Terence Crawford explica si habrá revancha con Canelo Álvarez tras arrebatarle sus títulos en los supermedianos

El nuevo campeón de las 168 libras aclaró qué piensa sobre un segundo enfrentamiento contra el mexicano

Por Luz Coello

Terence Crawford aclaró si tendrá
Terence Crawford aclaró si tendrá una revancha con Canelo (Joe Camporeale-Imagn Images via REUTERS)

Hay un nuevo campeón indiscutido en los supermedianos, se trata de Terence Crawford. El Bud hizo historia al vencer a Saúl Canelo Álvarez por decisión unánime, además se convirtió en uno de los pocos boxeadores en ser campeón unificado en diferentes divisiones.

Pese al éxito que alcanzó el norteamericano, ya confrontó la pregunta sobre si habrá una revancha contra Canelo Álvarez, aunque mostró una superioridad ante el tapatío, Crawford ya dio una respuesta sobre lo que piensa de un segundo capítulo contra el mexicano.

Y es que, en la última etapa de la carrera de Canelo en el boxeo, una revancha podría ser uno de los escenarios que podría elegir para cerrar de la mejor manera su trayectoria en el mundo de los puños y guantes.

¿Terence Crawford tendrá revancha con Canelo Álvarez?

(IG/ @tbudcrawford)

En una entrevista con John Sutcliffe durante la transmisión del Monday Night de la NFL para ESPN, Crawford aclaró qué piensa al respecto de una posible revancha ante Canelo. Lo primero que destacó es que por ahora no ha tenido el tiempo de platicarlo con su equipo, así que su primera respuesta fue: “No lo sé, ya veremos”.

Bajo ese mismo argumento, Crawford argumentó que por ahora quiere disfrutar de su victoria al consolidarse como el nuevo campeón unificado de las 168 libras, insistió que necesita platicar con su equipo, por lo que de momento se enfocará en descansar y celebrar su cumpleaños número 38.

No lo sé, tu sabes, tengo que hablar con mi equipo, gané hace dos días, está fresca la pelea. Quiero ir a casa, relajarme, mi cumpleaños es en dos semanas, quiero disfrutar mi victoria por ahora”, compartió.

¿Qué sigue para Canelo Álvarez tras perder ante Crawford?

El futuro de Saúl Álvarez
El futuro de Saúl Álvarez permanece incierto tras este revés (REUTERS)

La reciente actualización del ranking libra por libra de la revista The Ring ha provocado un cambio significativo en la élite del boxeo mundial: Saúl Canelo Álvarez descendió hasta la décima posición, mientras que David Benavidez lo superó y se ubicó en el noveno lugar. Este ajuste en la clasificación refleja el impacto de la derrota del púgil tapatío ante Terence Bud Crawford, quien ahora encabeza la lista de los mejores boxeadores del momento.

El futuro de Saúl Álvarez permanece incierto tras este revés. Por primera vez en siete años, el boxeador originario de Guadalajara se encuentra sin ningún cinturón mundial. Aunque aún no ha anunciado sus próximos pasos, todo indica que continuará compitiendo en la división de las 168 libras, categoría que dominó desde 2021.

Turki Al Sheikh se reunió con Canelo, pese a la derrota continuarán trabajando para organizar las futuras peleas para el año2026. Según con lo que explicó el presidente de la Autoridad General de Entretenimiento, descartó de momento un posible retiro del mexicano.

