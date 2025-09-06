Anuncian más combates para Worlds Collide, evento que junta luchadores mexicanos de la AAA y WWE

La alianza entre WWE y AAA se fortalece con la segunda edición de Worlds Collide, que se celebrará el 12 de septiembre en Las Vegas. (Captura de Pantalla)

La alianza entre WWE y AAA continúa consolidándose con la segunda edición de Worlds Collide, evento que se celebrará el próximo 12 de septiembre en Las Vegas y es que en el Smackdown del 5 de septiembre se agregaron combates al evento.

La función busca ampliar la presencia de luchadores mexicanos en el universo WWE, con títulos en juego, duelos mixtos y exhibiciones que reflejan la diversidad de estilos entre ambas compañías.

El combate principal que ya había sido anunciado será por el Megacampeonato de AAA, donde El Hijo del Vikingo defenderá el título ante Dominik Mysterio.

Este enfrentamiento fue el primero en anunciarse y representa un cruce generacional entre el talento independiente mexicano y una figura consolidada en la programación de WWE.

Psycho Clown y Pagano enfrentarán a The New Day por el Campeonato por Parejas de AAA, en un duelo inédito entre exponentes de la lucha libre. (Captura de pantalla)

Entre los nuevos combates confirmados destaca el duelo por el Campeonato por Parejas de AAA, en el que Psycho Clown y Pagano enfrentarán a The New Day, conformado por Kofi Kingston y Xavier Woods.

Esta lucha marca un encuentro inédito entre dos exponentes del espectáculo luchístico, con estilos contrastantes y fuerte conexión con el público.

Faby Apache y Natalya disputarán la oportunidad de ser la próxima contendiente al título Reina de Reinas de AAA. (Captura de pantalla)

También se definirá a la próxima contendiente al título Reina de Reinas de AAA, con un enfrentamiento entre Faby Apache y Natalya. Ambas luchadoras cuentan con trayectorias extensas y legados familiares que las posicionan como referentes técnicos en sus respectivas promociones.

El Campeonato Latinoamericano de AAA estará en juego en una lucha de cuatro esquinas con El Hijo de Dr. Wagner Jr., Dragon Lee, JD McDonagh y Ethan Page. (Captura de Pantalla)

El Campeonato Latinoamericano de AAA estará en juego en una lucha de cuatro esquinas entre El Hijo de Dr. Wagner Jr., Dragon Lee, JD McDonagh y Ethan Page. La presencia de talento de NXT y luchadores mexicanos consolidados refuerza el carácter interpromocional del evento.

Lola Vice y Mr. Iguana se enfrentarán a Finn Bálor y Roxanne Perez en una lucha mixta que combina irreverencia y técnica internacional. (Captura de pantalla)

En el apartado mixto, Lola Vice y Mr. Iguana se medirán ante Finn Bálor y Roxanne Perez, en una lucha que combina irreverencia, técnica y proyección internacional.

Finalmente, se celebrará una exhibición de ocho luchadores en formato Lucha Showcase, con Niño Hamburguesa, Octagón Jr., Mascarita Sagrada y La Parka enfrentando a Lince Dorado, Joaquin Wilde, Cruz del Toro y Mini Abismo Negro. Este encuentro busca rendir homenaje a la tradición aérea y colorida de la lucha libre mexicana.

La exhibición Lucha Showcase rendirá homenaje a la tradición aérea y colorida de la lucha libre mexicana con ocho luchadores destacados. (Captura de Pantalla)

La primera edición de Worlds Collide, realizada en junio como antesala de Money in the Bank, superó las expectativas de audiencia en plataformas digitales y recibió comentarios positivos por parte de medios especializados.

La transmisión en YouTube, con doblaje en español, permitió ampliar el alcance entre públicos latinoamericanos y consolidó el interés por futuras colaboraciones.

Con esta segunda entrega, WWE y AAA refuerzan su vínculo estratégico, integrando narrativas, estilos y audiencias en un evento que promete ser clave para el desarrollo de talento internacional.