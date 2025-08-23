Místico revela que volvería a usar la canción de “Me Muero” como su tema de entrada para el 92 aniversario del CMLL

El luchador reveló que está en pláticas con Natalia Jiménez, su disquera y el CMLL para que su icónica canción vuelva a sonar en su regreso al aniversario. (Ilustración: Jesús Aviles)

A casi un mes de que se celebre el 92 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), una de las luchas que más expectativa ha generado es la que protagonizarán Místico, frente a la estrella internacional de AEW, Maxwell Jacob Friedman (MJF). El enfrentamiento será decisivo, ya que el Rey de Plata y Oro buscará traer de regreso a la Arena México el Campeonato Mundial de Peso Semicompleto del CMLL, un título que MJF arrebató de manera controversial a Averno el pasado 2 de agosto.

El choque tendrá tintes históricos, pues Místico pondrá en juego lo más valioso que tiene: su máscara, frente a un rival de talla mundial que ha dejado su huella en la lucha libre estadounidense. Además, el luchador aseguró que para este magno evento espera recuperar una de las tradiciones más emblemáticas de su carrera: ingresar al cuadrilátero con la canción “Me Muero” de La Quinta Estación, un tema que se convirtió en parte de su identidad desde 2006.

El luchador agradeció públicamente a la cantante española por darle permiso y respaldo para utilizar “Me Muero” en sus entradas al ring. (Especial)

En entrevista con Infobae México, el gladiador recordó el momento en que volvió a sonar su música en la Arena Ciudad de México durante AEW Grand Slam México el pasado 18 de junio:

“Se me salieron las lágrimas, yo pensé que iba a ser un público muy diferente totalmente. La gente a veces queremos verlo que viene en Estados Unidos, como ven sus grabaciones y a lo mejor vemos lo que no vemos. Creo que lo vemos todos que a veces nosotros nos abuchean. Y hay luchas que yo no estoy acostumbrado a hacer y la gente nos aplaude. Siempre he dicho: ‘Yo me estoy matando arriba de un ring, yo estoy haciendo lo mejor que sé hacer al estilo mexicano’ y a veces eso nos llega a frustrar, pero fue algo que me dio la vuelta totalmente porque cuando mi tema sonó y la gente empieza a cantar, se siente algo maravilloso.”

El Rey de Plata y Oro confesó que la emoción lo invadió al escuchar a los fanáticos cantar “Me Muero”, un tema que marcó su carrera desde 2006. (Especial)

El luchador confesó que la experiencia fue tan especial que busca repetirla en el 92 aniversario del CMLL:

“La gente seguía cantando el tema y es algo maravilloso, estoy agradecido con Natalia Jiménez por permitirnos usar la canción y sobre todo que la gente le metiera el corazón a cantar ese tema para que sea buen luchador. Yo creo que todos buscamos una música electrónica, un rock, algo fuerte así de guerreros y de repente se ha ido con un tema romántico y que a la gente le guste, fue algo que no me lo esperaba.”

El trabajo para recuperar el tema en Arena México

El gladiador narró cómo la artista lo contactó por Instagram luego de que la afición coreara su tema en AEW Grand Slam México. (Foto: Jesús Flores Beltrán)

Místico explicó que actualmente se encuentran en pláticas con el CMLL, la productora de Natalia Jiménez y su disquera, con la intención de que se resuelvan los derechos de autor y el tema vuelva a sonar de manera oficial en la Arena México:

“Estamos trabajando en eso con el Consejo Mundial de Lucha Libre para poder lograr hacerlo aquí en Arena México. Estamos tocando temas con Natalia Jiménez, con su productora, con su disquera para ver qué podemos arreglar con los derechos de autor y poder lograr que lo toquen aquí en Arena México”.

La relación de Místico con la canción se remonta a octubre de 2006, cuando participó en el video musical de “Me Muero” grabado en la propia Arena México junto a La Quinta Estación, agrupación de la cual Natalia Jiménez era la vocalista. Desde entonces, el tema se convirtió en un himno que lo acompañó en cada presentación.

