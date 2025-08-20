México Deportes

Pachuca vs LA Galaxy: a qué hora y dónde ver en México a los Tuzos en los Cuartos de Final de la Leagues Cup

El conjunto de Jimmy Lozano quiere extender su buena racha en México para enaltecer a la Liga MX frente a su rival de la MLS

Por Mariana Campos

El conjunto hidalguense está preparado
El conjunto hidalguense está preparado para enfrentarse a un equipo de tradición en Estados Unidos.

Pachuca se medirá ante LA Galaxy en el último partido de Cuartos de Final de la Leagues Cup 2025, con un boleto a las Semifinales y un pase a la Concachampions 2026 en juego. El encuentro tendrá lugar en el Dignity Health Sports Park de Los Ángeles, recinto con capacidad para 27.000 espectadores.

La expectativa sobre este duelo ha crecido ante la historia que une a ambos equipos. La rivalidad entre los clubes data desde el enfrentamiento de 2007 durante la Superliga, cuando Pachuca se impuso por penales al conjunto californiano, con el portero Miguel Calero como figura y Landon Donovan fallando el disparo decisivo. Este precedente agrega interés y tensión a una eliminatoria que otorga uno de los cuatro boletos disponibles a la siguiente ronda y mantiene vivas las posibilidades de conquistar el torneo para ambas plantillas.

El cafetalero se consolidó como
El cafetalero se consolidó como una de las figuras más grandes en la historia de los Tuzos.

¿Cómo llegan los equipos?

El camino de Pachuca hasta esta instancia ha sido sólido. Los dirigidos por Jaime Lozano avanzaron como sublíderes en la tabla de la Liga MX tras la primera ronda. En la fase grupal de la Leagues Cup, consiguieron victorias ante San Diego FC y Houston Dynamo y, aunque cayeron en la tanda de penales ante LAFC, mantuvieron su condición de invictos en tiempo regular. Por su parte, LA Galaxy, actual campeón de la MLS, clasificó entre los ocho mejores de la competencia, pese a ocupar el último puesto de la Conferencia Oeste de su liga doméstica con apenas 16 puntos en 26 partidos.

¿Dónde, cuándo y a qué hora ver el partido?

Uno de los duelos más interesantes de la jornada de eliminación directa se llevará a cabo este miércoles 20 de agosto a las 21:45 horas (tiempo del centro de México). Esta llave cierra la ronda y define el destino de los representantes de la Liga MX frente a la MLS en el certamen binacional.

El partido no contará con transmisión televisiva en México, peroy podrá seguirse a través de la plataforma de streaming Apple TV. Los aficionados interesados en presenciar el juego deberán disponer del servicio, ya que no existen alternativas de señal abierta ni de TV por cable confirmadas para este cruce de cuartos de final.

Los Tuzos quieren construir el
Los Tuzos quieren construir el camino para ganar uno de los dos pases a la Concachampions.

Otra característica de la Leagues Cup 2025 es la definición directa por penales en caso de empate durante el tiempo regular, ya que el torneo no contempla tiempos extra en esta fase. El equipo vencedor obtendrá no solo el pase a las Semifinales, sino también la oportunidad de disputar la final y asegurar plaza para la próxima edición de la Liga de Campeones de la Concacaf. El rival a enfrentar en la siguiente etapa será el ganador del duelo entre Inter Miami y Tigres, lo que mantiene abiertas las opciones para un desenlace entre clubes de ambos países.

La edición actual de la Leagues Cup mantiene la representación igualada, con cuatro equipos mexicanos y cuatro de la MLS entre los ocho mejores. La competencia ha sido escenario de marcados contrastes, con actuaciones destacadas y eliminaciones imprevistas en las rondas anteriores. En este contexto, la confrontación entre Pachuca y LA Galaxy concentra la atención tanto de la afición como de los analistas, quienes siguen de cerca el rendimiento y los ajustes tácticos que cada club pueda implementar.

