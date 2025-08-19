Tuca Ferretti sorprende al no poner a Tigres entre sus equipos favoritos: “En primer lugar, Pumas, en segundo...”

El timonel brasileño no consideró a los regiomontanos entre los clubes que más aprecio les conserva. (Jovani Pérez)

A dos años de haber dirigido su último compromiso como director técnico de Liga MX, Ricardo ‘Tuca’ Ferretti volvió a dar de que hablar luego de omitir a los Tigres de la UANL entre los equipos a los que más cariño y devoción les tiene, siendo los regiomontanos el equipo con el que más títulos cosechó en su trayectoria en los banquillos.

Sin duda alguna, Ricardo ‘Tuca’ Ferretti es considerado una de las figuras más respetadas por la prensa, jugadores y aficionados, esto debido su extensa trayectoria y conocimiento como futbolista y entrenador en la Liga MX. En sus 30 años como director técnico, dirigió un total de siete clubes en México, cosechando 12 títulos oficiales.

Foto de archivo de Ricardo Ferretti en su etapa como DT del club Tigres. Estadio Universitario, Monterrey, México. 23 de mayo de 2019. REUTERS/Daniel Becerril

Sin embargo, el brasileño también ganó reconocimiento por su trayectoria como jugador profesional, desempeñando gran parte de ella en territorio azteca. Partiendo de esa premisa, Ricardo no escatimó al señalar que después de Pumas, el Atlas es la institución a la que más aprecio le guarda, pues fueron el equipo que lo trajo a México en el ya lejano 1977.

Fue durante la transmisión del programa de Generación F, cuando Álvaro Morales comenzó a burlarse del Tuca por la reciente victoria del América por 1-3 a los Tigres. No obstante, el exentrenador de los felinos cuestionó al periodista guatemalteco sobre el motivo por el cuál le estaba restregando el resultado, señalando que él no se identificaba con los colores de los regiomontanos.

“A mí no me dices nada de Pumas, yo soy puma, estás bien equivocado. Siempre he dicho que en mi corazón, el primer lugar es Pumas. En segundo lugar está el Atlas, ¿Saben por qué? ¿Quién me trajo al futbol mexicano? Y siempre quise retribuir al Atlas", sentenció Ferretti tras la burla de Morales.

El brasileño ha hecho un buen trabajo como analista deportivo en el programa de Futbol Picante. (Instagram @FutPicante)

Y es que, hablar de Ricardo “Tuca” Ferretti es hablar de una de las etapas más gloriosas en la historia de los Tigres de la UANL. Su segundo ciclo al frente del club, que abarcó de 2010 a 2021, marcó un antes y un después para la institución felina, convirtiéndola en protagonista indiscutible del fútbol mexicano y en un referente internacional.

Palmarés de Ricardo Ferretti con Tigres

A continuación, dejamos el palmarés del timonel brasileño en el banquillo de los ‘Incomparables’:

5 títulos de Liga MX : Apertura 2011, Apertura 2015, Apertura 2016, Apertura 2017 y Clausura 2019.

1 Copa MX : Clausura 2014.

3 Campeón de Campeones : 2016, 2017 y 2018.

1 Liga de Campeones de la Concacaf (Concachampions) : 2020, el título internacional más importante del club.

1 subcampeonato en el Mundial de Clubes: 2020, donde Tigres se convirtió en el primer equipo mexicano en llegar a la final, enfrentando al Bayern Múnich.