienen, no es normal en los delanteros. Además, agregó que su espíritu colectivo es fundamental para ayudar al equipo.

“Por suerte ni solo son grandes futbolistas, sino que son grandes compañeros, grandes personas. Me saco el sombrero porque tienen una humildad no común en centrodelanteros. Tenemos muy bien cubierta la posición y sobre todo con gente con un espíritu muy colectivo, eso es lo fundamental. Que compitan, tratar de llevarlos a los dos lo más contento posible y después en favor del equipo lo que tengamos que decidir”, declaró el estratega argentino.

Cruz Azul se encuentra en la mitad del torneo con una producción ofensiva destacada. Sepúlveda, quien venía siendo la referencia en el ataque, ahora comparte protagonismo con Fernández, que se ha consolidado como una alternativa sólida tras su reciente actuación goleadora.

Soccer Football - Liga MX
Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Juarez - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - September 19, 2025 Cruz Azul's Gabriel Fernandez in action with Juarez's Sebastian Jurado REUTERS/Eloisa Sanchez

El ataque de Cruz Azul en este torneo

El liderazgo en la ofensiva de la Máquina corresponde a Ángel Baltazar Sepúlveda, quien acumula 5 goles y se mantiene como uno de los máximos anotadores del torneo, incluso pese a sufrir una lesión. Este delantero mexicano ya era un elemento fundamental del plantel capitalino desde torneos anteriores.

Por su parte, el uruguayo Fernández volvió a contar para la plantilla tras quedar fuera de los primeros proyectos de la institución. Si bien su participación ha sido limitada, ha sabido aprovechar cada oportunidad otorgada, aportando soluciones ofensivas siempre que se le solicitó.

Soccer Football - Liga MX
Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Juarez - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - September 19, 2025 Cruz Azul's Gabriel Fernandez in action with Juarez's Sebastian Jurado REUTERS/Eloisa Sanchez

A sus 18 años, Mateo Levy, surgido de las fuerzas básicas del club, se perfila como la tercera alternativa en el ataque para la delantera celeste. Aunque sus minutos han sido reducidos, el cuerpo técnico y la directiva lo ven como un prospecto relevante para el futuro inmediato del equipo.

Con la posición de delantero bien cubierta y un grupo que prioriza el espíritu colectivo, Cruz Azul afronta la segunda mitad del Apertura 2025 con la confianza de que la competencia interna seguirá siendo un factor determinante en su rendimiento.