El fenómeno musical y luchístico

En 2006, el gladiador participó en el videoclip oficial de La Quinta Estación grabado en la Arena México, sellando una unión única con Natalia Jiménez. (Especial)

El Rey de Plata y Oro destacó que la canción ha trascendido fronteras y ha generado un fenómeno inesperado en el mundo de la lucha libre.

“Ahora que participé en AEW: All In Texas creo que se dieron cuenta que la canción no se la saben en la letra, pero la gente me apoya muchísimo tarareándola, sacando el celular, intentando cantar. Eso es algo que no se compra con cualquier cosa, es algo que amo, que les agradezco de todo corazón y que por eso día a día me sigo preparando para seguir teniendo ese tipo de audiencia muy diferente y que volteen a ver la lucha libre mexicana.”

Místico narró que fue durante el AEW Grand Slam México cuando la canción volvió a viralizarse. Ese mismo día, Natalia Jiménez se encontraba en la Ciudad de México y aprovechó para reencontrarse con él.

“Cuando se volvió viral en mi participación en AEW Grand Slam México, andaba Natalia Jiménez por la colonia Roma, yo tenía que estar en prensa y me mandó un mensaje por Instagram, le contesté luego luego. Nos quedamos de ver, fui a verla a donde ella estaba grabando porque iba a regalar unos boletos, estaba haciendo una dinámica para su concierto.”

El Rey de plata y oro volvió a usar su antiguo tema de la cantante Natalia Jiménez con el que ganó gran popularidad. Crédito: Jesús Flores Beltrán / Infobae México

El luchador recordó que la primera vez que escuchó a los aficionados corear la canción de principio a fin fue en Costa Rica, aunque en un inicio pensó que se trataba de una coincidencia. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que el fenómeno crecía en cada ciudad.

“La primera vez que escuché a la gente cantarla fue en Costa Rica. Pensé que era casualidad, pero luego empezó a repetirse: Guadalajara, Querétaro, Xalapa… y ya está en todos lados. Empecé a grabar desde adentro, empecé a grabar yo tantito antes de salir, dejé que cantaran. Dije: ‘Esto es algo de locos, qué bonito vivir la lucha libre así’. Y ahí empezó, en Guadalajara, después se fue para Querétaro y empezó a resurgir la canción y a mí se me hacía fácil pasárselo a Natalia, porque Natalia fue la que me dio el permiso y yo la hago con todo el gusto del mundo.”

El luchador destacó que el público en México y el extranjero canta la melodía de Natalia Jiménez, convirtiéndola en un himno de su personaje. (Ilustración: Jesús Aviles)

El Rey de Plata y Oro considera que esta conexión musical lo ha llevado a tener una relación única con la afición:

“Yo salgo en ese video y para mí fue algo maravilloso revivir después de tantos años esta canción. Yo creo que se han dado cuenta que todo mundo saca rock, todo mundo saca otro tipo de tema. Yo saco una canción romántica, creo que es algo bonito porque la gente, de verdad, me da algo bonito ver que se toca el corazón, se agarra la cabeza, el pecho y uno dice: ‘Oye, qué padre es esto’. Yo creo que no se había vivido y para mí es revivir una vez más al 100% con este personaje.”

Un reto internacional rumbo al aniversario

Más allá de lo musical, el compromiso contra MJF será uno de los más importantes de su carrera. El luchador estadounidense ha sido uno de los nombres más polémicos de AEW y su llegada a la Arena México promete encender el ambiente. Para Místico, el reto es claro: defender su máscara y recuperar el campeonato que pertenece a la empresa que lo vio nacer.

El 92 aniversario del CMLL no solo marcará un episodio más en la historia de la lucha libre mexicana, sino que también podría consolidar el regreso de un ícono a su máxima expresión: Místico entrando entre ovaciones, con la afición coreando a todo pulmón “Me Muero”, y con la misión de demostrar por qué sigue siendo la figura más representativa del pancracio nacional.