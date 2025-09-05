Kevin Mier, portero de Cruz Azul, clasifica con su selección a la Copa del Mundo 2026

Kevin Mier clasifica junto con Colombia a la próxima Copa del Mundo (REUTERS)

La Selección Colombia aseguró su presencia en el Mundial 2026 tras vencer 3-0 a Bolivia en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, un resultado que selló su clasificación directa y que tuvo un matiz especial para los seguidores de Cruz Azul, pues Kevin Leonardo Mier, portero del club mexicano, formó parte de la convocatoria nacional.

Esta victoria en la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas no solo garantizó el boleto mundialista para Colombia, sino que también confirmó la participación de un integrante de La Máquina en la máxima cita del fútbol internacional.

La selección dirigida por Néstor Lorenzo se ubicó en la quinta posición de la clasificación, sumando 25 puntos, la misma cantidad que Paraguay. Ambas selecciones ya tienen asegurado su pase directo al Mundial de 2026. Por su parte, Venezuela y Bolivia se disputarán en la última jornada el único cupo restante para el repechaje, lo que añade un componente de tensión a la fecha final de las eliminatorias.

Hasta 10 jugadores que estuvieron en Rusia 2018 podrán jugar una nueva copa del mundo - crédito EFE

Kevin Mier en busca de ir al Mundial 2026 con Colombia

El guardameta Kevin Mier, aunque estuvo presente en la lista de convocados, no jugó en el encuentro frente a Bolivia. El arco colombiano fue defendido por Camilo Vargas, portero del Atlas, quien fue elegido como titular para este compromiso. La expectativa en torno al ex de Atlético Nacional se mantiene alta entre los aficionados de Cruz Azul, quienes siguen de cerca la trayectoria de sus jugadores en selecciones nacionales, especialmente ante la posibilidad de verlos en acción en el escenario mundialista.

El próximo desafío para Colombia será el martes 9 de septiembre, cuando visite a Venezuela en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas. Existe expectativa sobre la posibilidad de que Kevin Mier reciba la oportunidad de defender la portería en ese encuentro, lo que podría significar su debut en esta fase clasificatoria.

A medida que se acerca el último partido de la eliminatoria, la atención se centra en si el portero de Cruz Azul tendrá la ocasión de sumar minutos con la selección colombiana, una posibilidad que mantiene en vilo a los seguidores tanto del club como del combinado nacional.

Kevin Mier forma parte de los convocados para el All Star Game (X@TheChampions)

Kevin Mier: figura importante con Cruz Azul

La relevancia de Kevin Mier en el esquema de Cruz Azul se ha incrementado tras sus sólidas presentaciones desde que se incorporó al equipo durante el Clausura 2024. El portero, formado en las filas de Atlético Nacional, ha destacado por su juventud y por las condiciones técnicas y físicas que ha mostrado en los meses recientes, factores que lo perfilan como uno de los jugadores con mayor proyección dentro del plantel.

Las actuaciones de Mier no solo le han asegurado un papel protagónico bajo los tres palos de Cruz Azul, sino que además han generado expectativas sobre un posible salto al fútbol europeo, considerándolo ya como un gran prospecto para competir en el extranjero por su desarrollo y evolución en la liga mexicana.